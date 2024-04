Matías Alé habló sobre las infidelidades que cometió con sus exparejas: “Lo sufro, es un karma para mí”

Matías Alé explicó por qué cometió infidelidades en su vida amorosa

Este lunes en Desayuno Americano (América) mostraron un informe sobre las infidelidades en las parejas y lo hicieron participar del tema al invitado de la jornada, nada más y nada menos que Matías Alé, con un historial mediático importante en cuanto a los romances y también a algún que otro escándalo desencadenado.

Al actor le preguntaron acerca de las infidelidades y esbozó una teoría con la cual explicó por qué alguna vez en sus vínculos amorosos incurrió en esto. “Primero, hay que definir qué significa ser infiel. Me parece que la palabra ‘infidelidad’ y lo que viene relacionado a todo eso, es llenar un vacío. Uno es infiel para llenar un vacío”, dijo el exnovio de Graciela Alfano sentado en la mesa del ciclo que conduce Pamela David.

“Me parece que después, cuando realmente uno se siente completo, te sentís pleno en una relación, me parece que la palabra ‘infidelidad’ ya pasa a un segundo plano”, agregó en la misma línea. “Creo que lo fundamental, primero, es definir cuál es el vínculo que tenés”, argumentó mientras el resto de los integrantes de la mesa asentían. Sin embargo, aprovecharon para endilgarle que alguna vez trascendió alguna infidelidad en la que incurrió y eso le valió una mala fama. “Yo lo sufro, es un karma para mí”, definió Matías mostrándose apenado.

Matías Alé explicó por qué cometió infidelidades en su vida amorosa

En marzo pasado y en diálogo con Teleshow, Alé se mostró feliz y entusiasmado por el nuevo proyecto que comenzó en ese mismo mes, debutando como conductor de su propio programa de radio: está al frente de Una Cita con Matías (Radio República, la AM 770), el cual se emite de lunes a viernes de 18 a 20. “Estoy súper feliz, muy contento porque con Lucio Di Matteo hace muchos años que queríamos trabajar juntos. Me había hecho varias propuestas pero no pudimos coincidir. Allá por el mes de enero me preguntó cómo venía mi año, yo le comenté que tenía temporada en Mar del Plata y también haciendo los móviles para Poco Correctos pero le aclaré que terminaba en marzo y me dijo si quería sumarme a la radio. Obvio le dije que sí, tenía muchísimas ganas de hacer radio, de incursionar un poquito más en ese mundo, de empaparme de actualidad, así que estoy feliz”, explicó en esa ocasión.

“Es un programa de actualidad, con columnistas de deportes, política y economía para poder profundizar en temas que no son de mi especialidad. Yo tengo experiencia en radio pero con programas más de color, desde el humor y el espectáculo, que eso desde ya que va a haber también en esta oportunidad. Vamos a tener de todo un poco y voy a seguir aprendiendo de este oficio. Amo hacer radio, trabajé en Continental, en Rivadavia y estoy muy contento de sumarme a la familia de República”, dijo.

En cuanto a los proyectos que tiene en carpeta para este 2024, dijo: “También me junto con un director de cine para hacer una película que se va a filmar en mayo, así que tengo la posibilidad de hacer algo en cine también este año. Y después había dos posibilidades una que es hacer teatro también a partir de junio en calle Corrientes con una obra que se está haciendo en Uruguay y que es una propuesta de Alejandro Müller y después tengo otra propuesta teatral con otro productor amigo Alejandro Cupitó que tampoco puedo decir mucho porque no está definido. Me han ofrecido para hacer algo de Teatro en Miami pero bueno eso se iba a hacer ahora en mayo y con el tema de la radio seguramente va a haber que correrlo un poquito. De todas maneras muy feliz y agradecido por las convocatorias, se viene un año tremendo”.