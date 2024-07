Así fue el regreso de Furia a Gran Hermano a cinco días de la final: “Es mi casa”

Furia volvió a entrar a la casa a 5 días de la final de Gran Hermano (Telefe)

Tras sus polémicos cruces en el ‘afuera’, y las especulaciones en torno a su salida de Gran Hermano (Telefe), Furia volvió a entrar a la casa a cinco días de la gran final. Al igual que con los últimos ingresos, Juliana aprovechó el Congelados, para caminar por la casa y decirle unas palabras a sus excompañeros. Pero más allá de volver a su lugar feliz, la doble de riesgo llevó una sorpresa para los participantes.

Con un look total black, compuesto por pantalones, top y abrigo con mangas de peluche, Juliana entró a la casa con un cofre blanco en sus manos. Mientras se disponía a apoyarlo en la mesa, y se preparaba para recorrer el lugar, la joven decía en voz alta: “Energía es la palabra, quédense quietos. Emmanuel al 9009, con doble m. Nicolás, Bautista, al 9009. Hola reina, ¿así que esta es tu casa? Es mi casa. Está todo muy limpito, vinieron dos mujeres impresionantes. Papi Licha, como te extrañé. Gran Hermano, no te ibas a librar de mi. Los quiero mucho. Estoy re contenta”.

Luego, la jugadora más polémica de la casa fue interrumpida por Santiago del Moro, quien la saludó y descongeló a los demás jugadores. Ante la explosión de emociones, y mientras todos corrían a abrazarla, Furia expresó: “No podía ser mala, no me salía, los amo. ¿Cómo están tanto tiempo?. Están limpitos”.

Furia ingresó a Gran Hermano con una caja sorpresa (Captura de video)

Sin embargo, Juliana no fue la única que ingresó a la casa este martes. Martín Ku y Lucía dijeron ‘presente’ a días de la final. La joven de Salta regresó después de muchos meses, por eso sus compañeros ‘explotaron’ al verla, sobre todo Nicolás, quien fue el más cercano a ella. Después de unos cuantos minutos juntos, el conductor del programa les pidió que abrieran el cofre secreto. Con total entusiasmo, Isabel se ofreció para la tarea.

Luego de abrirlo con mucho cuidado, todos descubrieron que este contenía una llave. “Metela en el cofre, cerralo, y llevala a la estantería y que quede ahí. Chicos, en los próximos días esa valija se va a abrir. Pero antes disfruten las próximas 24 horas que les quede con los chicos, a darlo todo. Tienen 24 horas para hacer campaña con sus compañeros. Mañana viene la despedida porque quedan solitos”, dijo Santiago del Moro.

Una vez que se despidió de los participantes, el conductor le reveló al público: “Mañana voy a entrar yo, abro esa valija y se van a enterar de un montón de cosas. Este fue el último debate de una temporada re extensa, mañana es el último programa que hacemos antes de la gran final. Espero haber estado a la altura. Quiero que todo el mundo esté bien, este programa nos cambió la vida”

Licha entró a la casa de Gran Hermano 2023 para hacer campaña por los finalistas (Telefe)

Este lunes, los finalistas también recibieron la visita de otros tres excompañeros. Entre nervios, entusiasmo, y una mezcla de emociones, Bautista, Nicolás y Emmanuel recibieron a Isabel, Chula y Licha. Uno a uno, los hermanitos fueron ingresando a la casa, después de que Santiago del Moro pidió el Congelados para los finalistas. Después de mucha expectativa, hacia el final del programa, los finalistas se enteraron que las visitas iban a ser parte de su equipo para pedir que la gente los vote.

La primera en tener su ingreso fue La Queen, quien tuvo la posibilidad de dar el shock inicial a los concursantes sobre qué iba a ocurrir. Con una corona en la cabeza y un atuendo muy sexy, apareció recriminándole con humor a sus excompañeros. “¿Dónde está mi valija? ¡Vos la tenés seguro!”, comentó, mientras se le tiraba al uruguayo encima con poses de diva, le hacía pucherito al modelo y lo pinchaba al estilista con que ella era “la única reina”. Un momento a pura energía, tal vez demasiada, en el que terminó en el SUM junto a los sobres que contenían a quién iba a estar apoyando cada uno.

Unos minutos después Chula ingresó casi en el mismo modo que su compañera. Comenzó felicitando y saludando a los finalistas con efusividad, mientras bromeaba sobre el corto tiempo que había pasado en la casa. “Yo soy la que se fue porque extrañaba a los hijos”, se presentó, divertida mientras jugaba con la posibilidad de volver a irse por sus criaturas. Bailando y cantando, imitando a Moni Argento de Casados con hijos, la mujer dio show y la siguió a Isabel en el SUM.

Isabel entró a la casa de Gran Hermano 2023 para hacer campaña por los finalistas (Telefe)

El último al que le tocó volver fue a Licha. “Estoy renervioso. Me tiembra el ojet…”, confesó, con exabrupto incluido. El musculoso saludó a los jugadores, que continuaban paralizados por el congelados, y les dedicó palabras de afecto. “No puedo decirles lo orgullosos que estoy de ustedes”, aseguró, mientras destacaba el trayecto que recorrieron, como la decena de placas de nominados a las que sobrevivió Emma.