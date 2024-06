El divertido casamiento de Martín Ku de Gran Hermano y su novia Marisol: “Más empalagoso que helado de dulce de leche”

Martin Ku de Gran Hermano 2024 y su novia Marisol se casaron en Cortá por Lozano (Video: Telefe)

Un día después de que la casa de Gran Hermano 2023 tuvo las falsas bodas de Bautista con Denisse, Nicolás con Flor Regidor y Emmanuel con Darío, el último eliminado, Martín Ku, también dio el “Sí” junto a su novia, Marisol. El divertido momento fue en Cortá por Lozano en donde montaron una ceremonia con lámparas chinas colgadas y terminaron con una fiesta con baile, un desopilante discurso de Vero Lozano y hasta la participación especial de Topa.

La novia de El Chino lució un súper vestido, mientras que él llegó de elegante smoking y le tocó a la conductora oficiar de jueza del casamiento. “Martín, recibe usted a esta mujer para que sea su esposa, para vivir juntos, para amarla, honrarla, consolarla, garch… y cuidarla en la salud”, lanzó, con humor, sorprendiendo a la pareja. “Darle charla”, aclaró, momento en el que el jugador daba un “Sí, acepto”.

Martín Ku y Marisol de Gran Hermano 2023 se casaron (Video: GH, Telefe)

Después llegó el turno de ella, mientras que los panelistas Mauro Szeta, Paola Juarez, Sol Pérez, Vicky Xipolitakis, Costa y Juariu, hacían de invitados. “Marisol, recibe usted a este hombre para que sea su esposo, para vivir juntos, honrarlo, respetarlo, pet… Es de ‘personal trainer’. Y promesas de amor y fidelidad duraderas”, comentó la animadora, con desparpajo, mientras ella daba su “sí, acepto”.

Pero los chistes no terminaron allí. “Aquí están estas alianzas. Les pido que repitan conmigo. ‘Yo te coloco estas alianza como señal y promesa de nuestro amor y felicidad duradera’”, pidió Vero, mientras la joven seguía las bromas de doble sentido. “¿Ahora me la pone…? A la alianza”, preguntó Marisol, con inocencia, momento en el que advertía lo que estaba diciendo.

Vero Lozano ofició de jueza en la falsa boda del Chino y Marisol (Foto: Cortá por Lozano, Telefe)

“Yo te coloco esta alianza como señal y promesa de mamar esta presa… ¿Quién escribió esto, chicos?”, siguió la conductora, mientras se preguntaban si sus gags eran “chistes de Corona”. Cuando llegó el momento de preguntar si había alguien que se opusiera a la boda, apareció Topa, el conductor infantil, para interrumpirlo. “Martín, hay que impedir esto. ¿Quéres contar?”, lanzó el animador, mientras que el Chino responsabilizaba a Furia de estar detrás de esta acción: “¡Me hizo perder el juego y ahora, me quiere hacer perder el matrimonio!”.

“Marisol y El Chino, un solo corazón. Más empalagoso que helado de dulce de leche”, aparecía en el graph del ciclo de Telefe,, mientras la conductora les pedía que se den un “súper beso” y la pareja lo cumplía con creces. Al final, terminaron bailando al ritmo de la música de Topa y, sin ningún otro sentido más que el del divertimento, terminaba sonando música judía de casamiento.

El súper beso de Martín Ku y Marisol en su casamiento en Cortá por Lozano

“El amor es una flor que crece junto a un precipicio y ustedes la encontraron”, le dijo Costa a los “recién casados” y para cumplir con todas las tradiciones, Marisol terminó lanzando el ramo para solteras, casadas y divorciadas. La afortunada en obtenerlo fue la Griega, quien celebró haber capturado las flres.

“Siento que somos almas gemelas. A mí me gustó de entrada y no desde lo físico, sino por su personalidad. Me gustó mucho. Me gustó su carisma, su compañerismo, el amor que tiene a la vida. Él es increíble”, aseguró Marisol, con los ojos vidriosos en una falsa boda que, puede que no sea válida para la Justicia, pero que no le faltó sentimiento. “Para mí fue un flechazo”, se sinceró Martín, sobre el día en el que conoció a su pareja, quien lo bancó en todo su paso por el reality.

El momento del ramo en el casamiento de Marisol y El Chino en Cortá por Lozano

Al analizar cómo había sido estar tantos meses sola, apoyando el juego de su novio desde afuera, la joven fue tajante. “Hubo mucho amor. Yo, un poco más, me inmolé por él. Yo era la única que estaba afuera. A la familia la quería cuidar. Lo di todo por amor y fue difícil, pero ahora estamos acá y ahora se viene una nueva aventura juntos”, concluyó.