El mal momento que vivió Furia mientras hacía un vivo: un fanático intentó ingresar a su departamento

Furia estuvo en peligro y lo contó a sus seguidores (TikTok)

Juliana Furia Scaglione supo robarse la atención de los fanáticos en la última edición de Gran Hermano (Telefe). Tanto afuera como adentro de la casa, la doble de riesgo se hizo notar y empieza a dejar su huella en el mundo del espectáculo. Y días después de la final, su exposición se mantiene en lo alto, pero en este caso por una razón que nadie se esperaba.

Después de más de seis meses de aislamiento, la deportista comenzó a dedicarle su tiempo a la gran cantidad de fanáticos que cosechó en el reality. Sus reiteradas apariciones los convocan de a cientos, quienes esperan tener la oportunidad de sacarse una foto y conseguir su autógrafo. Ella pone sus límites, aunque no siempre se los respetan y la exponen a situaciones bastante peligrosas, tal como le pasó en su departamento y relató a través de un vivo en la plataforma TikTok.

Juliana interrumpió la transmisión alertada por sentir ruidos en su domicilio. Estuvo casi un minuto en silencio mirando a cámara, compartiéndole a sus seguidores su preocupación, hasta que finalmente habló: “Hay algún fan. Me sacudieron la puerta. De pronto se volvió una película de terror. Escuchan que me río y hablo y saben que estoy acá”, dijo la doble de riesgo, entre nerviosa y preocupada por la situación. Y a continuación, le agradeció a sus seguidores por el apoyo demostrado durante el concurso, tanto en demostraciones de afecto como en el aporte de dinero. Y se permitió un consejo en época de ola polar, y les pidió que no la esperen en la calle para no exponerse a las bajas temperaturas.

La actitud de la exparticipante que incomodó a todos en la entrega de premios (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Cabe mencionar que a principios de esta semana causó revuelo por el incómodo momento que protagonizó en el cierre del certamen. El lunes por la noche, el conductor Santiago del Moro realizó una entrega de premios para que cada uno de los participantes se lleve un reconocimiento. La estatuilla dorada a mejor jugador fue otorgada a Furia, a quien no le gustó para nada y hasta se mostró ofendida por el gesto, tras quedar sexta en esta edición.

“Me parece una pelot…, son unos falsos”, lanzó Juliana a Laura Ubfal, quien sostenía el galardón en sus manos. Acto seguido, se paró de su lugar y lo dejó en el mostrador del presentador, quien quedó sin palabras ante la actitud de la exjugadora. En paralelo, la joven explotó y comenzó a insultar en vivo, por lo que la producción decidió apagar su micrófono para que no fuese escuchada más que por sus compañeros. La molestia se hizo notar en el ambiente, en especial por parte de Marisa Brel que le señaló que tenía que estar agradecida.

Scaglione le dio el premio al conductor del reality (Gran Hermano - Telefe/DGO)

Los minutos pasaron y el enojo pareció disminuir, lo cual resultó en que le diera otro destino al premio y se lo otorgó a del Moro. “Vieron cuando uno tiene una actitud positiva, dependiendo el modo, lo toman como algo negativo”, explicó a la hora de exponer el motivo por el que no quiso el premio y sumó: “Dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada. Y no solo soy mujer, soy tatuada. Entonces, Santi me defendió a muerte un montón de veces, también cuando no tendría que haberme defendido”.

Pero eso no fue todo, ya que previamente se la pudo apreciar enojada con Costa, otra de las analistas encargada de otorgar los galardones. Al intentar ser abrazada por la panelista, Furia se alejó abruptamente y dejó en evidencia su hartazgo por la situación. Incluso mostró su disconformidad por el reconocimiento que ganó con Federico Manzana Farías a la mejor pelea, a lo que señaló: “¿Cómo van, Furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating. Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción”.