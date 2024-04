Llanto y emoción a flor de piel en Gran Hermano 2023: la cena de nominados que terminó con todos conmovidos

La cena de los nominados de Gran Hermano 2023 terminó con todos llorando (Foto: GH, Telefe)

Aunque los enfrentamientos por comida, por mala onda entre los concursantes o por simple juego abundan en Gran Hermano 2023, también hay espacio para momentos de vulnerabilidad. En la cena de nominados, que suele ser el escenario de peleas encarnizadas, varios de los participantes terminaron llorando y otros quedaron muy sensibilizados.

Todo arrancó cuando el Chino les pidió que, a diferencia de otras oportunidades, hablen de los errores que cometieron durante el juego, en vez de contar por qué quieren quedarse en la casa. Sin embargo, la charla fluyó hacia aspectos más personales que los hicieron quebrar.

El primero fue Mauro. “Aprovecho yo para decir algo que siempre lo digo. Agradezco lo bien que nos recibieron. Con cada uno tuve la suerte de tener una charla y agradezco un montón que me lo permiten hacer porque a mí me gusta cuando… No me quiero emocionar”, comenzó diciendo el exrugbier, refiriéndose a su ingreso a la competencia junto a Damián, Darío, Florencia y Paloma, superado por las emociones.

Mauro se emocionó al agradecerle a sus compañeros de Gran Hermano 2023 por cómo lo recibieron

Luego de días difíciles, en los que su pelea con Furia arrancó apenas puso un pie en la casa, Coty también terminó en un mar de lágrimas. “Estar acá para mí ya es haber ganado en la vida. Más, obviamente, tener a mi familia afuera esperándome. Estoy muy feliz, muy feliz, de estar sentado acá y poder decir que fui parte y conocí a los chicos de GH 2023″, señaló, completamente quebrada.

Manzana, a flor de piel, en la cena de nominados por las palabras que el dedicó Virginia en Gran Hermano 2023

Mientras que para Virginia y Manzana ese momento fue una oportunidad para dedicarse palabras de afecto, que consiguieron que tanto la standupera como el cantante terminen llorando. “Yo quiero hacer una mención especial para Manzana. Para mí tenerte conmigo es súper hermoso. Me súper apoya. Hay un cariño súper sincero. Lo quiero un montón. Nos respetamos la vida de cada uno”, destacó ella, sobre la amistad que tienen y que incluso consiguió el shippeo de ambos como ”Virzana”.

Federico, por su parte le devolvió el gesto y se mostró conmovido como nunca. “Nació un vínculo muy fuerte y agradezco porque vos sos una persona hermosa y única”, destacó, ya con los ojos húmedos. “Te amo. Es súper importante que estés acá conmigo. Me ayuda un montón”, destacó la participante, mientras él destacaba el apoyo que siempre le dio. “Ha sido una condición una condición muy única. Te quiero mucho”, se sinceró.

Zoe se sintió tocada por la emoción de sus compañeros en la cena de nominados de Gran Hermano 2023

Zoe, Emmanuel y Paloma también derramaron algunas lágrimas al sacar a relucir su costado más sensible. El peluquero destacó su relación con Furia. “Yo también quiero dar las gracias a la gente y particularmente a una persona que es muy jugadora, que es Juliana, por no haberme dejado solo en ningún momento. Valoro mucho que haya salido de su lado de jugadora y haberse mostrado conmigo como Juliana”, destacó, mientras ella se lo agradecía.