Por qué todos amamos a Meryl Streep, la abanderada de los derechos de las mujeres y la causa LGBTQ

Los puentes de Madison, película de Meryl Streep y Clint Eastwood de 1995

Una fuerza de la naturaleza. Un unicornio. Una leyenda. Palabras con las que Meryl Streep es nombrada en entregas de premios como en críticas de películas, en posteos virales, en frases de sus colegas. La actriz será distinguida por el Festival de Cannes de este año con la Palma de Oro de Honor el 14 de mayo, pero su talento en la pantalla trasciende los galardones y las actuaciones memorables con las que deslumbra. En una industria como la de Hollywood dominada sobre cómo debe ser y parecer una estrella, su personalidad inconformista y su voz rebelde, además de su talento interpretativo, la hicieron única y abrió la puerta para que otras generaciones de actrices y actores se piensen mucho más que como cabezas parlantes.

Meryl Streep en octubre de 2023 al recibir el premio Princesa de Asturias (Foto: Europa Press)

Como una chica más, Meryl nació Mary, una tradición familiar que pasó de generación en generación para las hijas mayores. Criada en un hogar de clase media, desde chica descubrió que podía hacer imitaciones para divertir a sus compañeros de clase. Como una chica más, se teñía el pelo con jugo de limón y peróxido para ser rubia y como una chica más, pertenecía a las animadoras, cantaba en el coro, protagonizaba todas las obras de teatro de su colegio público de Nueva Jersey. El mismo que recordó arriba del escenario en los Golden Globes de 2017, ya convertida en un astro, frente a un público de otras figuras clases A emocionado.

Meryl Streep fue coronada reina en su graduación del colegio secundario en 1967

Donald Trump estaba en el poder embriagado en su sueño de un muro entre México y su América, mientras los ataques de xenofobia eran noticia. Como flechas, las frases en el discurso de la protagonista de La decisión de Sophie y El diablo viste a la moda fueron directas. “¿Quiénes somos? ¿Qué es Hollywood? Es un grupo de gente que viene de todos lados. Yo nací, crecí y me eduqué en las escuelas de Nueva Jersey. Viola Davis nació en una cabaña en Carolina del Sur y creció en Central Falls. Sarah Paulson nació en Florida y la educó su mamá soltera en Brooklyn”.

Meryl Streep en los Golden Globe Awards de 2017 (Foto: Reuters)

“Sarah Jessica Parker era una de siete u ocho hijos en Ohio. Amy Adams nació en Italia y Natalie Portman en Jerusalén. ¿Dónde están sus actas de nacimiento? Y la hermosa Ruth Negga nació en Etiopía, creció en Londres. No, en Irlanda, me parece. Está aquí nominada por hacer el papel de una chica de un pueblo de Virginia. Ryan Gosling, como toda la gente más amable, es canadiense. Y Dev Patel nació en Kenia, creció en Londres, y está aquí por hacer el papel de un indio que vive en Tasmania”, enumeró. “Así que Hollywood está lleno de extranjeros y foráneos, y si nos quieren echar a todos se van a quedar sin nada que ver más que fútbol y artes marciales mixtas... ¡que no son artes!”, rugía, desatando una ola de aplausos tan fuerte que llegó a la Casa Blanca.

Meryl Streep parodió a Donald Trump en 2016 en la gala anual del Public Theater en Nueva York

“Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaluadas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globo de Oro”, lanzó el expresidente de Estados Unidos, mientras la acusaba de ser la “lacaya” de Hillary Clinton, la candidata a la que la actriz le había dado su apoyo. “Soy la actriz más sobrevalorada, sobrecondecorada y, actualmente, la más exagerada de mi generación”, recogió ella el guante, a pura ironía, mientras era premiada por Human Rights Campaign en Nueva York, una organización LGTBQ que busca que las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer tengan derechos básicos de igualdad.

Meryl Streep en la película de 2006 "El diablo viste a la moda" (Video: 20th Century Fox)

Conocedora de que un actor no es simplemente una cáscara, en tiempos donde se suele escuchar “que se dedique a actuar, no nos interesa lo que opine” como si todo acto no fuera político, cada declaración de Meryl y cada papel que encarnó sirvió para expresar su punto de vista siempre crítico y perforador sobre el mundo, para incomodidad de los sectores más conservadores y rancios dispuestos a que fuera otro maniquí más que sonría y pose con los vestidos más lindos en la alfombra roja.

Meryl Streep le entregó el Icon Award a Cher en 2024 durante el iHeartRadio Music Awards (Foto: Reuters)

Con la misma desobediencia, el mismo 2004 donde interpretó un personaje en Angels in América donde se profundizaba en la lucha el VIH/Sida, defendió el matrimonio igualitario frente una enmienda en la Constitución que quería poner el, por entonces presidente, George Bush para que no se pueda aprobar. Aun cuando hoy prefiere llamarse “humanista” antes que “feminista”, desde el inicio de su profesión demostró que no quería quedarse callada frente al abuso de poder que podía estar en un ejecutivo de la industria como en un compañero llamado Dustin Hoffman.

Dustin Hoffman y Meryl Streep en "Kramer Vs. Kramer"

Dino de Laurentiis, productor de King Kong a principios de los setenta, estaba buscando a la figura femenina que iba a enamorar al simio gigante en su película. El papel terminó siendo de una joven Jessica Lange, pero parece que él tenía menos sensibilidad que su monstruosa criatura. Meryl se presentó para audicionar para el rol, pero él la recibió de la peor forma solo al verla. “Le dijo a su hijo en italiano ‘¿Por qué me has traído a esta mujer tan fea’”, recordó, en el programa británico The Graham Norton Show. No sabía que ella conocía el idioma. “Le dije también en italiano ‘discúlpeme, pero entiendo lo que está diciendo y lamento mucho no ser lo suficientemente bella para estar en King Kong’”, rememoró.

Meryl Streep en "Silkwood" de 1983

En Kramer vs. Kramer, película por la que se llevó su primer Oscar, Hoffman se volvió su pesadilla durante la filmación. Seguidor del método de Lee Strasberg, el actor se dedicó a llevar fuera del set el enfrentamiento que tenían en la historia del filme, la de un exmatrimonio que entra en una guerra judicial por la tenencia de su hijo. El protagonista de Rain Man y El graduado hacía bromas sobre Meryl porque pocos meses antes de que comience el rodaje había muerto su novio, la hostigaba por los cambios que pedía en el guión para su personaje, ella rescribió varias de sus lineas para darle mayor complejidad y matices a su rol de una mujer que abandona a su hijo, e incluso en el primer día de la filmación le dio una cachetada sin ningún aviso.

Meryl Streep en "El diablo viste a la moda" (Foto: REX/Shutterstock)

“Meryl, ¿por qué no dejas de cargar con la bandera del feminismo y te dedicas solo a interpretar tu secuencia?”, le lanzó Hoffman, antes de que en una escena, tampoco sin aviso, él estrelló una copa de vino contra la pared de un restaurante. Sin embargo, el director Robert Benton se puso del lado de la “nueva”. “Parte de la recompensa que ella obtuvo en esa secuencia fue demostrarle a Dustin que ella no necesitaba que nadie la abofeteara, podía interpretar lo que quisiera cuando quisiera”, aseguró el director sobre los cambios y las sugerencias de la actriz que enriquecieron la película.

Meryl Streep en "Los puentes de Madison" (Foto: Corbis Historical)

Con esa misma tenacidad, la actriz que fue Margaret Thatcher en La dama de hierro, la activista por el derecho al voto femenino en Gran Bretaña, Emmeline Pankhurst, en Las sufragistas, una sindicalista en una planta nuclear en Silkwood y que había sido elegida para ponerse en la piel de Eva Perón en el musical de Oliver Stone que terminó en Madonna bajo la dirección de Alan Parker, se encargó en 2015 de redactar de puño y letra cartas para los congresistas de Estados Unidos e incluso al Papa Francisco. En sus cartas les pedía apoyo a la Enmienda por la Igualdad de Derechos.

Meryl Streep como Margaret Thatcher en "La dama de hierro"

“Estoy escribiendo esto para pedirles que luchen por la igualdad, por su madre, su hija, su hermana, su mujer o por usted mismo, por favor apoye la Enmienda por la Igualdad de Derechos. Una nueva generación de mujeres está hablando sobre igualdad: igualdad en salarios, igualdad en la protección contra las agresiones sexuales, igualdad de derechos”, escribió. Incluso en un gift viral suyo, donde aparece saltando eufórica sobre su asiento, apuntando con un dedo y exclamando “yes, yes, yes” pertenece a ese momento de los Golden Globes en el que Patricia Arquette hizo alusión a la ley.

Meryl Streep al ganar su primer Oscar por Mejor actriz de reparto en "Kramer Vs Kramer" en 1980 (Foto: Shutterstock)

“Estamos viviendo un ajuste de cuentas y eso es maravilloso. Como feminista creo que vivimos el momento más optimista en 40 años, a costa de las destrozadas vidas de algunas mujeres. Pero nuestro debate actual cambiará algo, lo siento”, declaraba, con el “lo siento” más ácido, en 2018 en plena promoción de The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, en pleno estallido del movimiento #MeToo y como parte del grupo Times Up contra el acoso sexual. El Museo de la Historia de la Mujer en Washington cuenta con su voz y de su propio bolsillo creó un programa para mujeres guionistas mayores de 40 años a nivel mundial, así como becas para estudiantes de inglés y matemáticas.

En aquel discurso de 2017, donde habló de inmigración y de libertad de expresión, al borde de las lágrimas recordó a otra “superpoderosa”. Poco después de la muerte de su amiga Carrie Fisher, allí dio su fórmula sobre cómo continuar en tiempos difíciles. “Como mi amiga, la querida Princesa Leia, me dijo una vez: ‘Toma tu corazón roto y conviértelo en arte’”.