El desopilante blooper de Florencia Regidor tras su salida de la casa de Gran Hermano

La modelo protagonizó una fuerte caída en el estudio (Video: X/Twitter)

Después de la última gala de eliminación, la casa de Gran Hermano quedó prendida fuego. En una reñida placa que tuvo a Juliana Furia Scaglione, Nicolás Grosman y Florencia Regidor como los más votados para abandonar el reality; finalmente, la más joven del trío quedó eliminada por una pequeña diferencia. Su salida dejó lágrimas y angustia, pero estas fueron olvidadas tras la llegada de la muchacha al estudio, la cual dio mucho de qué hablar.

Con la mejor cara posible, ante su inesperada eliminación, la modelo dejó la casa. Pero antes, se despidió de sus excompañeros y les deseó ánimos para encarar esta última etapa, ya que el reality entró en el mes de cierre. Minutos más tarde, la exjugadora hizo su gran entrada al canal, donde la esperaba el conductor, Santiago del Moro y la tribuna llena de familiares, amigos y fanáticos.

Pero Florencia no se esperaba ser recibida entre gritos y palabras de apoyo, los cuales la incentivaron a acercarse a los presentes en la sala. En ese momento, surgió un inesperado blooper, que quedó registrado por las cámaras, y enseguida, se hizo viral. Es que, cuando la rubia caminaba a velocidad por el lugar, en un intento de cumplir con los pedidos de fotos y saludos, una productora la tomó del brazo para llevarla al lado del presentador, la joven pisó mal y cayó sentada al piso. Si bien, el tropezón podría haber tenido que ver con las botas de taco alto que usaba, se puede ver en el video cómo se golpea con un foco de luz.

“La llevaron arrastrando más o menos. Cuiden a los participantes”; “No fue su noche”: “La productora que la llevó no le cuidó el paso, la apuró”; “Pobre, cómo cayó”; “Hasta en eso no la cuidan”; “No cuidan a los participantes, nefastos”; “Se pudo haber fracturado la pierna”, fueron algunos de los tantos comentarios que hablaron sobre la escena que protagonizó la flamante eliminada de la casa más famosa del país.

La caída de la modelo preocupó a los fanáticos del certamen (X/Twitter)

La salida de Florencia

Previo a dejar la casa, los últimos días de Florencia Regidor no fueron para nada sencillos, en especial, luego de enfrentarse con la doble de riesgo. Tras declararle la guerra, la atleta fue directa con ella e hizo uso de su filosa lengua para atacarla en la cena de nominados.

“Yo traté de descansar porque en la semana laburo mucho y disfruto un poquito de mi cuarto. Básicamente, siempre me levanto con miradas ajenas que me miran con cara de cul… porque estoy durmiendo con dos de la ‘Vizcachera’ y ahora quiere eliminarme, pero no van a poder”, expresó Furia Scaglione, quien no dudó en señalarla como la conflictiva de la casa.

Además, sostuvo que no solo era una “lleva y trae”, sino que también mentía.

Florencia y Furia se sacaron chispas en la cena de nominados (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

En un intento de defenderse, la modelo expresó: “Quería decir algo. Aclarar que yo no soy mentirosa, no vine a ocupar el lugar de nadie ni a sacar a nadie”. Esto no le gustó nada a la deportista, quien la invitó a retirarse. Sin levantar la voz, Florencia le señaló que no le estaba faltando el respeto, por lo que le pedía que la dejara hablar.

“No me merezco que me hablen mal por nada. Yo no miro mal a nadie”, estalló la rubia, lo cual era la intención por parte de Juliana, quien le pidió que callara. Lejos de hacerle caso, la flamante eliminada se defendió: “No me callés la boca porque estoy hablando bien. Si me toca irme este domingo, lo único que quería era pasarla bien este tiempo. Esta última semana la pasé como el ort…”, cerró.