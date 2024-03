Stefi Roitman enfrentó los rumores de embarazo y le contestó a quienes le ven “pancita”

Stefi Roitman enfrentó las versiones de embarazo y le contestó a aquellos que le ven “pancita” con un contundente video

Stefi Roitman es una de las influencers más activas en las redes sociales quien aprovecha ese espacio para interactuar con sus fanáticos y contarles parte de su vida en Miami casada con Ricky Montaner. Ya desde hace un tiempo notó que en ese ida y vuelta con los internautas había un tema que se repetía con frecuencia: la palabra embarazo.

Ante las reiteradas consultas de los usuarios directas o indirectas sobre si estaba esperando un hijo o no, Stefi se cansó con uno en particular -“¿Ya notaron la pancita?”- y realizó una profunda reflexión que compartió en su cuenta de TikTok. En el audiovisual, la influencer negó estar embarazada y le hizo un especial pedido a los internautas explicando por qué no hay que hablar de los cuerpos ajenos.

“Yo no sé cuándo va a llegar el día en el que se deje de hablar de esto o se deje de preguntar por la pancita o por el embarazo tan livianamente. Realmente me preocupa”, comenzó diciendo Stefi mirando a cámara. Acto seguido, la modelo agregó: “En mi caso, soy alérgica a gluten y si como pan, trigo, o como algo con gluten de lo que sea, me inflo. ¿Cuál es el problema?”, reveló contándole a sus fanáticos la condición que padece.

La actriz y el cantante disfrutan de su vida en Miami (@rickymontaner)

Con mucho respeto pero sí cansada de que le comenten siempre lo mismo, Roitman insistió: “No hay que hablar de los cuerpos ajenos ni de un embarazo posible porque no sabés (lo que le pasa a la otra persona)”, comentó y aclaró: “Lo digo con todo el amor, pero puede angustiar fuerte. Y si no angustia, puede generar cosas que no están buenas”.

“En el caso de estar embarazada, lo contaré en algún momento de mi vida. Pero no”, concluyó Stefi en el video que se hizo viral y que tuvo casi un millón de reproducciones además de miles de likes y comentarios por parte de sus fanáticos, quienes la apoyaron en su razonamiento y le enviaron mensajes de amor.

Cabe destacar que no es la primera vez que Stefi es consultaba por este tema. “En cada foto o cada cosa que subo y comparto, hay una respuesta o algún comentario que es ‘estás embarazada’, ‘tenés cara de embarazada’. Chicos, ni idea, no estoy embarazada, y “No sé qué es la cara de embarazada . Ya que estamos: no lo estoy”, había asegurado en el pasado en otro video a modo de catarsis.

Stefi Roitman y Ricky Montaner se muestran muy felices y enamorados

Stefi Roitman habló de su vida de casada con Ricky Montaner lejos de la Argentina

Más allá de este tema puntual, la actriz celebra su presente casada con Ricky Montaner y hace un tiempo en una nota que le dio a Teleshow habló cómo le cambió la vida desde que conoció al cantante: “Esta Stefi es igual a la que siempre conocieron. Me siento crecida y más mujer, pero la esencia no cambia. En este mundo loco y esta travesía del amor y laburo, me siento la misma pero más madura”.

Además contó que es lo que más le cuesta de estar lejos de Argentina: “Lo que mas extraño es caminar las calles, la gente, mi familia, mis mejores amigas, la comida. Se extrañan las raíces, mas allá de que estoy feliz y formando mi familia, la tierra de uno siempre se extraña”, sostuvo.

Por último, tras ser consultada sobre cómo es su “vida de casada”, dijo contenta: “Todo hermoso , estoy feliz, estamos enamorados con proyectos. Casarnos fue como reafirmar nuestro amor y nos hizo crecer un montón”.