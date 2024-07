El reencuentro de Wanda Nara y L-Gante, en medio de rumores de crisis con Mauro Icardi

Wanda Nara y L-Gante fueron vistos juntos disfrutando de la noche del domingo (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

La historia de Wanda Nara y L-Gante parece no tener un fin cercano. Pese a que tiempo atrás tomaron caminos separados, la empresaria y el cantante volvieron a ser noticia. Eso quedó claro este fin de semana, cuando se los vio juntos en un boliche del barrio porteño de Palermo.

La noticia fue dada a conocer este lunes por el equipo de Socios del Espectáculo (El Trece), quienes compartieron las primeras imágenes de la velada que compartieron bajo las luces neón y la música a todo volumen. En el clip se podía apreciar a la conductora y el músico en las inmediaciones del lugar repleto de gente. Como acompañante de la conductora estuvo Kennys Palacios, su amigo y estilista personal, que subió algunas imágenes del evento a través de las redes sociales.

“Lo que me llama la atención es que, lejos de estar distanciados, Mauro Icardi publicó un posteo donde ponía ‘amor verdadero’ y se los veía a ellos muy románticos. Y yo decía ‘mirá cómo se reconstruyó esta relación después de todas las cosas que pasaron en el medio…’”, señaló Nancy Duré al respecto, ya que ese mismo día el marido de Nara se tomó un vuelo a Turquía para retomar sus obligaciones personales.

La presentadora junto a su leal amigo, Kennys (Instagram)

“Esto no es lindo para Icardi”, indicó el panelista Matías Vázquez, en alusión a que el intérprete de cumbia 420 le “mojó la oreja” al futbolista argentino a la hora de encontrarse con su mujer. Por su parte, en otro momento de la emisión, Mariana Brey rememoró la traición del jugador: “Era Icardi que había intentado engañar a Wanda con La China Suárez, nada más ni nada menos”.

También señalaron que podría tratarse de un encuentro con fines monetarios, dejando olvidada la versión de un ferviente reencuentro amoroso. Sin embargo, esta última tomó fuerza luego del último posteo del artista en sus historias de Instagram. “Con mucha seriedad… perdón”, escribió junto a un emoji de corazón y una foto donde se lo vio tapándose el rostro con la manga de su buzo y mencionó a Wanda en el posteo, que minutos después terminó borrando.

La foto dedicada a la empresaria que eliminó de su cuenta (Instagram)

Cabe mencionar que a principios de julio se vivió un particular ida y vuelta entre ambos. En el marco de su lanzamiento en colaboración con la China Suárez, con quien Nara no puede verse, el músico aprovechó para tirarle un palito en las redes. “Quiero tenerte toda desnuda, pero el orgullo a ninguno nos ayuda. Si está caliente me gusta que suba, somos como alambre de púas. El que se enamora, pierde”, escribió en alusión al próximo tema de Wanda.

Por su parte, ella respondió su comentario con una serie de fotos de su nuevo look, en el que aparece con un largo flequillo recto. Un corazón roto fue lo único que ocupó su descripción, para sorpresa de sus seguidores. En especial luego de que el rapero le respondiera con una cara sorprendida.

L-Gante sobre su pasado con Wanda

Hace tan solo unas semanas atrás, el joven pasó por Nave Nodriza, el ciclo conducido por Moria Casán en el canal de streaming Picnic Extraterrestre. Durante su entrevista con La One, el muchacho fue consultado respecto a su vínculo con la empresaria, el cual comenzó en medio de la breve separación que mantuvo con el jugador del Galatasaray. “Me había comenzado a hablar. Me mencionó en una foto, bastante linda, a la cual le puso una canción mía que había grabado con Tini, que se llama ‘Bar’. Entonces ahí había un motivo como para responderle algo...”, comenzó a contar.

La conductora y el compositor iniciaron su vínculo mientras ella estaba alejada de Icardi (Instagram)

Luego, el músico, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela sumó: “Después de eso, la conocí en un evento que habían hecho en el Hotel Sheraton. Estuvo sentada al lado mío y ahí tuve la oportunidad de hablar y de conocerla bien”. Ante la insistencia de la presentadora, él admitió que le gustaba Wanda, pero no sabía si sus sentimientos hacia él eran una mera actuación para el ojo mediático.

Sin embargo, aseguró que su vínculo no se trataba de una venganza de la conductora contra su marido. “Iría por algo más verdadero, más genuino”, señaló. “Fue algo imprevisto, creo yo”, concluyó.