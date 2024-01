Matías Alé le abrió la puerta a una posible reconciliación con Graciela Alfano: “No nos tendríamos que haber separado”

Matías Alé le abrió la puerta a una posible reconciliación con Graciela Alfano (Video: Empezar el día, Ciudad Magazine)

Pasaron ya más de 16 años desde que Matías Alé y Graciela Alfano se separaron después de haber estado juntos por más de una década. El final fue sin mucho ruido ni escándalo y justamente por eso es que el mediático actor guarda buenos recuerdos de su vínculo con la histórica vedette. Y según contó en una entrevista, estaría dispuesto a encarar una segunda temporada de aquel amor. ¿Se dará?

“Le mando un saludo a Gracielita que hace poquito estuvo por Mar del Plata y me contaron que estuvo hablando cosas lindas de mí”, dijo en comunicación con Empezar el día (Ciudad Magazine), el programa que conduce Amalia Yuyito González, luego de aclarar que la diferencia de edad nunca fue un problema para las mujeres a las que elige como pareja: “A mí las edades es justamente algo que nunca jamás me molestó en la vida. Son un número cronológico”.

“Está divina. ¡Para qué me separé con todos los quilombos que tuve después! No me tendría que haber separado. Estaríamos juntos compartiendo la temporada”, agregó luego entre risas. Alé está en Mar del Plata coprotagonizando el espectáculo La Kermesse de La China en el Teatro Victoria y desde allí se comunicó con el ciclo de Yuyito. La estadía en la “ciudad feliz” le trajo buenos recuerdos de sus días junto a Graciela.

Matías Alé y Graciela Alfano comenzaron su relación en el año 1999

“Una cenita, un paseo por la costanera acá en Mar del Plata, una vueltita en un barquito. Nunca se sabe”, detalló el actor a la hora de fantasear con planes que podría realizar con Alfano en caso de que se diera una reconciliación. “Con Grace tenemos una relación lindísima. No sé si está en pareja o no, no la vamos a comprometer”, agregó Alé a continuación.

“Me encanta que ella pueda hablar de sus amores, me encanta que esté acompañada, que sus hijos sepan que su mamá está cuidada”, dijo con respecto a si le da celos saber que Alfano podría haber formado alguna nueva pareja en el último tiempo.

“Lo que me está pasando es que en cada rincón al que voy, tengo un recuerdo con Graciela. Como la puerta del teatro donde nos conocimos, el lugar donde nos camuflábamos y nos escondíamos para poder disfrutar de la temporada sin que nadie se entere… ¡Si los acantilados de Mar del Plata hablaran!”, cerró con picardía.

Graciela Alfano y Matías Alé estuvieron juntos por poco más de diez años

A principios de 2022, Alé había decidido hacer un drástico cambio en su vida. Y se instaló en Villa Carlos Paz, donde se puso al frente de un local gastronómico de venta de sushi, tratando de buscar una tranquilidad mental que no podía encontrar en la Capital Federal. Sin embargo, después de más de un año y medio instalado en las sierras cordobesas y manteniendo un perfil muy bajo, el actor decidió volver a la gran ciudad y retomar su carrera sobre las tablas.

“Estoy de vuelta en Buenos Aires. Me extrañaba mi mamá y mi hermano. Y tomé la decisión de volver”, había contado en octubre de 2023 y frente al micrófono de Alejandro Guatti, cronista de Intrusos (América). En aquella oportunidad, además, adelantó lo que iba a hacer en la presente temporada estival: “Quedaron las puertas abiertas en Córdoba. Pero ahora voy a empezar de vuelta, porque me voy a ir a Mar del Plata a hacer temporada con el Mago Black. Se trata de un music hall, una revista popular, en la calle Rivadavia, Teatro Victoria arriba que es donde yo empecé en el teatro La Campana en aquel momento. Así que voy a estar en la puerta haciendo fotos con la gente que es lo que a mí me gusta. Estoy súper contento y entusiasmado”.

Lo cierto es que el actor había decidido tomar distancia de la vorágine de los medios para darle prioridad a su salud mental. Cabe recordar que, en 2015, había sufrido un brote psicótico por el cual había terminado agrediendo a su esposa de entonces, María del Mar Cuello Molar, y a su suegra, Nancy Molar. Y, tras haber sido internado en el Sanatorio La Trinidad, fue trasladado a la Clínica Psiquiátrica Avril por orden del doctor Alejandro Litvasck, encargado del Juzgado Correccional Nº 7 que llevaba adelante la causa, hasta su recuperación que le demandó tiempo y esfuerzo.