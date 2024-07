Gran Hermano: todos los detalles de la última gala en vivo antes de la gran final

Santiago del Moro estará al frente de la última gala en vivo de Gran Hermano 2023

Este miércoles se vivirá de una manera muy especial en Gran Hermano (Telefe) dado que se emitirá la última gala en vivo y en la previa a la gran final del domingo. El reality show está llegando a su fin en esta temporada que comenzó a mediados de diciembre de 2023 y estará culminando el próximo 7 de julio con la definición que se disputan Emmanuel Vich, Nicolás Grosman y Bautista Mascia.

La conducción estará a cargo, naturalmente, de Santiago del Moro, quien además ingresará a la casa para cenar con los finalistas. Por otra parte, se verá cómo siguen reaccionando los potenciales ganadores a los estímulos provocados por los exparticipantes que habían ingresado para apoyarlos. Lisandro Navarro, Isabel de Negri y Carla Chula De Stéfano se hicieron presentes en la jornada del lunes y un día después lo hicieron Juliana Furia Scaglione, Martín El Chino Ku y Lucía Maidana Cornejo.

Todos ellos, quienes habían ingresado para hacer campaña por sus finalistas favoritos, se retirarán hoy de la casa a fin de dejar a Emma, Nico y Bauti solos en los últimos cuatro días de juego. Otra de las emociones que tendrán lugar en la gala de hoy será la revelación del misterioso contenido de la valija que hace tres meses está en la casa. Será Del Moro el encargado de abrirla y esto puede que genere un sensible cambio de cara a la final.

El momento en que quedó eliminado Darío Martínez Corti y quedaron Emma Vich, Nicolás Grosman y Bautista Mascia en la final de Gran Hermano

La de hoy será la última gala en vivo en la previa al duelo definitivo del domingo ya que el jueves no habrá programa. Esto se debe a que Telefe transmitirá el partido válido por los cuartos de final de la Copa América en la que la Selección Argentina de Fútbol se enfrentará a Ecuador por un boleto a la semifinal del torneo continental.

El martes Isabel, Chula y Licha fueron ingresando de a uno a la casa, después de que Del Moro pidiera el “congelados” para los finalistas, y hacia el final se enteraron que ellos iban a ser parte de su equipo para pedir que la gente los vote.

La primera en tener su ingreso fue La Queen, quien tuvo la posibilidad de dar el shock inicial a los concursantes sobre qué iba a ocurrir. Con una corona en la cabeza y un atuendo muy sexy, apareció recriminándole con humor a sus excompañeros. “¿Dónde está mi valija? ¡Vos la tenés seguro!”, comentó, mientras se le tiraba al uruguayo encima con poses de diva, le hacía pucherito al modelo y lo pinchaba al estilista con que ella era “la única reina”. Un momento a pura energía, tal vez demasiada, en el que que terminó en el SUM junto a los sobres que contenían a quién iba a estar apoyando cada uno.

Unos minutos después Chula ingresó casi en el mismo modo que su compañera. Comenzó felicitando y saludando a los finalistas con efusividad, mientras bromeaba sobre el corto tiempo que había pasado en la casa. “Yo soy la que se fue porque extrañaba a los hijos”, se presentó, divertida mientras jugaba con la posibilidad de volver a irse por sus criaturas. Bailando y cantando, imitando a Moni Argento de Casados con hijos, la mujer dio show y la siguió a Isabel en el SUM.

Chula entró a la casa de Gran Hermano 2023 para hacer campaña por los finalistas

El último al que le tocó volver fue a Licha. “Estoy renervioso. Me tiembra el ojet…”, confesó, con exabrupto incluido. El musculoso saludó a los jugadores, que continuaban paralizados por el congelados, y les dedicó palabras de afecto. “No puedo decirles lo orgullosos que estoy de ustedes”, aseguró, mientras destacaba el trayecto que recorrieron, como la decena de placas de nominados a las que sobrevivió Emma.

“Energía es la palabra, quédense quietos. Emmanuel al 9009, con doble m. Nicolás, Bautista, al 9009. Hola reina, ¿así que esta es tu casa? Es mi casa. Está todo muy limpito, vinieron dos mujeres impresionantes. Papi Licha, como te extrañé. Gran Hermano, no te ibas a librar de mi. Los quiero mucho. Estoy re contenta”, había vociferado Furia el día anterior en su regreso a la casa tras su sonada eliminación.

Ante la explosión de emociones, y mientras todos corrían a abrazarla, Furia expresó: “No podía ser mala, no me salía, los amo. ¿Cómo están tanto tiempo? Están limpitos”.