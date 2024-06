Campi reveló cómo le arregló una caries a Denise Dumas: “El dentista dijo que estaba perfecto”

La desopilante anécdota de Campi con Denise Dumas (El Trece)

Un nuevo momento de anécdotas y de humor tuvo lugar en La noche perfecta, el nuevo ciclo comandada por Sebastián Wainraich en El Trece. El invitado en esta oportunidad fue el humorista Campi, quien desplegó todo su ingenio ante el conductor y el panel, al revelar momentos ocultos de su pasado además de su presente en el teatro con la obra Esperando la carroza. Sin embargo, uno de los puntos que más llamó la atención fue lo referido a un hecho cotidiano en el que estuvo involucrada su mujer, Denise Dumas.

Promediando la charla, el conductor lo consultó de manera directa: “¿Le operaste a Denise una vez una caries?”. Ante la respuesta afirmativa, Wainraich advirtió entre risas. “Esto no lo hagan en sus casas, hay que ser dentista matriculado”. Y antes de profundizar en la anécdota, Campi recordó que él mismo se realiza las dentaduras y las pelucas de sus personajes.

“Le dolía una caries, y le digo que abra la boca, y Denise tiene una boca así de grande, entonces me meto adentro y le digo que eso lo puedo arreglar y le pregunté si se la bancaba y me dijo que sí”, resumió el imitador sobre la génesis de los hechos. Incluso, explicó que tenía las herramientas necesarias para la tarea. “Yo tengo torno, tengo todo en mi casa”. Así fue que arregló el problema en el diente e incluso le colocó acrílico y la limpió para lograr una atención completa.

Martín Campi Campilongo y Denise Dumas en una escena diaria

Pero la anécdota no quedó allí, ya que el invitado relató que, tiempo después, su esposa visitó a un profesional que avaló su trabajo. “Ella fue al dentista a hacerse una limpieza y le dice ‘¿por qué no me arregla esta caries?’ Y le dice ‘pero la tenés arreglada’. Ella respondió, ‘ah, sí, pero me la hizo mi marido’. Y él sorprendido dijo ‘pero está perfecta, todavía la tiene’”, provocando la risa en todo el estudio.

En una entrevista reciente con Teleshow, Campi reflexionó sobre la soledad y la compañía, en una relación con Dumas que ya lleva 20 años: “Yo quería ser camionero. Había algo de este ‘estar solo’ que resultaba muy atractivo. Me imaginaba manejando las rutas, muy tranquilo, con buena música y disfrutando de nuestros paisajes del Norte o del Sur. De hecho, intenté sacar mi carnet de conducir camiones, pero no conseguí a nadie que me prestase alguno para la prueba”, contó en diálogo con el periodista Sebastián Soldano. “Siempre busqué mis silencios y mis ratos de retiro… Y aún hoy yo soy un buen plan para mí mismo, y es algo más de lo que hace tan lindo mi matrimonio de 19 años con Denise”.

En este punto, se refirió al comienzo de la historia de amor: “Hace más de 20 años la vida me había impuesto no dar pie con bola en el amor. Yo prefería un buen libro a una noche de boliche. Y así fue que apareció ella”, relató. “Resultó un gran aprendizaje, eh... No todo fue sencillo desde el inicio. Denise llegaba de otro matrimonio... Y cuando venís de habitar durante mucho tiempo un lugar que no está bueno, te acostumbrás. Entonces llega alguien que te da un espacio con ventana al mar y, por ahí, es demasiado aire y demasiada luz la que entra”, describió con precisión.

“No es fácil ser feliz... Y fue ahí que ella necesitó terapia”, prosiguió el actor que interpreta al personaje de Mamá Cora en la nueva versión de Esperando la carroza. Y desde hace más de dos décadas, “la más divertida de la casa” y este “gran observador”, como definió los roles, sacan lustre de la acérrima certeza diaria de que querer estar juntos. “Nada en el mundo valdría la pena de perderla... Porque te juro que yo sí tendría mucho que perder”, concluyó.