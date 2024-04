Stefi Roitman se animó a un rotundo cambio de look y dejó atrás su clásico rubio

Stefi Roitman con su marido, Ricky Montaner

Siempre subida a las últimas actualizaciones de la moda, Stefi Roitman no quiso quedarse afuera a la nueva tendencia en cuanto a pelo y cambió radicalmente su look. Es que la modelo se sumará a un nuevo proyecto que la requiere con una imagen de cabello oscuro y sin dudarlo dijo que sí y pasó por la peluquería para la transformación.

Así las cosas, la modelo se sumó a una nueva tendencia, que ya la están adoptando diferentes celebridades del mundo, un estilo que crece a nivel mundial y se lo llama “old money”. Según dicen los especialistas se trata de una melena corta con un volumen importante, muy de los años 90, que se caracteriza por lucir una imagen más limpia, y elegante, evocando la esencia de los años 90. La tendencia a la que se sumó Roitman también la están llevando las celebridades de todo el mundo como: Zendaya y Penelope Cruz.

Stefi Roitman y su cambio de look (Fotos: Gentileza Soy Prensa)

La modelo se sumó a una nueva tendencia, que ya la están adoptando diferentes celebridades del mundo, un estilo que se lo llama “old money”

Max Jara, el reconocido estilista encargado del cambio de look contó que “es parte de una tendencia volver a los castaños naturales. Nos dan la reminiscencia de all money, la melena de los 90, corta con mucho volumen, luminosidad y que le aportan frescura a su look total”. No es la primera vez que la influencer se hace intervenciones en su pelo o se anima a un cambio radical: ya pasó por diferentes rubios (más intensos y hasta gastados) y mechas de diferentes colores, hasta que llegó al estilo que está luciendo en la actualidad.

Zendaya, otra de las celebridades que se sumó a la tendencia (Foto: REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El enojo de Stefi Roitman

“Yo no sé cuándo va a llegar el día en el que se deje de hablar de esto o se deje de preguntar por la pancita o por el embarazo tan livianamente. Realmente me preocupa”, dijo la modelo hace unos día mirando a cámara, en un video casero que hizo para responder a las críticas y a las constantes preguntas sobre si está cursando un embarazo de su marido, Ricky Montaner.

“En mi caso, soy alérgica a gluten y si como pan, trigo, o algo con gluten de lo que sea, me inflo. ¿Cuál es el problema?”, dijo en referencia a los usuarios que en redes están analizando sus fotos y determinan si tiene panza o si sumó algunos kilos y en base a eso especulan con la llegada de un bebé.

Stefi Roitman enfrentó las versiones de embarazo y le contestó a aquellos que le ven “pancita” con un contundente video

Además, reforzó la idea de impulsar una movida en las redes sociales para que la gente deje de opinar de la imagen ajena: “No hay que hablar de los cuerpos, ni de un embarazo posible porque no sabés lo que le pasa a la otra persona”. “Lo digo con todo el amor, pero puede angustiar fuerte. Y si no angustia, puede generar cosas que no están buenas”, sumó sobre el tema.

Stefi es muy activa en las redes por su trabajo y mantiene una comunidad con sus seguidores muy cotidiana. Es por eso que les advirtió: “En el caso de estar embarazada, lo contaré en algún momento de mi vida. Pero no”.