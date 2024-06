Lágrimas, besos y dudas en el altar de Gran Hermano: así fue la emotiva noche de bodas

Bautista y Denisse dieron el sí en Gran Hermano (Video Telefe)

A días del gran final de Gran Hermano (Telefe), el amor invadió la casa. Lejos de las peleas y los insultos, el reality celebró una triple boda con Nicolás, Florencia, Emmanuel, Darío, Bautista y Denisse como protagonistas. El uruguayo y la influencer de Trelew, quienes afirman quererse y estar enamorados, se llevaron todas las miradas en una noche con lágrimas, besos y dudas en el altar.

Justamente, la primera novia en ingresar a la casa fue Florencia Regidor. Si bien la joven vivió apasionados momentos con el chico de Ramos Mejía, también había reconocido que su relación tuvo momentos de inestabilidad. Por esa razón, cuando entró al living, Santiago del Moro le preguntó si iba a dar el sí. Tras unos segundos de reflexión, Florencia expresó sus dudas y afirmó que iba a dar su respuesta en el altar.

Nicolás y Florencia se casaron en Gran Hermano (Video Telefe)

En ese sentido, los panelistas del reality también mencionaron que en una instancia se pensó que la joven usara el vestido de su suegra. Sin embargo, esto no pudo ser posible porque la madre de Nicolás se casó estando embarazada. Así las cosas, la hermanita ingresó al salón lentamente. En el otro extremo, la mirada enternecida de Nicolás reflejaba sus sentimientos por su pareja.

Fue entonces cuando una actitud de Florencia llamó la atención, ya que la participante saludó primero a Bautista. Luego se dirigió hacia Nicolás y, en un confuso momento, se dieron un abrazo. Aún así, a pesar de las dudas iniciales de la joven, Nicolás le mostró todo su amor a Regidor con un apasionado beso.

Darío y Emmanuel se casaron en Gran Hermano (Video Telefe)

El momento crucial llegó cuando Big Ari, quien oficiaba de ministro de ceremonias, le preguntó a Florencia si aceptaba a Nicolás. Los segundos pasaban y Regidor no contestaba, aún así, después de mirar hacia los costados, la participante dijo que sí y celebraron su amor con un beso.

Luego fue el turno de Emmanuel y Darío. El peluquero y el vendedor de autos se prestaron al juego y mostraron su entusiasmo por casarse. El momento de la verdad llegó cuando Darío tuvo que decir unas palabras, lejos de falsear sus sentimientos, el oriundo de La Plata le mostró su amor a Vich y causó su emoción con un tierno discurso. De igual forma, el jugador afirmó que Darío era una gran persona y que lo había acompañado en momentos de debilidad. Con ese panorama, ambos dieron el sí.

Las novias caminaron rumbo al 'altar' de Gran Hermano (Video Telefe)

Por último, llegó el turno de Denisse. La joven ingresó a la casa con el vestido de novia de Sol Pérez. En el piso del programa, la influencer destacó: “Es el vestido de mi casamiento. Me lo hizo Verónica de la Canal. Yo se lo presté (a Denisse) de corazón, se lo hubiera prestado a cualquiera”. Al verla ingresar a su novia, la sorpresa de Bautista fue total. El uruguayo quedó anonadado por la belleza de la joven de Chubut.

Nacho Castañares, quien ofició de padrino, dijo unas palabras antes de la boda: “Disfruten mucho, es hermoso lo que construyeron, que sigan acá y se sigan acompañando. Disfruten esto para todos lo que les queda porque después se extraña. Sepan usarlos, sé que sí. Doy fe de que están contentos. Es hermoso estar acá, ojalá que dure muchísimo”.

El ministro de ceremonias y los padrinos asistieron a la boda de Gran Hermano (Video Telefe)

Emocionado por la situación, Bautista expresó unas palabras antes de dar el sí: “No preparé nada, te voy a decir algo que ya sabés, te pienso todos los días, sos una persona que quiero muchísimo. Te pienso más de lo que vos pensás, volverte a ver ahora es hermoso. Estoy muy contento de haberte conocido y espero seguir conociéndote. Te quiero un montón, sos lo más lindo que me llevo de acá”.

Con lágrimas en sus ojos, Denisse le preguntó a Big Ari: “¿Tenés más papel por las dudas?”. Luego, la influencer miró a su pareja y expresó: “Estoy feliz de haberte conocido, estoy orgullosa de la persona que sos, me encanta que seas transparente y brilles sin apagar la luz de nadie. La realidad es que apenas agarraste esa guitarra me fijé en vos. Tenés muchísimo talento. Te estoy esperando afuera y te voy a seguir esperando y bancando lo que sea necesario. Te extrañé en serio, no es chiste. Te vas a tener que hacer cargo...de que te quiero”.

Así, los jóvenes afianzaron su amor con un beso. Tras la celebración, mientras todos hablaban y festejaban se escuchó a Denisse decirle a Bautista: “Te quiero mucho, ¿sabías? Me mata que nunca hablamos nosotros y me vengo a casar. Nunca me dijiste te quiero en cuántos meses. Nunca me dijiste te quiero, jamás”. En un intento por defenderse, el uruguayo respondió: “Sí te dije. Es que digo poco las cosas”. Por último, las parejas bailaron el vals y brindaron.