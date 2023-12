Meryl Streep y las diferencias, Leo DiCaprio y las drogas, Emma Thompson y las dietas: los consejos de las estrellas de Hollywood

Meryl Streep, Tom Hanks, Cate Blanchett y Leonardo DiCaprio, estrellas y consejeros (Getty)

Según el Martín Fierro “un padre que da consejos más que un padre es un amigo”, pero el protagonista del relato gauchesco nada dijo de un artista consejero. No sabemos si las celebridades de Hollywood serán amigos pero sí que, aunque famosos y en su mayoría millonarios, suelen asesorar y orientar en base a sus experiencias y también agradecer cuando de consejeros pasan a aconsejados.

En algún momento de sus fantásticas carreras, Tom Hanks, Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Michael Caine y Cate Blanchett le confiaron algún secreto al afortunado de turno. Si fueron recibidos o seguidos de largo, quedará en sus respectivas conciencias. Aquí, proponemos un repaso para que juzgue el lector.

“Lo que te hace diferente es tu punto fuerte”

Meryl Streep no necesita presentación. No solo suma premios por sus actuaciones, también reconocimientos académicos. En el año 2014 le otorgaron el grado de doctor honoris causa en la Universidad de Indiana.

En la ceremonia de reconocimiento, aunque no es profesora, dio cátedra de vida. “A las mujeres jóvenes que quieren iniciar una carrera en el espectáculo les diría que no se preocupen tanto por su peso. Las chicas pasan demasiado tiempo pensando en eso, y hay cosas mejores (en qué pensar). A los hombres y mujeres jóvenes, también les diría que lo que les hace diferentes o extraños es su punto fuerte. Todos intentan verse perfectos, pero de hecho la gente que es elegida son quienes lucen distinto. Yo solía odiar mi nariz. Ahora, ya no lo hago”.

Meryl Streep, maestra del escenario y de la vida (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la misma línea declaró que “la belleza y el atractivo no se basan en un número, sino en la inteligencia, el sentido del humor y con cuánto interés y curiosidad ves la vida” y reivindicó por qué jamás se hizo una cirugía estética “Que nadie me arrebate las arrugas de mi frente, conseguidas a través del asombro ante la belleza de la vida. O las de mi boca, que demuestran cuánto he reído y cuánto he besado; Y tampoco las bolsas de mis ojos: en ellas está el recuerdo de cuánto he llorado. Son mías y son bellas”. Y si alguien opina lo contrario que arroje el primer botox.

“Esto también va a pasar”

Querido y reconocido en Hollywood, popular pero también prestigioso, con un matrimonio de 35 años con Rita Wilson y una cuenta bancaria que alcanza para cubrir gastos de hasta tataranietos, se podría pensar y no sin cierta razón que Tom Hanks tiene la vida resuelta.

Sin embargo, el protagonista de Forrest Gump sabe que no siempre todo anda sobre rieles. Entre otros momentos duros, el actor atravesó un primer divorcio conflictivo, la relación con su hijo Chester no siempre fluye y el coronavirus lo atacó con fuerza. Pese a todo, Tom parece ser del selecto grupo de los que jamás pierden la calma.

Tom Hanks y Rita Wilson en el Festival de Cannes, 2023 (REUTERS/Yara Nardi)

Invitado al programa Actor Roundtable, del canal cinematográfico The Hollywood Reporter, explicó su secreto. Ante la escucha atenta de nada más y nada menos que Adam Sandler, Robert De Niro, Adam Driver, Jamie Foxx y Shia Labeouf, también invitados al piso, Hanks contó con sencillez su filosofía. “¿Te sientes enojado? ¿Te sientes mal? ¿Te sientes desbordado? Ya se va a pasar”, aseguró, y agregó “¿Te sientes genial? ¿Crees que tienes todas las respuestas? ¿Sientes que todo el mundo por fin te entiende? Eso también va a pasar”.

Ninguno de sus colegas lo interrumpió y mucho menos lo refutó. Y concluyó en que, ante las buenas o las malas que la vida nos presenta, el tiempo es “un aliado y que solo basta con esperar” a que haga lo suyo. Es que aunque no lo haya dicho Hanks ya sabemos que “no hay mal que dure cien años”, aunque como le refutó Mafalda, “algunos ya peinan canas”.

“Nada de drogas” y “sé feliz de ponerte los pantalones”

Desde su trabajo en Call Me by Your Name de Luca Guadagnino, Timothée Chalamet es uno de los actores más importantes en Hollywood y hoy brilla en Wonka. El muchacho hace rato que camina con paso firme al equipo de grandes estrellas y en esa tarea contó con el consejo de una celebridad que seduce desde hace treinta años: Leonardo DiCaprio. En la revista Vogue, Chalamet reveló que mientras filmaban la comedia Don’t Look Up, el héroe de Titanic le aconsejó: “Nada de drogas duras o películas de superhéroes”.

Leonardo DiCaprio en Los Ángeles, en la gala anual del Museo de la Academia (REUTERS/Mario Anzuoni)

Chalamet no fue el único al que Di Caprio le reveló su forma de pensar. Austin Butler, el protagonista de Elvis, contó que cuando Leo lo tranquilizó cuando supo que trabajaría con el director Baz Luhrman. “Baz va a estar constantemente sacándote de tu equilibrio y va a sacar cosas de ti que no sabías ni que tenías dentro’”. Esas palabras lo ayudaron a encarar el protagónico por el que alcanzó la consagración.

Pero si Leo suele dar consejos, también los recibió. Hace poco en la revista Parade compartió una enseñanza que todavía lo guía: “Mi papá siempre me dijo: ‘Sal ahí afuera hijo y hagas lo que hagas, no me importa si tienes éxito o no, simplemente ten una vida interesante; sé feliz de ponerte los pantalones cada mañana’. Y creo que hago eso”. Los que seguimos su carrera no tenemos certeza de que sea feliz sí tenemos prueba que tiene una vida más que interesante.

“Nunca jamás te pongas a dieta”

Si alguien integra el equipo del “talento descomunal” esa es Emma Thompson. La actriz y guionista nacida en 1959 en Londres ganó dos Oscar e innumerables premios. Cada vez que aparece en pantalla ya sea una comedia o un drama, brilla. En el año 2011 aceptó participar en el libro Dear Me: A Letter to My Sixteen-Year-Old Self , de Joseph Galliano donde se les proponía escribir como adultos al adolescente que fueron y esto es lo que la británica aconsejó:

Emma Thompson en la ceremonia de coronación de Carlos y Camila, en Londres (Jane Barlow/Pool via REUTERS)

1. Nunca jamás te pongas a dieta. Tengo claro que estás obsesionada y que por las mañanas tienes que esforzarte para desayunar un yogur y un soplo de aire fresco cuando lo que en realidad ansías son unas patatas fritas y una gran ensalada con mucho queso. No te obsesiones. Come de forma regular, intenta evitar la comida basura y nunca te pongas a régimen. De todos modos, tu silueta terminará por ser la misma. Así que olvídate de las dietas, y olvídate ahora mismo. En serio. A nadie le importa un rábano. Las dietas son el mejor medio para confundir a tu metabolismo durante el resto de tu vida. Sencillamente sé tú misma: no imaginas la de tiempo y energía que vas a ahorrar y lo mucho más feliz que vas a ser.

2. Si él te dice que no te ama, créele. No te ama.

Cerró sus consejos con un certero “Y esto es todo. Todos los demás errores que puedas cometer no valen su peso en gramos”. Ovación de pie para ella.

“Usa la dificultad”

En sus tiempos mozos, antes de aparecer en 154 películas y alcanzar la celebridad, el británico Michael Caine ensayaba una obra de teatro. Su papel indicaba que debía ingresar al escenario mientras se representaba una discusión de un matrimonio. Los actores, compenetrados comenzaron a arrojarse cosas y el marido arrojó una silla que trabó la puerta por donde debía entrar Caine.

Michael Caine, de los más grandes intérpretes de la historia, dejó su sello en 154 películas (Mike Marsland/WireImage)

Sin posibilidad de salir, Caine atinó a asomar su cabeza e improvisó un “Disculpe, señor. No puedo entrar”. “¿A que te refieres?”, le respondió su compañero desde el escenario. “Hay una silla”, explicó Caine. “Usa la dificultad”, le contestó. Caine no entendió el concepto y su compañero siguió. “Si es una comedia. Tropiézate con ella. Si fuese un drama, levántala y rómpela. Usa la dificultad”.

Desde ese día Caine hizo de ese consejo una filosofía para su vida y así se lo inculcó a sus hijos que aprendieron a encarar los problemas diciendo: ‘Debo usar la dificultad’ a la par que se preguntan ‘¿qué podemos aprovechar de esto?’. Con los años y la experiencia, Caine al consejo le agregó un corolario tan pícaro como sabio: “Usa la dificultad pero… evítala si puedes”.

“Déjate llevar por tu corazón y sé irresponsable”

Si hay una actriz que deslumbra por talento y presencia esa es Cate Blanchett. La australiana se mueve cómoda tanto en cine como teatro y cuando le toca caminar por la alfombra roja lo suyo ya es un robo. Hipnótica, elegante, por algo este año fue nombrada “la mejor actriz viva” por la revista Rolling Stone.

Cate Blanchett, la mejor actriz viva según la revista Rolling Stone (REUTERS/Caroline Chia)

Reina entre reinas supo darle un valioso consejo al actor Ke Huy Quan. Según contó la estrella de Todo en partes al mismo tiempo se cruzó con la rubia australiana y le confesó que no sabía qué otro proyecto encarar. “Siento que tengo la responsabilidad de hacer algo bueno y no quiero decepcionar a toda la gente que me ha apoyado”, le confesó. Ante sus dudas, la protagonista de Blue Jasmine le respondió: “Déjate llevar por tu corazón y sé irresponsable. No te preocupes por lo que piensen los demás. Elige algo en lo que creas, elige algo que ames, y las cosas saldrán bien”.

Los que la conocen aseguran que Blanchett suele aconsejar a todo el mundo que tome una decisión “extraña” de vez en cuando. “Siempre me interesan las personas que se desvían de lo que se espera de ellas y se adentran en un territorio nuevo”. Gran consejo si te dedicas al arte o la cocina, aunque eso de “adentrarse en territorio nuevo” también suena a buena excusa para infieles.