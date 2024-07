La escandalosa noche de Furia: rechazó un premio, exigió otro, le apagaron el micrófono y despreció a los panelistas

Furia rechazó un premio y terminó dándoselo a Santiago del Moro: el incómodo momento (Video: Telefe)

Este domingo se llevó a cabo la tan esperada final de Gran Hermano 2023 la cual tuvo como ganador al uruguayo Bautista Mascia y un día después, se hizo una gala especial de cierre donde premiaron a los concursantes con sus mejores momentos. Si bien, en principio se quiso que vote el público, al final Santiago Del Moro reveló que los propios participantes se eligieron entre sí.

En ese sentido, Furia fue elegida por sus compañeros como la jugadora favorita de esta edición pero cuando le dieron el premio se negó a recibirlo y se mostró ofendida por el halago. “Me parece una pelot..., son unos falsos”, le dijo Juliana Scaglione muy molesta a Laura Ubfal, la encargada de entregarle la estatuilla. Enojada, la participante no dudó en devolverle el premio al conductor, por lo que se paró y se lo dejó sobre el mostrador.

Una vez que entregó el premio, Juliana volvió a su asiento y siguió hablando pero como el programa iba en vivo y los insultos no cesaban, la producción le apagó el volumen del micrófono y ya no se la pudo escuchar. “Tenés que ser agradecida“, le dijo Marisa Brel a la deportista, a lo que Santiago Del Moro contestó: “Bueno, ya está. Si no lo quiere, ya está“.

Furia despreció el premio al mejor jugador y explotó en una catarata de insultos

Ante esta situación, Juliana volvió a hablar. “Vieron cuando uno tiene una actitud positiva, dependiendo el modo, lo toman como algo negativo”, expuso para definir por qué no quiso el premio y aclaró: “Dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada. Y no solo soy mujer, soy tatuada. Entonces, Santi me defendió a muerte un montón de veces, también cuando no tendría que haberme defendido”, exclamó bancando al conductor y revelando por qué le llevó a él la estatuilla con el ojo del programa que le habían obsequiado.

El desaire a los panelistas

Furia estalló en vivo en la última gala de Gran Hermano: "Me tengo que ganar un premio por los 17.2 puntos de rating" (Video: Telefe)

Minutos antes, hubo otra terna que la tuvo como protagonista. Fue cuando entregaron el premio a la “mejor pelea“ y los exhermanitos le dieron su voto al cruce entre Juliana y Federico “Manzana” Farías. En ese momento, le tocó a Costa entregar los premios como representante de los analistas.

Pero cuando la panelista intentó abrazarla, Furia se negó, se alejó y demostró su malestar, generando una incomodidad en el ambiente. En tanto, Juliana también se mostró disconforme por esta decisión y expuso que no estaba de acuerdo. “¿Cómo van, Furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating. Gracias porque me encontraron. Gracias a la producción. Por más que todos ustedes se rían (dijo señalando a sus compañeros), creo que todos fueron protagonistas y no solo yo”, expresó la última mujer eliminada del ciclo.

Y cerró en ese sentido: “Gracias a todos los streamers por hacer campaña en mi contra y a todos mis compañeros por hacer campaña en mi contra. Ya me tienen afuera. Así que si me tienen afuera, saben cómo me pongo”.

“Vámonos antes de que nos peguen”, dijo Ceferino Reato, quien también le había entregado el premio a la dupla, al escuchar esa explosión por parte de la participante. Estos clips de Juliana enojada no tardaron en viralizarse y provocaron un gran debate en las redes sociales donde hubo admiración y repudio a sus declaraciones.

Su descargo posterior

El descargo de Furia tras su reacción en la última gala de Gran Hermano (Instagram)

Cuando terminó el programa, Juliana recurrió a su cuenta de Instagram donde se expresó y confirmó que simplemente estaba actuando. ”Uno nace con un don especial, y cuando llegás al corazón de la gente no hay con que darle. Gracias a todos los furiosos que dejaron su vida por mi”, comenzó diciendo, hablándole a sus fanáticos. “Porque también ellos mostraron mi lado bueno junto a mi hermana, gracias por estar día y noche sufriendo, riendo y disfrutando conmigo, este Gran Hermano cruzó todos los limites”.

“Gracias a producción: desde el que limpia hasta los que hacen todo esto posible, cameramans, productores, Telefe en general. Gracias por cambiarme la vida. Gracias porque de la casa me llevo muchos amigos y grandes talentos que sé que la van a romper. También sé que fue duro el camino, pero tubo un final feliz. Esto fue un gran show y tenia que terminar como tal. ¿Se la comieron verdad? Chiste chiste”, concluyó Juliana en su publicación.

Aunque cabe destacar que este no fue el único episodio de Furia enojada con la producción. Incluso, durante la gala, uno de los momentos que más dio que hablar ocurrió cuando se conoció un video tomado desde adentro del estudio, en el que la participante discutió acaloradamente con uno de los productores. En la imagen se la ve pararse de su asiento y gesticular, mientras sus compañeros se mantienen expectantes y evitan intervenir en el hecho. Incluso, pocos minutos después se repite la escena, con gritos de la exparticipante.

Sobre este punto, fueron varias las versiones sobre lo que realmente ocurrió. En un principio se informó que el incidente ocurrió cuando la exconcursante quiso salir del piso a fumar, pero le negaron el permiso. Otra de las especulaciones respecto de su reacción, daba cuenta de que todo se desencadenó al no querer sentarse en el lugar asignado por la producción en una tapa de revista que ya estaba prevista, y que de hecho no participó.