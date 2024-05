Furia volvió a mentir sobre su salud para obtener un beneficio y preocupó a sus compañeros: “¿Es verdad? Lloro”

Furia mintió en Gran Hermano para cumplir una misión

Hace poco más de una semana Furia, a corazón abierto, reveló en Gran Hermano que tiene leucemia grado 1. Fue a través de una charla que se había viralizado en las redes donde por primera vez habló de lo que tiene. “Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que andar de tratamiento y por ende, como es nivel uno y no es en nivel cuatro, puedo seguir estando acá adentro”, comenzó diciendo. “Chicos, tengo leucemia grado 1″, afirmó, sorprendiendo a sus compañeros. “Y no es joda, no es chiste. No es nada”, aseguró.

“No tengo que tratarlo porque está en nivel uno si eso no crece. Todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda”, contó, mientras el resto de sus compañeros permanecían en silencio. Desde ese momentos, la casa cambió. Sin embargo, Santiago Del Moro se ocupó en aclarar: “Chicos, están con una jugadora que sigue en competencia con un apto médico. Es una más. Ustedes ya lo saben y les quería informar esto para que no les queden dudas”.

Es en medio de este panorama que en las últimas horas, para conseguir un beneficio personal, la participante disparó con una mentira sobre su salud que llenó de congoja a sus compañeros, hasta el momento de revelar la verdad de lo ocurrido. Todo comentó mientras disfrutaban de una noche de pileta, mientras sonaba Coldplay de fondo, con su tema “Viva la vida”. Fue en ese instante cuando la participante quebró la felicidad que se vivía.

“Les voy a contar una cosa... se van a cumplir cinco meses (en la casa), pero bueno, recién me acaban de avisar en el confesionario que el estudio que tenía que me había dado bien, ahora me dijeron que me dio mal”, afirmó, ante la atenta escucha de todos los presentes, quienes mantenían un respetuoso silencio en medio de un supuesto parte médico desalentador.

Así contaba Furia que tiene leucemia

Fue entonces que continuó: “Y como a mí me gusta festejar y aparte también me gusta mucho el agua, se me ocurrió que vengan todos acá al agua, porque tengo que abandonar la casa, no puedo seguir en juego”. Pese a la seriedad que le quería imponer a su relato, la mayoría de los que allí se encontraba se mostró sorprendido y a la vez escéptico sobre una posible salida de la participante. Ante ello, la jugadora continuó con la mentira.

“Yo se lo había dicho a Bauti”, continuó, “justo vino él a decirme ‘felices 5 meses’, y justo ahí me llaman... Posta, así que... nada, estoy hablando, ¿por qué no me dan pelota? Tendría que estar llorando y me estoy cagando de risa, le pongo onda...”, trató de continuar con el carácter serio a una situación que distaba de la realidad.

Mientras casi todos mantenían el silencio Virginia no podía entender lo que escuchaba: “No seas boluda, ya sabemos que es una misión”, afirmó, para luego retractarse: “¿Es verdad? Lloro”. A lo que Juliana intentó continuar con su juego: “No, posta, y les agradezco, pero la noticia es que, ya que querían que me vaya...”.

La risa de Bautista fue indisimulable, ante lo que la verdad fue revelada y Juliana explicó que todo se trataba simplemente de una misión que le había encomendado Gran Hermano, en la que tenía que lograr que todos entren a la pileta, a cambio de un teclado para amenizar las jornadas en la casa. “Le dije que no joda con eso”, expresó Bautista, pero ella justificó su reacción aclarando que “a mí me gusta joder... Quiero mi órgano”.

Cabe recordar que no es la primera vez que la jugadora utiliza su salud como estrategia, ya que en momentos en que Coty se retiraba de la casa ella adujo un malestar y pidió entrar al confesionario. Cuando la llamaron e ingresó, aclaró que no tenían ningún inconveniente y que su intención era saber si se había realizado la nominación espontánea, ante lo que se le respondió que ya había sido hecha.

Furia volvió a enfrentar a Mauro y descolocó a la casa

El nuevo enfrentamiento de Furia contra Mauro y Darío

Sin embargo, pese a todo, la violencia continúa siendo el tema de conversación dentro de la casa de Gran Hermano (Telefe). Luego del irascible comportamiento de Furia contra sus compañeros, los participantes intentan hacer lo posible para evadirla. Pero eso no es suficiente para calmar los aires, en especial porque la doble de riesgo continúa con ánimos de pelea.

El feroz encontronazo entre Scaglione y Mauro dejó los sentimientos a flor de piel. A su vez, dejó una reflexión para Bautista, quien no dudó en usarlo como ejemplo ante las cámaras. “Gente, si algún día entran a Gran Hermano y se van a enganchar con alguien, busquen a uno que sea compatible. No cometan este error porque eventualmente les va a traer problemas”, señaló el uruguayo mientras, en la cocina, llenaba el termo con agua caliente.

Pero su análisis no terminó ahí, sino que se vio motivado por los gritos que se escuchaban desde el exterior. En las lejanías, la atleta de alto rendimiento y el exrugbier volvieron a encabezar una acalorada discusión. Esto no pasó desapercibido por el músico, quien sumó: “En qué quilombo te metiste, Mauro, ¿dónde te metiste? Esto no termina más, boludo”.

La deportista de alto rendimiento fue contra Darío tras pelearse con su expareja

Tan solo unos minutos más tarde, el joven fue acompañado por Darío, quien aprovechó para hacer uso del espacio. Mientras lavaba uno de los vasos, el hombre se puso a observar la discusión que transcurría en el patio. Sin embargo, no se esperaba que Juliana ingresara al interior con ánimos de seguir discutiendo, por lo que él se volvió su nueva víctima.

“¿Qué? ¿Ahora le vas a ir a chupar la pi…?”, lanzó, en un tono que denotaba molestia, hacia el participante con mayor edad en el certamen. Ante su comentario, el platense no pudo evitar mostrarse confundido, ya que no sabía a qué hacía referencia. “¿A quién?”, le consultó a la atleta ante el picante comentario.

“Me miras con esa cara de ‘¿por qué tocaste a mi nene?’”, expresó Furia desde atrás de la cámara, por lo que su reacción no pudo ser captada. El dicho de su compañera disipó todas las dudas, por lo que rápidamente entendió que se estaba refiriendo a Mauro, con quien había estado discutiendo hace unos momentos. Lejos de quedarse callado, el canoso le hizo frente y preguntó: “¿Por qué supones cosas que no son?”.