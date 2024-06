Cómo y dónde está el perro Arturo tras la eliminación de Martín Ku de Gran Hermano: “Imágenes de mis días”

Cómo y dónde está Arturo tras la eliminación de Martín Ku de Gran Hermano (Video: IG/@arturo.granhermanoar)

Tras la eliminación de Martín Ku de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe) el domingo pasado, Arturo, el perro que ingresó a la casa y que él adoptó como mascota, también dejó el reality tal como sucedió en la edición pasada con Mora y Caramelo, quienes fueron adoptados en esa oportunidad por Marcos y Romina, respectivamente.

Desde la salida del participante del programa, los usuarios comenzaron a preguntarse en las redes sociales sobre el futuro del cachorro. Para despejar todo tipo de dudas, seguidores de El Chino le crearon un perfil en Instagram a Arturito, donde se van anunciando todas las novedades sobre el cachorro.

“Para todos los que están preocupados, les dejo imágenes de mis días mientras espero que papi termine su aislamiento”, indicaron en la cuenta, junto a un video en el que se lo puede ver al animal corriendo en una guardería canina y jugando con otros perros.

Martín Ku quedó eliminado de Gran Hermano 2023 (Video: Telefe)

“Quiero ver el reencuentro con el papi”, “¡¡¡Lo queremos con su papá ya!!! Cómo se extraña verlo con Martín... era lo que me motivaba a mirar el programa, jeje. A la mañana verlos despertar juntos o verlo dormir. Se ganó el amor de todos con esos ojitos lindos”, “¡El Chino ganó el mejor premio de GH! Tu amor incondicional... Te amamos Arturito”, fueron algunos de los comentarios que se emocionaron al ver las andanzas de la mascota.

Recordemos que días atrás, Martín Ku se convirtió en el nuevo eliminado de la casa. Su salida se dio luego de una intensa placa que compartió con sus aliados Bautista Mascia y Nicolás Grosman. “Arturo también se va de la casa porque sos su dueño”, le dijo Santiago del Moro al participante que adoptó al perro en el reality. De esa manera, el Chino abandonó el juego junto con el galgo mestizo.

La historia de Arturo, el perro rescatado de Gran Hermano

La noche en que la mascota ingresó a la casa, Santiago del Moro procedió a contar la historia de vida de Arturo: “Desde muy chico fue maltratado por sus dueños, quienes lo hacían participar de carreras clandestinas y lo utilizaban para cazar. Un día decidieron abandonarlo. Hace una semana fue encontrado en un descampado en la ciudad de Bragado, llevaba varios días sin comer y se encontraba en condiciones lamentables”.

Así fue el ingreso de Arturo a la casa de Gran Hermano (Video: Gran Hermano, Telefe)

Mientras escuchaban el relato, algunas hermanitas como Paloma, Zoe y Florencia no podían contener las lágrimas. Con un pañuelo en su mano, Paloma comentó: “Los animales son todo, son compañeros de vida, tener un animalito acá...a veces uno necesita una contención que acá hace falta, un animalito te llena el alma”.

Por último, al ser consultada por Santiago del Moro, Furia contó la última perra que tuvo en su familia: “Yo tuve una historia trágica con la perra de mi familia, me tocó a mi hacerle la eutanasia, así que yo despedí a la ultima perra y decidí tener gatitos. Y siempre que estuve acá dije, necesitamos un perro y todos me miraban como que eso no iba a pasar. Estoy orgullosa del regalo que nos dieron, es una locura lo que está pasando. Soy muy feliz, gracias por hacerme entrar a este programa, no puedo creer lo feliz que soy”.

Al cabo de un rato, ya entrado en confianza, Arturo descansaba en el interior de la casa sobre las piernas de Martin. El Chino fue uno de los que entabló una relación más estrecha con el animal, quien en un principio no se animaba a dejar la entrada del lugar.