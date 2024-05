El sorpresivo cambio de look de Stefi Roitman que causó furor

El sorpresivo cambio de look de Stefi Roitman que usará para una ficción y que causó furor (@stefroitman)

Stefi Roitman es una de las famosas que más utiliza sus redes sociales para interactuar con sus fanáticos y compartir contenido tanto de su vida personal como de la profesional. También, la modelo se muestra versátil y arriesgada con el estilo que lleva y no tiene problema a la hora de hacerse algún cambio de look. En esta oportunidad, la actriz volvió a marcar tendencia con su estilo mostrando una espectacular renovación.

Luego de teñirse de morocha, tras años luciendo su melena rubia, ahora se animó a un nuevo corte que está muy de moda y que se lo tuvo que hacer por un trabajo puntual, según reveló. Este estilo de corte de cabello es conocido como mullet y ya lo utilizaron varias famosas.

Stefi Roitman mostró su nuevo look (@stefroitman)

¿En qué consiste el corte de cabello mullet? Es un look donde el pelo se corta a la altura de la oreja y se lleva más corto en la parte delantera superior, con algún flequillo recto o para el costado y en los laterales, mientras que se deja más largo en la parte posterior.

Así la cosa, fue a través de su cuenta de Instagram donde publicó el look para sus casi cuatro millones de seguidores y en el texto del posteo dejó tres puntos suspensivos y una filmadora, revelando que se hizo ese look para algún proyecto laboral. Recientemente ese mismo corte de pelo se lo hizo María Becerra y desde hace varios años que lo lleva Miley Cyrus.

Corto, morocho y desmechado, el nuevo look de Stefi Roitman (@stefroitman)

Al publicar las fotos, sus fanáticos la compararon con Úrsula Corberó la actriz española que es novia del Chino Darín ya que para su personaje de Tokyo en la serie de Netflix La Casa de Papel, llevaba el mismo corte, además de que son muy parecidas más allá del pelo.“¿Qué hacés, Úrsula?”, “Están iguales”, “Me muero es la doble de Tokyo”, fueron algunos de los mensajes.

María Becerra mostró su nuevo look y es muy similar al que está llevando ahora Stefi Roitman (Instagram)

Cabe destacar que antes de este estilo que está luciendo ahora, la actriz ya había optado por otro cambio. Es que hace unos meses atrás la modelo se quitó el rubio de su cabellera para sumarse a la tendencia old money. Según los especialistas se trata de una melena corta con un volumen importante, muy de los años 90, que se caracteriza por lucir una imagen más limpia, y elegante, evocando la esencia de aquella época. Una tendencia a la que se habían sumado celebridades de todo el mundo como: Zendaya y Penelope Cruz.

Hace algunas semanas, se había sumado a la tendencia old money. (Fotos: Gentileza Soy Prensa)

El enojo de Stefi Roitman

Más allá de utilizar sus redes sociales para compartir contenido profesional, la actriz también aprovecha para dejar mensajes o hablar sobre situaciones que la interpelan. “Yo no sé cuándo va a llegar el día en el que se deje de hablar de esto o se deje de preguntar por la pancita o por el embarazo tan livianamente. Realmente me preocupa”, dijo hace unas semanas mirando a cámara, en un video casero que hizo para responder a las críticas y a las constantes preguntas sobre si está cursando un embarazo de su marido, Ricky Montaner.

Stefi Roitman enfrentó las versiones de embarazo y le contestó a aquellos que le ven “pancita” con un contundente video

“En mi caso, soy alérgica a gluten y si como pan, trigo, o algo con gluten de lo que sea, me inflo. ¿Cuál es el problema?”, dijo en referencia a los usuarios que en redes están analizando sus fotos y determinan si tiene panza o si sumó algunos kilos y en base a eso especulan con la llegada de un bebé.

Además, reforzó la idea de impulsar una movida en las redes sociales para que la gente deje de opinar de la imagen ajena: “No hay que hablar de los cuerpos, ni de un embarazo posible porque no sabés lo que le pasa a la otra persona. Lo digo con todo el amor, pero puede angustiar fuerte. Y si no angustia, puede generar cosas que no están buenas. En el caso de estar embarazada, lo contaré en algún momento de mi vida. Pero no”.