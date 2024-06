Mina Serrano reveló el aporte que hizo Mirtha Legrand a la serie de Cris Miró

Mirtha recordo su encuentro con Cris Miro (Video La Noche de Mirtha, El Trece)

En medio del estreno de la serie de Cris Miró (Ella), la cual relata la historia de la pionera trans de la televisión argentina, Mina Serrano vive uno de los momentos de mayor éxito en su carrera. En ese contexto, la actriz española fue una de las invitadas de La Noche de Mirtha (El Trece), donde sorprendió al revelar el aporte que hizo la conductora al film.

Como cada fin de semana, Mirtha Legrand encabezó su programa y trató la actualidad del país y los detalles más llamativos de la vida de sus invitados. Así, la Chiqui recibió a Silvina Giudici, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (PRO), en unos días políticos agitados por la sanción de la Ley Bases; la actriz española Mina Serrano, protagonista de la biopic sobre la vida de Cris Miró, una de las series del momento; la hermana Martha Pelloni y el periodista especializado en policiales, Gustavo Carabajal, en unos días marcados por la desaparición de Loan en Corrientes, un caso que conmueve al país.

Mina Serrano contó la reacción de su familia al conocer su cambio de género (Video La Noche de Mirtha, El Trece)

Durante los primeros minutos del programa, Mirtha saludó a Serrano y le preguntó los detalles de su trabajo. Mientras la joven contaba los pormenores de la serie, la conductora consultó cómo había logrado adaptarse al acento porteño y si tenía amigos argentinos. “Sí, pero sabes lo que hice, me eché un novio uruguayo en París. Yo no le dije que era española, le dije que era argentina y practicaba con él, hasta que me descubrió. También tuve una coach con la que entrené durante ocho meses”, comenzó explicando Serrano.

Luego, la Chiqui le consultó si había hecho una prueba para conseguir el papel. Pero más allá de las diferentes instancias que superó la actriz, Mina sorprendió al revelar el aporte que le había hecho Mirtha en su preparación: “Escuchaba radio y programas argentinos para trabajar el acento, vi muchos de tus programas, me ayudaba escuchar y entender vuestra cultura, qué figuras había. Vi muchos programas que hiciste en los ‘90″. Totalmente sorprendida por el dato, Mirtha comentó: “Nunca me imaginé haber contribuido”. Mina afirmó sus dichos y le agradeció a Legrand: “Contribuiste un montón Mirtha, no te imaginas”. Luego, la conductora le preguntó a la actriz por su lugar de origen y esta reveló una curiosa relación con la Chiqui: “Toda mi familia, hasta donde sé, es Andaluz”. Entonces, Mirtha comentó: “Yo soy hija de andaluz, mi padre era andaluz, de Almería. Martínez de mi padre, Suárez de mi madre”. Sorprendida al escuchar el apellido de la conductora, la actriz respondió con humor: “Martínez es mi segundo apellido, somos primas”. Entre risas, la figura de la televisión sostuvo: “Qué prima que me he echado”.

Mina Serrano conto como fue su llegada a Argentina (Video La Noche de Mirtha, El Trece)

La serie Cris Miró recorre la vida de la vedette desde sus inicios. La actriz española Mina Serrano, que interpreta a la protagonista, recreó fielmente el personaje gracias a su impresionante parecido físico y entrenamiento vocal para lograr un auténtico acento argentino. Serrano ya había participado anteriormente en la película italiana Le Favolose y destaca por su conocimiento del legado de Cris Miró, el cual había conocido a través del libro Las Malas de Camila Sosa Villada.

En ese sentido, la Chiqui le preguntó a Mina por su vida personal y quiso saber si su familia aceptó su cambio de vida. Con algunas dudas, la española respondió: “Más o menos, mi mamá siempre me acompañó y mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Pero en mi familia más extensa por desgracia hay miembros que me rechazaron y con los que no tengo contacto desde hace cinco o seis años. Es difícil saber que hay una familia, con la que podrías reunirte con ellos en navidad, y por desgracia no puedes. Pero a la vez pienso que no me gustaría estar ahí si voy a ser juzgada”.