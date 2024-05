Furia se quebró en llanto al recibir el mensaje de un excompañero de Gran Hermano: “Me angustio muy rápido”

Furia lloro al recibir el mensaje de un excompanero de Gran Hermano (Telefe)

Con el correr de los días, cada vez falta menos para que Gran Hermano (Telefe) llegue a su fin. Con tan solo ocho jugadores en la casa, los participantes viven la recta final con mucha angustia, emoción y los sentimientos a flor de piel. Con ese clima, este jueves, los jugadores vivieron una jornada especial en la que recibieron mensajes de sus excompañeros. Una de las más afectadas fue Furia, quien se emocionó al escuchar las palabras de una antigua amiga.

Una vez que Santiago del Moro anunció la noticia, los hermanitos mostraron su emoción por volver a “ver” a sus excompañeros. Una de las primeras en aparecer en pantalla fue Catalina quien, fiel a su estilo no tuvo filtros en decir lo que pensaba de cada uno de los participantes. “Hola caracoles de mi vida, no puedo creer que todavía haya tantos caracoles adentro de esa casa. Emma, te estoy esperando para que me hagas las tres ondas de mier...por tres puchos”, comenzó diciendo la pediatra, recordando el conflicto que provocó su primera salida del reality. Luego, la joven se dirigió a Martín, Nicolás y Bautista: “A los Bro’s, dejen de ganarse todo lo que hay en esa casa, son mis caracoles favoritos. Virginia, te adoro, me parecés cada día más divertida y me encantaría verte en la final. Flor, Darío, perdón pero no los extraño nada. Me parece que los originales deberían llegar a la final. Furia, bajá 20 pueblos, bajalos”.

Al ver la reacción y la alegría de los participantes, el conductor presentó el siguiente mensaje, el cual correspondía a Carla, la mujer que abandonó el certamen al extrañar demasiado a sus hijos. “Qué personaje divino la Chula. Cuando vi los casting ella hizo uno de los mejores. Ella no para de hablar, te vende todo. Se vendía muy bien ella. Es mamá de una familia numerosa y eso le ganó la cabeza”, dijo de forma introductoria del Moro.

Con su clásica alegría y felicidad, Carla expresó : “Les mando un beso muy grande a todos, especialmente a Furia. Furia, te falta re poquito, yo sé que ahí adentro estás como en un hotel con amenities. Te falta poco para llegar y reencontrarte con Otto. Y te merecés ganar sos una luchadora, con esos ojos de perro bueno, tenés todo para ganar”.

Y si bien su excompañera no había terminado de hablar, los ojos de Furia comenzaron a llenarse de lágrimas. Así, visiblemente afectada por el mensaje de su amiga, la doble de riesgo afirmó: “La amo. Estoy en una etapa que me angustio zarpado y muy rápido. Antes no me pasaba, estaba muy dura. Me empezó a pasar ahora, que estamos cerca de la final. Estoy bien, pero estoy súper sensitiva a todo lo que se viene”.

Luego, el conductor del programa le consultó a los jugadores qué era lo que más extrañaban del afuera. “Particularmente soy muy feliz acá adentro, no sé si extraño más que a mi familia, a Coi, pero acá dentro soy muy feliz”, subrayó Juliana. En ese sentido, del Moro sostuvo: “¿Sabés por qué les pasa eso Juli? Porque ya sienten propia la casa”. En relación a ese sentimiento de pertenencia, Juliana contó: “Incluso ahora miro el pasto pensando, voy a tener que dejar esto. Y miro cada cosita, es re loco. Por eso también me angustio, porque sé que en algún momento me voy a tener que ir”.

Otra de las exparticipantes que se dirigió a Furia fue Isabel: “Tanto tiempo, la verdad que es increíble lo que lograron, los felicito. Esto es un mensaje de amor para que puedan tener toda la energía para llegar al final y lograr el objetivo. Para vos Furia, agradecerte el amor que me diste. Toda esa humanidad que fue maravillosa”.

Visiblemente afectada por las palabras de la Queen, la doble de riesgo respondió: “Yo te amo, igualmente para vos, que divina que es. La segunda vez que entró es la Isabel verdadera. Cata me decía que no. Pero si Isabel hubiera entrada al principio como entró, yo te juro que ganaba Gran Hermano. Es una locura, es muy graciosa”.

Así con el pasar de los mensajes, otros jugadores como Virginia y Bautista se emocionaron al escuchar las palabras de sus compañeros más cercanos, Manzana y Denisse, respectivamente. Por último, con la mente puesta en el final del programa, del Moro le reveló a los jugadores cómo serían los últimos días en la casa: “Estoy pensando para el último programa, los últimos dos van a ser así. Uno va a ser la final, y al día siguiente vamos a hacer las notas con los últimos tres, y después vamos a hacer una gran cena acá en el estudio. Con todo. Van a venir todos, los familiares”.