La palabra de Carlos Perciavalle y su marido, Jimmy Castilhos, tras una denuncia por abuso sexual contra la pareja

La palabra Carlos Perciavalle y su marido, Jimmy Castilhos tras una denuncia por abuso sexual contra la pareja (Video: A La Tarde, América)

Un joven de 18 años, identificado como T.S.P., denunció al actor y productor teatral uruguayo Carlos Perciavalle y a su esposo Jimmy Castilhos por abuso sexual gravemente ultrajante. Según el denunciante, el presunto ataque ocurrió el 18 de marzo de este año en la localidad de Morón, en el Oeste del Conurbano Bonaerense.

En respuesta, Perciavalle y Castilhos dieron una entrevista al programa A la tarde (América), donde desmintieron vehementemente las acusaciones. “Es un invento absoluto. Nadie me llamó para confirmar una noticia así antes de largarla. Todos saben cómo soy”, declaró el artista uruguayo, visiblemente molesto. Castilhos, por su parte, explicó su versión de los hechos: “A T. lo conocimos cuando trabajó en nuestra casa. Nos ofreció ir a la inauguración de una casa de sushi donde trabajaba, en La Mansa (Punta del Este). Fuimos y desde ese momento decía que nos iba a conseguir sponsor para nuestro casamiento”.

Castilhos añadió que T.S.P. se ofreció a colaborar en la organización de su boda, pero que en lugar de cumplir con su promesa, supuestamente estafó a la pareja: “Nos consiguió sushi gratis y nos dijo que quería trabajar para nosotros. A partir de ese día, esa persona no solamente no se encargó de nada de nuestra boda, sino que se quedó con todos mis contactos, entre ellos, el dueño de un conocido café y le pidió dinero, aproximadamente 600 dólares, para participar como sponsor de nuestro casamiento”.

“Se quedó dos o tres noches en nuestra casa diciendo que estaba haciendo un cambio de departamento, hasta que en el último día, me trae un plomero a mi casa. El plomero me queda mirando y digo: ‘¿Será que me mira porque soy Jimmy Castilhos?’. Hasta que en un momento viene el tipo y me dice: ‘Te voy a decir una cosa: yo no soy plomero, vine acá a robarte’”, recordó el compañero de vida de Perciavalle.

Y continuó contando lo que este hombre le dijo: “‘Vine acá a hacer un trabajo por pedido de T. que me debe plata. Me dijo que hoy te rompiera un caño, mañana te rompa otro y así…' A raíz de eso, T. es expulsado de mi casa y me empiezan a llamar un montón de personas como sponsors, a los cuales yo tenía obligación en ese momento porque le habían pagado a él la plata para que los sacara en la pantalla de la fiesta de nuestra boda”.

Además, Jimmy acusó a T.S.P. de ser un estafador: “Esa persona es un triste y joven estafador, que además tenía alquilado un departamento donde tenía trabajando a tres chicos argentinos sin pasaporte. Hasta que nosotros nos comunicamos con el dueño y T. fue expulsado. Se va a comer un juicio, porque nosotros somos inocentes y lo sabe todo el mundo”.

La Fiscalía N°8 del departamento judicial de Morón, a cargo de Adriana Suárez Corripio, ya imputó a Perciavalle y a Castilhos. Infobae accedió a la denuncia completa y obtuvo más información del equipo legal que representa a la presunta víctima. Según la denuncia, T.S.P. mantenía una relación laboral informal con Perciavalle, que marchaba bien hasta el 18 de marzo pasado, cuando fue invitado a una reunión de trabajo con el productor y su esposo.

El denunciante relata que, tras la reunión, fue invitado a acompañar a la pareja en su vehículo hacia Morón, donde comenzó una serie de insinuaciones y acosos. En el asiento trasero del vehículo, según T.S.P., viajaba también un hombre llamado Daniel, quien fue el primero en hacerle avances groseros: “Este señor empezó a hablarme al oído, diciéndome: ‘Gordito hoy te partimos... Los pendejos me calientan más’”.

El joven también señaló que, cuando intentó usar su celular, Jimmy Castilhos le dijo: “Dejá el teléfono, pendejo, déjanos curtir el mambo”. Según la denuncia, en Morón se encontraron con un hombre en una moto blanca, a quien Perciavalle le entregó dinero. Luego, el denunciante afirmó que Castilhos lo acosó violentamente en el vehículo: “Jimmy se da vuelta y me mete mano de manera violenta entre mis vestiduras, diciéndome: ‘Te damos 100 dólares si te dejás... por los tres’”.

El relato de T.S.P. incluye más detalles perturbadores, como amenazas y comentarios ofensivos por parte de Perciavalle: “Carlos me vuelve a decir groseramente: ‘Dale, putito, si a vos te gustan estas cosas, si toda la farándula de Uruguay anduvo en ese cuerpo’”. Según la denuncia, el joven pidió ser dejado en una estación de servicio, pero la pareja se negó y lo llevaron a un departamento, donde continuaron las intimidaciones.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.