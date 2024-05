Emanero recordó cómo fue trabajar con Jimena Barón: “Me volvió loco”

Emanero dio detalles inéditos de la canción Sinvergüenza

Este miércoles, el cantante, productor y compositor argentino Emanero visitó “Noche al Dente” (América TV) y, en una entrevista a fondo, pasó por varios temas: desde el crecimiento de su carrera en este último tiempo y la competencia entre artistas, hasta los consejos que le dio a Rusherking y Ángela Torres, que son muy amigos suyos y hace poco blanquearon su romance.

En ese contexto, el conductor Fernando Dente le preguntó cómo se gestó la canción Sinvergüenza, una de sus mejores producciones en donde puso a cantar a Ángela Torres, Karina, la princesita y Jimena Barón. “Debo decir que la que me volvió más loco fue Jimena”, disparó el productor sobre el tema que hoy cuenta con más de 110 millones de reproducciones.

De inmediato, Dente quiso saber más. “Contame eso ya. Me interesa, ¿con qué te volvió loco?”, interrogó. “Me volvió loco, pero después se concretó. Fue en la previa”, detalló Emanero. Y siguió: “La canción la armé yo y pensé una parte para Karina, que es el estribillo; otra para Ángela, que era la introducción; y otra parte para Jimena. El verso de Jimena lo pensé y puse la voz de ella con inteligencia artificial para probar cómo quedaba”.

Sobre esto último, el productor explicó: “Entrenás a una inteligencia artificial con canciones de un cantante para que aprenda a cantar como esa persona. Después grabás algo y le pedís que lo cante como esa persona: eso fue lo que hice con Jimena. Fue para ver cómo quedaba y mandárselo, porque no era lo mismo mandarle el verso cantado por mí. Entonces se lo mandé cantado por ella, pero con inteligencia artificial”.

Emanero, Karina, Jimena Barón y Ángela Torres cantan "Sinvergüenza" (Video Oficial)

“Su respuesta fue: ‘Guau, qué miedo escucharme’. Después me dijo que no le gustó. Entré en pánico porque nos quedaba un solo día para grabar las voces, ya que dos días después grabábamos el video”, reconoció Emanero sobre la previa de la canción.

“Lo charlamos un poco por mensaje, al principio a Jimena no le gustaba ni un poco, nada, era todo negro, hasta que fue cediendo. Ahí le dije: ‘Juntémonos a reescribirlo o escribí vos lo que vos quieras’. Y terminamos haciéndolo con la primera parte que había escrito yo y después con algo que escribió ella”, reveló el artista, a lo que Dente comentó: “Negociaron, básicamente, y quedó espectacular”.

Emanero visitó Noche al Dente (Fotos: gentileza América TV)

Además de la anécdota con la Cobra, en un momento de la entrevista Dente le preguntó al productor sobre un consejo que le dio Chano Charpentier: “Me dijo: ‘Tenés que decir cosas que identifiquen a la gente, no a cuatro palermitanos’. Y tenía razón”, reveló Emanero, quien también que conoce a Bizarrap sin anteojos y entre risas recordó: “Hace poco me lo crucé sin gorra y no lo reconocí”.

Durante el segmento el Disco de la Vida, el invitado repasó anécdotas familiares. “Fui a la primaria, a un colegio que fundió y después fui a otro colegio que también fundió”, contó divertido. Finalmente, en una noche llena de anécdotas, el maestro de la música urbana argentina cantó mucho más que sus temas porque salió de su género con canciones como Flaca de Andrés Calamaro.