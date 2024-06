Furia acusó en Gran Hermano a sus compañeros de querer enfermarla para que abandone el juego: “Hermosa estrategia”

Furia acusó a sus compañeros de Gran Hermano de enfermarla: “Quieren sacarme del juego” (Video: GH, Telefe)

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, apuntó contra sus compañeros de Gran Hermano (Telefe) con una particular acusación: aseguró que buscaban enfermarla a propósito como estrategia para que abandonara el juego. La polémica participante disparó contra Virginia Demo y Florencia Regidor, sus archirrivales en el reality show que conduce Santiago Del Moro e hizo alusión a su diagnóstico de leucemia nivel uno.

En los últimos días la jugadora se resfrió. Así las cosas y mientras hablaba con algunos de sus compañeros en el cuarto, comenzó un descargo insólito donde apuntó contra ellos y los culpó de estar enferma. “Tanto que se hacen las buenas. El bolud... me enferma, y la otra pelotud... está con faringitis y yo toda llena de mocos”, empezó diciendo, aunque sin dar nombres.

Furia se enfrentó con Flor Regidor en Gran Hermano y la acusó de querer enfermarla como estrategia (Foto: GH, Telefe)

“Yo no me puedo enfermar, chicos. Tengo un diagnóstico en el cual no me puedo enfermar, no se me puede caer mi sistema nervioso central. Acabo de ir a un médico encima. Me dieron paracetamol. ¿Sabés lo que quieren? Sacarme del juego. Por eso me mandan al médico. Hasta que me muera, no voy a parar”, continuó diciendo, ante la desconcertada mirada de todos.

“Si pensaran en los compañeros, y saben que yo no me puedo enfermar, se hubieran ido del cuarto, a dormir afuera. ¿Yo tengo que dormir afuera?”, planteó, siempre controvertida. Y luego decidió apuntar directamente contra Florencia. “Vos sos la que tenés faringitis, bolud... Se enferma la otra, que está tosiendo por toda la casa las 24 horas, y me termino enfermando yo. No da. No piensan en la gente. Hermosa estrategia”, dijo la polémica concursante.

Flor Regidor salió al cruce de Furia después de que en Gran Hermano 2023 la acusó de querer enfermarla

En ese punto, Regidor la interrumpió para hacerle una aclaración. “No es todo estrategia en la vida, Juli”, le dijo como para defenderse de las acusaciones. “Bueno, pareciera que sí, saben que no me puedo enfermar. Y si no lo saben, no se dieron cuenta”, dijo y les pidió a quienes estaban enfermos que se retiren del cuarto. “No me voy a ir de mi cuarto”, dijo ella.

“Hay un montón de cosas que están mal acá. No piensan en el otro. Entonces, cuando vos decís: ‘No nos digas así’. No. Ustedes se cag... en la gente. Vos, y hay un montón que están afuera”, le dijo después y de manera directa a Florencia.

El último jueves, los jugadores vivieron una jornada especial en la que recibieron mensajes de sus excompañeros. Una de las más afectadas fue Furia, quien se emocionó al escuchar las palabras de una antigua amiga. Cuando del Moro anunció la noticia, los “hermanitos” mostraron su emoción por volver a “ver” a sus excompañeros.

Furia lloro al recibir el mensaje de un excompanero de Gran Hermano

Después de emitir el mensaje de Catalina, fue el turno del de Carla, la mujer que abandonó el certamen al extrañar demasiado a sus hijos. “Qué personaje divino la Chula. Cuando vi los casting ella hizo uno de los mejores. Ella no para de hablar, te vende todo. Se vendía muy bien ella. Es mamá de una familia numerosa y eso le ganó la cabeza”, dijo de forma introductoria del Moro.

Con alegría y felicidad, Carla expresó: “Les mando un beso muy grande a todos, especialmente a Furia. Furia, te falta re poquito, yo sé que ahí adentro estás como en un hotel con amenities. Te falta poco para llegar y reencontrarte con Otto. Y te merecés ganar sos una luchadora, con esos ojos de perro bueno, tenés todo para ganar”.

Y si bien su excompañera no había terminado de hablar, los ojos de Furia comenzaron a llenarse de lágrimas. Así, visiblemente afectada por el mensaje de su amiga, la doble de riesgo afirmó: “La amo. Estoy en una etapa que me angustio zarpado y muy rápido. Antes no me pasaba, estaba muy dura. Me empezó a pasar ahora, que estamos cerca de la final. Estoy bien, pero estoy súper sensitiva a todo lo que se viene”.

Luego, el conductor del programa le consultó a los jugadores qué era lo que más extrañaban del afuera. “Particularmente soy muy feliz acá adentro, no sé si extraño más que a mi familia, a Coi, pero acá dentro soy muy feliz”, subrayó Juliana. En ese sentido, del Moro sostuvo: “¿Sabés por qué les pasa eso Juli? Porque ya sienten propia la casa”. En relación a ese sentimiento de pertenencia, Juliana contó: “Incluso ahora miro el pasto pensando, voy a tener que dejar esto. Y miro cada cosita, es re loco. Por eso también me angustio, porque sé que en algún momento me voy a tener que ir”.