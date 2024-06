Mi hermana Cris Miró, orgullo y prejuicio del gran mito argentino: “Fue una revolucionaria”

El trailer de la serie Cris Miró (Ella), la biopic sobre la actriz que revolucionó la Argentina (Video: Flow, TNT)

Hace pocos días la hija menor de Esteban Virguez, jefe del servicio de oftalmología del Hospital Rivadavia, recibió una consigna en el colegio privado en el que estudia. “¿Quién es para vos un prócer de la actualidad?”, le preguntaron. Lionel Messi ganó por unanimidad para sorpresa de nadie, pero solo la adolescente recibió aplausos por su voto. “Cris Miró”, contestó. “¿Por qué? Porque es mi tía”, fue la respuesta de Montserrat, de 14 años. La anécdota la cuenta con emoción el hermano de la recordada actriz, en diálogo con Teleshow, a propósito del lanzamiento de Cris Miró (Ella), la serie biográfica de TNT y Flow que sigue los años de ascenso, esplendor y el final de la mujer que se volvió la reina de corazones de los argentinos.

“Cuando vino mi hija y nos contó a nosotros… Cómo cambiaron las cabezas. Eso no hubiese existido nunca en la década del 90″, se sinceró el médico cirujano, quien fue testigo del nacimiento del mito. La flor del pantano emergida de una sociedad idiota. “Cuando se hizo famosa le hacían en la televisión preguntas un poco irrespetuosas que ahora no se harían, pero era otra época, ¿no? Siempre sobrevolaban esas preguntas incisivas donde le faltaban el respeto y no correspondía”, recordó él, quien estuvo a su lado incluso en su desenlace.

Cris Miró irrumpió en los años 90 y su serie es testimonio del mito en el que se convirtió. Como Sandro, Maradona o Rodrigo, elevada al altar de los ídolos populares argentinos

“Yo estuve desde el primer día que nació hasta el último que falleció. Éramos muy unidos, muy amigos”, señaló Esteban como testigo de esa Cris que era incluso antes de ese nombre. La que en una charla confesional en una terraza a los 16 años dio el primer shock familiar (“soy gay, no me gustan las mujeres”) hasta su transformación en un cisne del tamaño del Maipo, incluso en un tiempo donde “vestir con ropas del sexo opuesto” era penalizado.

Esteban Virguez, el hermano de Cris Miró. "Si estuviera viva sería una número de la televisión" (Foto: Esteban Virguez)

Cris Miró: orgullo y prejuicio de la mujer trans que conquistó el Maipo y la TV

“Si me preguntás a mí, en ese momento me sentía avergonzado por tener un hermano gay. La verdad es así, por eso trataba de ocultarlo. Después cuando fue famosa, no lo podía creer. La valentía que tenía, cómo respondía a las preguntas que le hacían y la inteligencia que le ponía a todas sus palabras. Entonces, tenía como una ambigüedad de orgullo y, por otro lado, vergüenza”, se sinceró sobre Cris, que estudiaba odontología en la UBA y cambió el torno por las piedras y tocados del teatro de revista.

Cris Miró compartió sobremesas de teatro con Enrique Pinti, otro de sus descubridores

“Yo fui el hijo varón, al que le gustaba el fútbol y el boxeo y Cris quería demostrar que tenía sus logros, siendo lo que era. Por eso me invitaba siempre a mí a todos los lugares donde estaba porque mi mamá todavía no lo terminaba de aceptar”. En ese tiempo, su hermana le daba acceso a sobremesas VIP con famosos que tenían como invitados a Enrique Pinti o incluso, una jovencísima Florencia de la V como a teatros del under donde la vedette daba sus primeros pasos sobre el escenario.

Dentro de su casa de Belgrano, con un padre militar retirado y su madre ama de casa, los tiempos de apertura eran otros pero al final, terminó saliéndose con la suya. “Siempre hizo lo que quiso”, aseguró, sobre esa libertad escrita con mayúsculas y en rouge. Pero hizo una aclaración. “Nunca sufrió bullying en el colegio. Fue a un colegio de varones y era amigo de mis amigos. Si bien era afeminado y todo eso, tenía un una forma de hablar, un porte alto, que nunca nadie lo agredió en su vida, ni en la calle, ni en el colegio, ni en ningún lado”, sostuvo.

Cris Miró con Marixa Balli y Florencia de la Ve en 1997 cuando eran parte de la obra "Más pinas que las gallutas"

“Fue una transición muy lenta la de convertirse en mujer porque desde que se animó a decir que era gay hubo un conflicto familiar muy grande. Yo la acompañé por orden de mi mamá. Me dijo ‘llévalo a un psicólogo y que le diga que es varón’. Fuimos a la calle Cabildo en Belgrano y cuando salimos la psicóloga me dijo ‘lo van a tener que acompañar y entender es diferente’. No dijo ‘es un varón, lo vamos a convencer’. Todo lo contrario. Me dijo que la teníamos que ayudar y de ahí en adelante empezó a ser más libre”, rememoró, sobre aquella conversación.

Cris Miró formó parte de Iconos argentinos, muestra que se llevó a cabo en el Museo del Bicentenario en 2019 (Foto: Gianni Mestichelli)

Frente a la explosión materna, su padre eligió un amor discreto, pero amor al fin. “Mi papá no tuvo reacción. Un día, cuando mi mamá estaba muy mal, los escuché hablando en la habitación. ‘Ya está, es así. ¿Qué querés? ¿Querés que lo mate? ¿Te vas a sentir más feliz si lo hacemos?’”, contó. “Mi papá lo terminó aceptando. Era de pocas palabras. Es más, cuando falleció en el año 95 llegó a ir al estreno de Cris en el Maipo. Fue. Nunca le dijo una palabra agresiva, nunca le gritó. Estaba, no sé si orgulloso, pero lo aceptó totalmente”.

Cris Miró junto a su madre, Hilda (Foto: Instagram/ Cris Miró Forever)

Los últimos días de Cris Miró antes de su muerte: “Me dijo ‘hermanito, hacé algo’”

Cuando Esteban, que comparte con su hermana el pelo azabache, la altura y un modo pausado al expresarse, cuenta que estuvo junto a ella desde que nació también se refiere a sus horas finales, las que pasó en terapia intensiva antes de su muerte.

“Fue algo muy, muy repentino. Ella era HIV positivo y era un secreto. Un secreto guardado que nadie lo sabía, si bien todo el mundo sospechaba, había rumores. Solo lo hice público en el libro cuando se lo conté a Carlos Sanzol por primera vez. Yo era el único que lo sabía”, contó, sobre Hembra. Cris Miró, vivir y morir en un país de machos, la biografía en la que se basó la serie que se acaba de estrenar.

“No quiso contarlo porque era la década del 90 y el HIV estaba relacionado con los homosexuales, le decían la peste rosa. Así que hubiese sido terrible para ella. Por eso prefirió ocultarlo porque pensó que iba a salir adelante. Después pasaron muchas cosas, enfermedades concomitantes que hicieron que termine como terminó. Todos teníamos esperanza. Yo tenía esperanza que iba a salir todo bien”, señaló.

Cris Miró junto a Susana Giménez

“Fue un desenlace de días. Se puso muy mal de golpe, la internaron y como yo era médico estaba ahí al pie del cañón, cancelé agendas y estuve los últimos tres días al lado de la cama. Cada vez estaba peor, peor, peor. Me acuerdo del último día. Yo tuve que ir a Baradero porque trabajaba allá. Me fui al medio día y no digo que estaba mejorando, pero hablaba bien. Cuando llego a la noche ya estaba muy mal. Me dijo ‘ay, hermanito, hacé algo, por favor’. Tenía mucha dificultad para respirar”, contó.

“Hablé con los médicos y me dijeron que era irreversible, ya había una falla multiorgánica. Me pidieron permiso para que le hagan un cóctel lítico. Se llama así: era para dormirla, para que pueda morir sin sufrimiento. Yo lo autoricé y me quedé yo solo en la habitación desde las nueve de la noche hasta el mediodía del otro día que falleció”. Era el 1 de junio de 1999 y tenía 33 años.

Esteban Virguez es jefe del servicio de oftalmología del Hospital Rivadavia y hermano de Cris Miró. "Admiraba su coraje y su inteligencia", contó

“Afuera estaba toda la prensa en un momento de mierda, viste. Fue súper triste para mi mamá. Mi papá ya había fallecido, así que mi mamá desde ese momento hasta que se murió, estuvo muy deprimida. Yo estaba en el medio. Mi mamá para mí se murió de tristeza tres años después. Ellas vivían juntas”, rememoró, sobre aquella tormentosa época donde la caída de la estrella, bajo la sugerencia de que tenía VIH/Sida, era carne para vender revistas y generar rating.

“Había mucho morbo sobre porque había fallecido y me acuerdo de los programas de Lucho Avilés, que no hablaban de la muerte, sino de qué había muerto. El director de la clínica me preguntó qué quería que dijera. Le dije que murió por un linfoma, que era verdad porque había adquirido un linfoma porque le bajaron las defensas. Un tumor linfático. Eso fue lo que se comunicó. Después de un tiempito de hablar boludeces en los programas de chimentos, el tema se fue diluyendo y quedó en la nada”.

Lino Patalano, su descubridor, junto a Cris Miró

El legado de Cris Miró: su serie, el culto de las mujeres trans y su estrella imperdurable

La adoración de Cris tenía nombre: Leticia, la hija mayor de Esteban y ahijada de la vedette. “Era su debilidad, decía ‘a esta chica yo le voy a enseñar a vestirse’. La amaba”, contó el médico, que además es padre de Lorenzo (29). Aquella niña hoy tiene 31 años, tenía 7 cuando murió Cris, es arquitecta y no pudo evitar largarse a llorar cuando vio como su madrina parecía volver a la vida frente a sus ojos.

La española Mina Serrano caracterizada como Cris Miró para la serie sorbre su vida que estrenó TNT y Flow (Foto: TNT)

La familia fue invitada a las grabaciones de la biopic, adaptada por Lucas Bianchini y dirigida por Martín Vatenberg junto a Javier Van de Couter, y quedaron impactados al encontrarse con Mina Serrano, la actriz española elegida para el papel protagónico, que recibió el visto bueno de Esteban en el casting. “Tiene un aura muy semejante a Cris. La inteligencia en cómo decir las cosas, las palabras que utiliza, los silencios, la tranquilidad. Era la indicada”, destacó el oftalmólogo, que con su esposa y sus hijos lograron una amistad con la oriunda de Granada, intercambian mensajes por WhatsApp, fue invitada a cenar a su casa y salieron juntos a comer.

El médico no deja de mostrarse sorprendido por todo lo que genera su hermana, quien a 25 años de su fallecimiento y después de un periodo donde no se volvió a hablar de Cris Miró, su imperdurable estela hoy la ubicó en un mito argentino. Como Marilyn Monroe, James Dean o Amy Winehouse parece formar parte de ese club de “vive rápido y deja un cadáver hermoso”. Para muestras están la TV y el cine. Las series de Sandro, Diego Maradona y Ringo Bonavena reflejan el camino de los distintos, como las películas sobre Rodrigo y Gilda. Figuras que parecen gravitar, entre mortales y dioses.

Cris Miró hizo historia como la primera vedette trans en "Viva la revista en el Maipo" en 1996

“Cris Miró es diferente a todos esos personajes famosos, por lo que yo veo y me dicen. Creo que esta serie tiene un condimento especial que es el del aprendizaje. Ella cambió mi cabeza totalmente y la de muchas personas machistas, como era la Argentina de antes. En estas celebraciones que se hacen se me acercan muchas chicas trans que me cuentan sus historias. Que eran adolescentes cuando veían a Cris hablando con Mirtha Legrand y cómo se plantaba. Decían ‘¡guau!”. Se sentían orgullosas, se decidían a salir del closet, a mostrarse como eran”, destacó, sobre la inspiración que fue para muchas personas y sobre todo para comunidad trans. “Ella era como una persona que nunca había existido. Era la primera”.

Cris Miró junto a Mirtha Legrand (Foto: Cris Miró Forever)

Aunque en 2012 fue sancionada la Ley de identidad de género, las mujeres trans continúan siendo uno de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina como del mundo. Se estima que el promedio de vida es de 37 años, cifras que el hombre alcanzó en la Edad Media, según Human Right Watch, que sufren más que nadie la marginación de sus hogares en la infancia y que pasar los 50 años las convierte en “legendarias”, como ellas mismas se llaman en su carácter de sobrevivientes. Cris Miró para ellas, para muchas, fue con un hada que venía a rescatarlas desde la pantalla ofreciéndoles la posibilidad del cambio. “La recuerdan con un gran amor, diciendo que ella fue una revolucionaria. Todas las palabras que me dicen son de elogio, admiración y de coraje”, destacó.

"Se me acercan muchas chicas trans que me cuentan sus historias. Que eran adolescentes cuando veían a Cris hablando con Mirtha Legrand y cómo se plantaba. Se sentían orgullosas", aseguró Esteban Virguez, orgulloso sobre la huella de su hermana Cris Miró

¿Sueña Esteban en cómo sería su hermana en 2024, después de ser pionera y ponerle el cuerpo a la apertura de fines de la década pasada? “Estábamos hablando justamente con Sandra, que es una amiga en común que teníamos con ella, sobre cómo estaría Cris. Por la genética que tenía yo creo que estaría muy bien físicamente con sus 58 años. Seguiría teniendo su inteligencia. Yo creo que tendría un programa de televisión. Tal vez, estaría haciendo alguna película o una obra de teatro. Creo que hubiese seguido creciendo en el ámbito artístico. Estaría entre la número uno de la televisión”.