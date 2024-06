L-Gante recordó cómo conoció a Wanda Nara: “Fue impactante y genuino, yo no tengo los millones de Icardi”

L-Gante recordó cómo fue su encuentro con Wanda Nara y Mauro Icardi

A fines de marzo, Wanda Nara organizó un evento para presentar su canción llamada “Money”. En esa ocasión, la mediática viajó de Estambul a la Argentina y asistió junto a su marido Mauro Icardi, quien no se quiso perder ese momento tan especial. Sin embargo, trascendió que tras el lanzamiento, la pareja fue a cenar a un restaurante y allí se encontraron nada más y nada menos que con L-Gante, especie de tercero en discordia entre la conductora de Masterchef (Telefe) y el futbolista del Galatasaray.

Es que durante el impasse que se produjo entre Nara e Icardi tras estallar el ya célebre “Wandagate”, la hermana de Zaira Nara estuvo muy cerca del cumbiero, mostrándose muy cómplice, participando de un videoclip suyo e, incluso, manteniendo una especie de relación clandestina que trascendía la amistad. Si bien nunca lo confirmaron, tampoco negaron de plano la cuestión amorosa. “Después de la presentación del tema, Wanda le dijo a Mauro: ‘Vamos a comer tranquilos a un lugar’. Y fueron a Puerto Madero, a un restaurante muy lindo, conocido, en donde estaba Moria Casán también ahí comiendo después del teatro y aparece L-Gante. Entró de la nada, saludó a Moria y sin ningún tipo de problema, enfiló derecho para la mesa de Wanda e Icardi. Va, saluda a todo el mundo y se sienta”, contó Ángel de Brito al conocerse el hecho.

Así las cosas, en las últimas horas el cantante estuvo de invitado en Nave Nodriza, el ciclo de streaming que conduce La One en el canal Picnic Extraterrestre, y dio detalles de aquel día pero también de su vínculo con la mediática. “¿Te calentaste con Wanda? ¿Qué te pasó? ¿Se te paró?”, preguntó Moria, fiel a su estilo desenfadado. “A ver... Me había comenzado a hablar. Me mencionó en una foto, bastante linda, a la cual le puso una canción mía que había grabado con Tini, que se llama ‘Bar’. Entonces ahí había un motivo como para responderle algo...”, comenzó recordando L-Gante, no sin cierto nerviosismo.

“Después de eso, la conocí en un evento que habían hecho en el (hotel) Sheraton. Estuvo sentada al lado mío y ahí tuve la oportunidad de hablar, conocerla bien”, prosiguió. “¿Y te gustó?”, quiso saber la conductora. “Y sí... Obvio”, dijo él. “Nunca supe si es armado o no armado, pero como se le dio tanta inflada parecía que era una fake”, lo pinchó la mamá de Sofía Gala Castiglione. “Claro, no sabés si es verdad o era mentira. No tengo idea si ella se estaba separando o qué. Y yo con tal de comprobar si la otra persona está actuando, yo actúo”, replicó L-Gante.

“¿Pensás que te agarró como manera de vengarse de su marido?”, insistió La One. “No, eso no, porque si alguien quiere romper la película, no creo que me apuntaría a mí. Creo que iría por algo más verdadero, más genuino. Yo no tengo músculos ni tengo los millones que tiene Mauro, ni nada de eso. Fue algo imprevisto, creo yo”, dijo el músico. “Tal vez ella sintió algo con vos, emocional, que no lo sintió con otro... Te debe haber sentido muy genuino”, acotó Moria. “Fue impactante. Ni siquiera me creían mis amigos o mi tío que yo había estado al lado de Wanda. Hasta que un día fue a mi casa del barrio...”, recordó él.

“¿Y Mauro Icardi, qué pensará?”, quiso saber Casán. “No, no sé, todo bien, creo, porque la vez esa que nos vimos, te crucé a vos en el restaurant...”, dijo L-Gante, refiriéndose a aquella extraña velada con Moria como testigo casual. “Sí, la vez esa estaban todos. Nos cruzamos en un restaurant. Y yo me los encuentro, como siempre. Tutankamoria está en los lugares que está todo el mundo, parece que yo soy un helicóptero humano, que los sobrevuelo”, bromeó la conductora. “Peor es cruzarse a Ángel de Brito, que sabés que al otro día cuenta todo...”, ironizó el cantante.

Se conoció un video exclusivo del momento en que se cruzaron L-Gante, Wanda Nara y Mauro Icardi

“Ella me vino a saludar, estaba con un grupo de gente, y después vino L-Gante. Estaban en una mesa donde estaba el marido, Icardi. Muy amplio, muy amplio todo. Él la pasó divino”, recordó Moria y señaló a L-Gante. “Para mí fue impactante, que la estuvimos pasando bien todos. Estuvo buenísimo”, dijo él, con una sonrisa. “¿Nunca habías estado en una situación donde te gustaba una mina y estaba el marido? ¿Te hiciste el bocho?”, quiso saber la conductora. “Es como cuando tenés al abogado contrario y tenés que hacer una reunión formal, así, que nadie puede decir nada y estaban todos en el molde...”, respondió él, no queriendo entrar en demasiados detalles pero con una sonrisa que decía todo.

“¿Se cortó total lo de Wanda o hay todavía esta cosa...?”, le preguntó Moria después. “Mantenemos una charla de vez en cuando. Quizás no tanto porque está lejos, ¿viste?”, respondió él, pícaro. “Ahora no estoy en pareja, estoy completamente soltero, escucho propuestas. Estoy madurando en ese sentido, he conocido gente por conocer, y no hay que desesperarse. Estoy tratando de pensar que lo verdadero llega solo y no hay que buscarlo”, agregó después sobre su situación sentimental.