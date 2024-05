La incómoda reacción de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña cuando escucharon un audio sobre su supuesto compromiso

La incómoda reacción de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña cuando en vivo pasaron un mensaje haciendo referencia a los rumores de compromiso (Video: Luzu TV)

En las últimas horas, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña vivieron un incómodo momento al aire de Nadie Dice Nada (ciclo que conducen juntos por el canal de streaming Luzu TV). Es que la flamante pareja fue sorprendida en pleno vivo por el audio que mandó una seguidora en el que bromeó con los rumores de compromiso que trascendieron en las últimas horas.

Esta versión se instaló luego de que el conductor fuera captado en una reconocida joyería de lujo en España -en donde se encuentran trabajando con todo el equipo- mientras miraba anillos que parecían ser de compromiso. Acto seguido, en una foto que se tomó en la habitación del hotel y que él mismo compartió en sus redes, se puede ver de fondo una bolsa del mismo color que la marca. El tercer indicio lo dio la bailarina, que se tomó una selfie en el espejo donde se ve que lleva un anillo en su mano.

En ese orden cronológico lo contó la influencer Juariu. “Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany. Yo no la iba a subir, pero viendo la historia que subió él, me parece que ya sucedió”, comentó la tucumana y acto seguido mostró la bolsa de color celeste que se asemejaría a las que entrega la reconocida marca. “¿Se dará pronto el sí, quiero?”, indagó la panelista de Telefe.

“Hace unos días, una seguidora me mandó una foto de un famoso viendo anillos en Tiffany", escribió Juariu en sus redes

Lo cierto es que hasta el momento ni Flor Jazmín ni Nico Occhiato se proclamaron públicamente al respecto ni para confirmar ni para desmentir este rumor. Aunque en las últimas horas, tal como se mencionó anteriormente, sí se mostraron incómodos con el tema mientras que Nacho Elizalde y Momi Giardina, también panelistas del ciclo, le pusieron picardía.

La foto que compartió Juariu en la que Nico Occhiato deja ver de fondo una bolsa celeste que representa el packaging de la marca

Así fue el incómodo momento que se vivió al aire de Nadie Dice Nada

Audio: —Fui a comprar un anillo y se hizo re viral. Le estaba comprando un anillo a mi novio y todos se dieron cuenta de que me comprometí (risa).

Nacho Elizalde: —No, no…

Nico Occhiato: —¿Y qué está contando?

Nacho: —¿Qué es este audio?

Momi Giardina: —¿Quién mandó este audio?

Flor Jazmín Peña: —Ni Taty ni Valen (productoras) están mirando para acá…

Nico: —¿No lo escucharon? ¿Ustedes no van filtrando audios? Poné otro, Pulpo

Nacho: —No, ponelo de vuelta (risa).

Flor: —(Risa)

Momi: —Ponelo de vuelta. No me hagan hablar…

Nico: —¿Quién está en Buenos Aires?

Flor: —¡Mirá que graciosos!

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña llenaron un teatro en España: “No podemos creer lo que estamos viviendo”

Hace unos días, Nico Occhiato viajó con su equipo de Nadie dice nada a España para llevar a cabo su primer show en vivo en ese país. Emocionado, el exintegrante de Combate (Canal 9) compartió la noticia con sus seguidores y se mostró feliz por el logro. “Hoy es nuestro primer show en Europa, algo que jamás imaginé”, contó Nico a través de sus historias de Instagram. “Nadie dice nada en la Gran Vía (una de las principales calles de la ciudad española de Madrid). Sigo sin poder creerlo”, sumó.

Nico Occhiato viajó con su equipo de Nadie dice nada a España para llevar a cabo su primer show en vivo en ese país

Es que, durante 15 días, el equipo -también integrado por Flor Jazmín Peña, Nacho Elizalde, Momi Giardina y Santi Talledo-seguirá transmitiendo en vivo el ciclo de lunes a viernes a las 10 de la mañana, desde diferentes ciudades de aquel país.

Tras finalizar el show, desde las redes sociales de Luzu, compartieron el video de lo que fue la primera presentación en España y le agradecieron al público local por la buena onda. “Madrid, una locura total. No podemos creer lo que estamos viviendo. Qué lindo escucharlos gritar así”, dice el texto que sumaron junto con el audiovisual.