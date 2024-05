Gastón Soffritti se mudó a su departamento de soltero tras separarse de Cande Molfese: “Otra etapa”

Luego de separarse de Cande Molfese, Gastón Soffritti se mudó a su departamento de soltero

Días atrás, Gastón Soffritti y Candelaria Molfese anunciaron su separación después de casi dos años de relación. Así las cosas, en las últimas horas el actor se mudó a su nuevo hogar tras disolver la convivencia y mostró el cambio en sus redes sociales.

“Bueno, estoy agotado, recién mudado. Todas las bolsitas tiradas, valijas, cosas por todos lados”, comenzó narrando el actor a través de un corto video que subió a sus historias de Instagram y en el que se evidenciaba que le quedaba mucho trabajo por delante a la hora de tener que acomodar sus cosas. “Acá hicimos la técnica de meter toda la ropa en una sábana para no descolgarla de las perchas”, dijo a continuación y mostró una serie de camperas y camisas envueltas en una sábana blanca.

“Voy a estar aquí por un tiempito. Este lugar me va a cobijar hasta que recupere mi departamento. Y la verdad que no puedo estar más agradecido a Tomi, que me salvó las papas”, anunció después y antes de recomendar un servicio de alquileres temporarios. El actor tiene alquilado su departamento y, por este motivo, debió contratar un departamento de dos ambientes en el barrio de Palermo Hollywood.

“A mí la verdad que me recontra salvó. Estaré aquí por dos meses y después volveré a mi querido Saavedra... Otra etapa, veremos cómo sigue todo esto”, cerró Soffritti en su mensaje.

Imágenes del departamento que alquiló Gastón Soffritti tras su separación (Fotos: Instagram)

“Excelente apartamento con capacidad para 3 personas en el corazón de Palermo Hollywood. Un barrio de moda, lleno de bares, restaurantes y cafés. Ideal para familias o amigos. Un dormitorio, un baño completo, balcón, aire acondicionado en todos los ambientes, cocina totalmente equipada, amenities (piscina)”, describe la publicación del departamento que alquiló Soffritti.

Soffritti y Molfese pusieron fin a su relación después de casi dos años, tiempo en el que convivieron, compartieron proyectos profesionales y se comprometieron formalmente para su casamiento. Sin embargo, el amor llegó a su fin en buenos términos, según el video en conjunto que publicaron en las redes sociales. Al día siguiente de anunciar la separación, Gastón se mostró públicamente al asistir al Complejo Art en el estreno de Felices los 6 la nueva comedia romántica de MAX, en la que fue su primera salida como soltero oficial. “No es una salida, vengo a un evento”, aclaró ante la consulta de Santiago Sposato para LAM (América).

Ángel de Brito había dado la primicia de la ruptura. Según contó Soffritti, en ese momento estaba comiendo un asado con sus amigos y no estaba viendo el programa, aunque su teléfono celular empezó a sonar debido a que muchas personas, incluso cercanas, desconocían la crisis de la pareja.

Gastón Soffritti habló después de la separación de Cande Molfese

“Nunca es cómodo responder este tipo de preguntas, pero con el tiempo te acostumbrás. Hay que ponerle onda”, expresó Soffritti, y aclaró por qué habían publicado el video en conjunto. “Me pareció que estaba bueno. Generalmente se ve una separación como una pelea, y nosotros no nos peleamos. Nos separamos porque no coincidimos en proyectos a futuro, pero hay mucho amor y está todo bien”.

En este punto, el notero le preguntó por las versiones acerca de que una de estas disidencias tenían que ver con las opiniones encontradas a la hora de tener hijos. “Yo no es que quiero ser padre hoy, pero sí en un futuro. Ella no lo tiene tan claro, pero ese no es el único motivo de separación. Hay cosas en las que no coincidimos, es la vida”, respondió el actor. A continuación, el protagonista de Patito Feo ratificó que entre él y Molfese está todo bien. “Ojalá podamos seguir encontrándonos en el tiempo, porque es una persona divina que quiero tener en mi vida. La quiero muchísimo”, dijo.