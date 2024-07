La reacción de Wanda Nara ante la colaboración de L-Gante y la China Suárez

L-Gante y Wanda Nara protagonizaron una serie de indirectas en las redes (Instagram)

Luego de la polémica del Wandagate, Wanda Nara supo encontrar consuelo en L-Gante, quien fue un gran apoyo en medio de su agitada vida. Si bien los indicios daban a entender que su amistad pasó a tener tintes románticos, la dupla no lo confirmó ante las cámaras. Pero volvieron a causar revuelo ante sus seguidores, ya que se lanzaron los dardos en las redes sociales.

Como bien es sabido, el cantante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, anunció su colaboración con Eugenia La China Suárez, con quien la empresaria no puede verse ni a metro tras los rumores de infidelidad de su marido, Mauro Icardi. Este repentino acercamiento entre el cantante y la actriz, fue un duro golpe para la conductora luego de la fugaz historia que compartieron y el sinfín de colaboraciones laborales. Lo que no se esperaban es que esto desembocara en indirectas en sus respectivas cuentas de Instagram, donde el artista de RKT comenzó con una sutil referencia al próximo tema de la modelo.

“Quiero tenerte toda desnuda, pero el orgullo a ninguno nos ayuda. Si está caliente me gusta que suba, somos como alambre de púas”, comenzaba el posteo que realizó el artista junto a una foto donde se lo ve con un look de cuero total black mientras se encuentra apoyado en el capó de un auto de lujo. Pero lo que robó la atención de sus seguidores fue el final del escrito, el cual resultó ser una indirecta para Nara: “El que se enamora, pierde”.

La indirecta del cantante a la empresaria que causó sensación en las redes

Cabe señalar que la hermana de Zaira Nara adelantó a sus fanáticos que planeaba sumar una nueva canción a sus tantos proyectos laborales. Por ello, subió un breve clip donde se la pudo apreciar tirada en el pasto luciendo tan solo unas bucaneras grises. “Te gusta copiarme, mi amor. Esta fiesta no se termina para que me recuerdes: el que se enamora, pierde”, eran las palabras que entonaba la pareja de Icardi en ese posteo que realizó el 17 de junio.

Luego de que su letra fuese replicada por Valenzuela, la presentadora realizó una publicación que llamó la atención de sus más de 16,9 millones de seguidores en la plataforma de Meta. Luciendo su flamante flequillo, Nara posó ante la cámara con una campera de River Plate, el equipo en el que juega su hijo mayor Valentino, desde la comodidad de un auto. El emoji de corazón roto en la descripción captó la atención de más de uno, incluso del cantante que le dejó en un comentario una carita de sorprendido.

La respuesta de Wanda ante la indirecta del cantante de cumbia

La historia entre Wanda Nara y L-gante

El vínculo entre ellos se dio durante 2023, mientras la conductora viajó a la Argentina a conducir Masterchef, en medio de una breve separación del futbolista del Galatasaray, quien reconoció que había sido infiel con la China Suárez. Instalada en Buenos Aires y con la intención de lanzar su carrera como cantante solista, Wanda realizó una alianza con el joven y llevaron adelante varios proyectos juntos. De hecho, hasta comparten manager en la escena musical. Las versiones de romance no tardaron en aparecer, alimentadas por ellos mismos, aunque ninguno lo reconoció públicamente. Tiempo después, cuando Nara volvió con su marido, la relación con Elián mutó a una simple amistad.

Respecto a su particular vínculo, el compositor dio una entrevista a Moria Casán en Nave Nodriza, su ciclo de streaming en el canal “Picnic Extraterrestre”. “¿Te calentaste con Wanda? ¿Qué te pasó? ¿Se te paró?”, le preguntó Moria, fiel a su estilo desenfadado. “A ver... me había comenzado a hablar. Me mencionó en una foto, bastante linda, a la cual le puso una canción mía que había grabado con Tini, que se llama ‘Bar’. Entonces ahí había un motivo como para responderle algo...”, comenzó recordando L-Gante respecto a esos primeros tiempos con la presentadora.

Uno de los tantos gestos entre la empresaria y el cantante que dio indicios de que su relación tenía tintes románticos (Instagram)

En esa misma línea, él continuó: “Después de eso, la conocí en un evento que habían hecho en el Hotel Sheraton. Estuvo sentada al lado mío y ahí tuve la oportunidad de hablar, conocerla bien”. Por su parte, aseguró que le gustó mucho, aunque nunca supo si sus sentimientos eran correspondidos o se trataba de una simple actuación ante las cámaras.

Por otro lado, dejó en claro que no se trataba de una venganza hacia Icardi: “No, eso no, porque si alguien quiere romper la película, no creo que me apuntaría a mí. Creo que iría por algo más verdadero, más genuino. Yo no tengo músculos ni tengo los millones que tiene Mauro, ni nada de eso. Fue algo imprevisto, creo yo”.