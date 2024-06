La noche de Furia: gritos e insultos que rozaron la sanción tras la entrada de exparticipantes a Gran Hermano

La reaccion de Furia en GH

La gala del último martes en Gran Hermano (Telefe) tuvo el condimento del reingreso de 11 exparticipantes para poder ver cómo estaba el lugar que alguna vez compartieron, además de ser parte de una nominación que sorprendió a todos. Sin embargo, pese a ello, quien volvió a llevarse las miradas fue Furia, quien no dejó de opinar en todo momento, incluso con insultos y gritos desaforados, contra los reingresados, cuestionando desde alianzas o actitudes hasta el punto de referirse a los cuerpos de algunas de ellas.

Apenas cruzó la puerta de entrada Joel, mientras que los jugadores en competencia los observaban a través de una pantalla desde el SUM, sin escucharlos. tanto Juliana como Emmanuel comenzaron a disparar: “¡Cacatúa! Alto cringe este pibe”, pata luego subir el tono de voz y gritar “Volvete a tu casa, gil del ort... falluto”, mientras el resto de los que aún continuaban en competencia mantenían una actitud más calma. Tras ello, fue el turno del ingreso de Coti, de quien no dudó en opinar: “¿Que´le pasó, boludo? la veo muy morrudita”. En el mismo sentido, al entrar Paloma destacó: “Está re contenta”, mientras Emmanuel intentaba descifrar qué le veía de distinto, por lo que consultó si “tiene la boca nueva”, a lo que Furia le confirmó que “sí, se hizo la boca de nuevo”. Incluso, instantes después la recién ingresada se abrazó con Coti, lo que provocó una nueva reacción de la doble de riesgo, quien reconoció que “es una crota”.

Pero sin dudas uno de los momentos más álgidos se produjo al reingreso de Catalina, ante lo que Juliana y Emma no dudaron en continuar con sus insultos y gritos: “Andá a tu casa, cachivache, me re cagaste, forra”, y fue entonces en que ella se abrazó con Coti y provocó otra vez a Furia: “¿Viste? Te lo dije”, y luego comenzó a gritar epítetos tales como “vizcachera, olor a culo, pero qué olor a mierda”

Los exjugadores ingresaron a la casa de Gran Hermano – parte 1

Al momento del ingreso de Joel al confesionario, los gritos de Furia se potenciaron y no paraba de lanzar frases como “volvete a tu casa, sorete” o “andá a dibujarte la jeta, gil”, pero todo no quedaría allí, ya que a su salida del recinto también se tomarían un minuto para gritarle “sortee de mierda, gil, canchero del orto, no tenés grupo. no te quiere nadie. A tu casa, ramero”, e incuso cuando se estaba retirando de la casa también fue el destinatario de los gritos de la aún participante, quien desde el sillón lanzaba expresiones como “tomatelá, te estás olvidando el saco, gil del orto, llevate tu mierda”.

Catalina, la última en retirarse tras esta particular jornada, fue otra de las destinatarias de los insultos de Furia, quien expresó: “Vizcachera, me dejaste sin comer, hija de p..., casi me muero, forra. No se te dio, no me morí todavía, hija de p...”, cuando estaba ingresando al confesionario para la votación. A su salida, la despedida de la doble de riesgo incluyó frases como “ni aunque te coj... a alguien de producción se te va a dar, así que chau, vía”.

Furia contra todos

Sin dudas ello generó que quienes oficiaban como panelistas en el ciclo expresaran su postura, como el caso de Ceferino Reato, quien no dudó en expresar: “Me gustó mucho Furia, dio mucho contenido pero ¿qué hacemos con los cuerpos? ¿se opina o no se opina? A Coty le dijo que estaba morrudita”, reflexión a la que se sumó Sol Pérez.

Mientras tanto, a través de su perfil en redes, Matías Schrank, exparticipante de la edición 2015 afirmó: “Ella pensaba que mostrarse agresiva era ser una buena jugadora, cada vez peor lo de Furia. Los seguidores de este pelado rabioso sepan que los escupirá en la cara cuando salga de la casa”, lo que generó una ola de apoyo a esa postura, con respuestas como “Totalmente sacada... superó sus límites”, o “Todos felices afuera y ella gritando como una desquiciada. A ver quién se la va a fumar cuando salga. Los 2 o 3 que la apoyan, que la “adopten” cuando salga porque va a estar más sola”.