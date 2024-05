La llamativa reflexión de Nito Artaza junto a su nueva pareja: “Me gustaría vivir un amor más relajado y sin locuras”

Nito Artaza habló de su nueva relación con Belén Di Giorgio (Video: Intrusos, América)

Cuando se hizo pública la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone, Belén Di Giorgio fue señalada como la tercera en discordia. En varias ocasiones, la bailarina negó esta información, argumentando tener una relación muy cercana, casi familiar, con ambos. Sin embargo, recientemente, durante un estreno teatral, se les vio juntos ante la prensa, confirmando su romance.

“¿Estás disfrutando de la vida de soltero?”, preguntó el cronista de Intrusos (América), Rafa Juli. “Uno ha pasado por cinco duelos y cuando uno se separa, se encuentra consigo mismo”, respondió rápidamente Nito Artaza, quien se mostró por primera vez después de su escandalosa separación de Cecilia Milone, junto a su nueva pareja, la actriz y bailarina Belén Di Giorgio.

“¿Con quién te encontraste?”, insistió el periodista. “Cuando uno descubre quién es, comienza a disfrutar mucho de la familia y de los hijos, y además comienza a depender de uno mismo. Siempre les aconsejo a las parejas, cuando comienzan, hacer un poco de terapia, no al final cuando ya es para organizar la retirada, porque si no después se encuentran con sorpresas y uno no sabe con qué loco está o con qué loca...”, respondió el empresario, quizás refiriéndose a su última relación amorosa.

“Hay parejas que se unen y tienen como un hueco espiritual no cubierto y ninguno de los dos lo va a cubrir. Hay que seguir adelante igual pensando en que uno vuelve a sentir esas cosas de nuevo. Si uno no resuelve las cuestiones del pasado, no va a poder ser feliz”, reflexionó Artaza en medio de su salida nocturna con la joven bailarina de tango.

Asimismo, Nito hizo un paralelismo con respecto a sus relaciones anteriores y la actual, procurando: “Me gustaría vivir el amor de manera más fresca y relajada, en paz... y sin locuras, pero a veces el amor también es un poco de locura y junta un roto con un descosido (risas)...”

En cuanto a la separación de Milone, Artaza comentó: “Uno todavía está golpeado, pero feliz y abierto a la vida. Todo lo que hice fue de buena fe siempre y entregué el corazón con mucho amor, porque me gusta dar amor a mi manera. Me pude haber equivocado, pero no en la última pareja, porque fui fiel totalmente y la otra persona lo sabe también”.

Nito Artaza junto a su nueva pareja Belén Di Giorgio

El día que Nito Artaza anunció su separación de Cecilia Milone

Todo empezó como un amor clandestino cuando compartieron elenco de la obra teatral Boeing Boeing allá por 1999. Tiempo después blanquearon lo que sentían y en 2017 llegó la boda. Pero a finales del año pasado circularon rumores de que le habían puesto un punto final a su historia y, por estas horas, Nito Artaza confirmó su separación de Cecilia Milone a través de un comunicado por sus redes sociales el pasado 29 de febrero.

“En el día de la fecha iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo”, comenzó escribiendo el capocómico. “Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final”, continuó. “Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión”, concluyó el actor.

Cecilia Milone y Nito Artaza (Foto: @marquezser)

Cuando Cecilia y Nito se conocieron, el humorista estaba casado con la vedette Cecilia Oviedo, aunque según comentaron, estaban atravesando una crisis matrimonial. Milone, diez años menor que él, por ese entonces estaba soltera, pero pese a todo empezaron a verse en secreto en departamentos de Buenos Aires y Mar del Plata. Ese amor clandestino duró por lo menos siete años, aunque hay quienes aseguran que habría sido mucho más duradero. Durante ese tiempo, se decía que Nito siempre le prometía a Milone que se separaría de su mujer. Pero los años pasaban y eso nunca se daba. Y cansada de esperar, la actriz y cantante decidió irse a vivir a España.