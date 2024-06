El explosivo choque de Furia con Flor Regidor en Gran Hermano: “Me encanta faltarte el respeto”

Florencia y Furia se sacaron chispas en la cena de nominados de Gran Hermano 2023 (Video: GH, Telefe)

Otra cena de nominados en Gran Hermano 2023 donde algunos participantes quedaron atragantados. Con los participantes “Originals”, como se hacen llamar los que ingresaron apenas comenzó el juego en diciembre, apuntando contra los últimos en entrar, el blanco elegido fue Florencia Regidor. Furia, siempre fiel a su estilo, tomó la voz cantante y le lanzó fuertes palabras. En el tenso momento incluso estuvo Nicolás, quien amagó una tímida defensa para su novia.

“Yo traté de descansar porque en la semana laburo mucho y disfruto un poquito de mi cuarto. Básicamente, siempre me levanto con miradas ajenas que me miran con cara de cul… porque estoy durmiendo con dos de la ‘Vizcachera’ y ahora quiere eliminarme, pero no van a poder”, comenzó diciendo, abriendo el fuego contra la modelo.

“Toda la gente que esté externa al hogar y que esté intentando disolver un grupo que viene amarrado hace bastante, me parece que es la persona correcta para que se retire en este momento de la casa”, señaló, para ir directamente contra ella. “El juego de Florencia es exactamente el mismo que el de Mauro, pero arrancó como estrategia estando con vos. Lleva y trae. Miente. Si se dan cuenta un poquito de la mentira que es esta mina. Por favor, voten a Florencia al 9009″, lanzó.

Furia se despachó contra Flor Regidor en Gran Hermano 2023 (Foto: GH, Telefe)

En ese momento, la joven buscó defenderse. “Quería decir algo. Aclarar que yo no soy mentirosa, no vine a ocupar el lugar de nadie ni a sacar a nadie”, comenzó diciendo, mientras Juliana la interrumpía. “Bueno, entonces ándate”, la cruzó, filosísima. “Estoy hablando, Juli. No te falté el respeto a vos”, la cruzó Flor. “A mí me encanta faltártelo”, la chicaneó, mientras la tiktoker la confrontaba sin levantar la voz.

“No me merezco que me hablen mal por nada. Yo no miro mal a nadie”, señaló. “¡Estás enferma de envidia y de celos! ¡Callate la boca!”, se despachó Juliana con una de sus acusaciones clásicas. “No me callés la boca porque estoy hablando bien. Si me toca irme este domingo, lo único que quería era pasarla bien este tiempo. Esta última semana la pasé como el ort…”, se defendió la otra jugadora.

“Qué bueno que la estás pasando como el ort… porque yo la pasé recontra como el ort… desde el 11 de diciembre”, atinó a decir Furia, mientras Florencia señalaba que “eso no es culpa mía”. Incluso la modelo buscó defender su relación con Nicolás. “También, que sé que lo dijeron, yo nunca estuve con Nico por estrategia”, aseveró.

El enojo de Flor Regidor por las fuertes frases que le dedicó Furia en Gran Hermano 2023 (Foto: GH, Telefe)

En ese momento, él intentó poner paños fríos a la discusión. “Todos tienen puntos de vista y yo creo que todo lo que se hace acá adentro no es por estrategia. Yo no quiero que Flor se vaya, quiero que se quede”, aseguró. “Pero vinieron a gritar, Nico. Te va a sacar a vos de la casa, bolud… ¡Sos un idiota! Por favor, despierten a este pibe”, lo cruzó la entrenadora, momento en el qué decía que “no considero que estar despierto sea por esas cosas”.

Hacia el final, Furia realizó una conclusión que olió más advertencia que a un simple cierre de una discusión. “Primero y principal, muerte a la ‘Vizcachera’. Soy una gran jugadora. Me cargué a casi diez jugadores. O doce, si no los tengo mal contados. Los contamos la otra vez con El Chino. Todo eso sucedió gracias a la gente, porque yo desde acá puedo trabajar. Pero bueno, parece que esto es una gran serie y ustedes están recolocados mirándola todo el tiempo. Esto es Gran Hermano”, finalizó.