Gastón Soffritti reveló detalles de su separación de Cande Molfese: “Es muy difícil”

Gastón Soffritti habló de su separación de Cande Molfese (LAM. América)

La separación de Gastón Soffritti y Cande Molfese sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. Los actores pusieron fin a su relación después de casi dos años, tiempo en el que convivieron, compartieron proyectos profesionales y se comprometieron formalmente para su casamiento. Sin embargo, el amor llegó a su fin en buenos términos, según el video en conjunto que publicaron en las redes sociales.

El día siguiente de anunciar la separación, Gastón se mostró públicamente al asistir al Complejo Art en el estreno de Felices los 6 la nueva comedia romántica de MAX, en la que fue su primera salida como soltero oficial. “No es una salida, vengo a un evento”, aclaró ante la consulta de Santiago Sposato para LAM.

Precisamente en el programa de América, el conductor Ángel de Brito había dado la primicia de la ruptura. Según contó Soffritti, en ese momento estaba comiendo un asado con sus amigos y no estaba viendo el programa, aunque su teléfono celular empezó a sonar debido a que muchas personas, incluso cercanas, desconocían la crisis de la pareja.

Gastón Soffritti y Cande Molfese hablaron de su separación (Instagram)

“Nunca es cómodo responder este tipo de preguntas, pero con el tiempo te acostumbrás. Hay que ponerle onda”, expresó Soffritti, y aclaró por qué habían publicado el video en conjunto. “Me pareció que estaba bueno. Generalmente se ve una separación como una pelea, y nosotros no nos peleamos. Nos separamos porque no coincidimos en proyectos a futuro, pero hay mucho amor y está todo bien”.

En este punto, el notero le preguntó por las versiones acerca de que una de estas disidencias tenían que ver con las opiniones encontradas a la hora de tener hijos. “Yo no es que quiero ser padre hoy, pero sí en un futuro. Ella no lo tiene tan claro, pero ese no es el único motivo de separación. Hay cosas en las que no coincidimos, es la vida”, respondió el actor.

A continuación, el protagonista de Patito Feo ratificó que entre él y Molfese está todo bien. “Ojalá podamos seguir encontrándonos en el tiempo, porque es una persona divina que quiero tener en mi vida. La quiero muchísimo”, afirmó, antes de profundizar en un terreno polémico.

Gastón Soffritti y Cande Molfese, cuando todavía eran pareja (Maximiliano Luna)

Es que según la palabra del cronista, la actriz se había excusado de dar declaraciones sobre la separación, ya que primero quería que hablara Gastón. “No lo sabía, ahora cuando vuelvo a casa le pregunto”, bromeó el actor, pero el notero insistió: “Eso te pone en un lugar de responsable. Como que las explicaciones las tiene que dar él”, interpretó.

“No creo que haya que dar ningún tipo de aclaración. Fue de común acuerdo y los dos le ponemos onda, porque cuando te querés mucho con alguien y estás compartiendo la vida dos años es muy difícil separarse”, señaló Gastón. Y consultado sobre si estaba listo para ver a su flamante ex con otra pareja fue tajante. “Recién van dos días, dejame respirar... Ya tuve otras separaciones, sé de lo que se trata esto. Hay que ponerle el pecho y salir adelante”.

Horas después de que trascendiera la información en LAM, la pareja compartió un video en la cuenta de Instagram de Sofritti y desde el living de la casa en la que todavía conviven: “Como es de público conocimiento, porque ha salido ayer en varios lugares y es cierto, con Cande estamos separados... pero está acá”, expresó el actor, girando la cámara y enfocando a Molfese, quien apareció mate en mano. “Se caga de risa”, agregó, mostrando cierta complicidad y mostrando que el romance no parece haber terminado en malos términos.