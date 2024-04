La polémica decisión de Gran Hermano cuando Furia comenzó a hablar de su diagnóstico

Furia habló en Gran Hermano 2023 de su diagnóstico: "No tengo que hacer tratamiento" (Video: GH, DGO)

El estado de salud de Juliana Scaglione, más conocida como Furia en Gran Hermano 2023, viene generaron preocupación desde la semana pasada. La participante de la competencia tuvo que romper su aislamiento de 5 meses para realizarse estudios en una clínica y este lunes tuvo que volver a salir. En medio de ese clima, fue muy comentado un momento que tuvo cuando regresó a la casa.

Se viralizó un video de la transmisión del reality en el que la jugadora comienza a hablar sobre sus problemas de salud. Sin embargo, la producción del programa decidió cortar el vivo, lo que generó fuertes cuestionamientos en la plataforma X.

La situación se dio cuando todos los participantes estaban en uno de los cuartos, unas horas después de que Furia había vuelto. “Bueno, ya que estamos todos acá les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber”, comenzó diciendo, frente a todos sus compañeros.

Furia habló con sus compañeros de Gran Hermano 2023 sobre su estado de salud. “Tengo algo que es una verg...", señaló (Foto: GH, DGO)

En ese momento, y siempre con su particular estilo, adelantó lo que estaba viviendo. “Tengo algo que es una verga, pero que no tengo que hacer tratamiento…”, señaló, instante en el que se decidió dejar de transmitir. Las críticas de los usuarios de las redes sociales se hicieron sentir sobre las especulaciones que despertaba la decisión de la producción de que no se conozca aún su palabra.

Según pudo saber Teleshow, y en la linea de lo que había anunciado el conductor, la participante es la única autorizada a hablar de su salud y que eso acordó con el equipo médico que la monitorea. Luego de que reciba los resultados de los análisis, se definirá cómo continúa su participación en el ciclo.

Furia le contó a sus compañeros que debía dejar la casa de Gran Hermano por su salud (Foto: GH, Telefe)

El lunes a la mañana Santiago del Moro en su programa radial de La 100 buscó aclarar la situación. “El protocolo lo maneja la gente de Los Arcos y van a tener una reunión con ella”, había dicho. “Son varios médicos. Van a hablar con ella y, si está todo bien, y la entidad médica firma el apto médico, va a poder regresar. Y si no, no. Así que hoy en la mañana se va a saber el diagnóstico finalmente”, aseguró. Además, afirmó que la ecografía y la tomografía que le realizaron la semana pasada “dieron muy bien”. “Lo que restan son los análisis de sangre”, detalló.

“Primero le iban a contar a ella y después iba a ver ella qué quería hacer con esa información. Obviamente, después veremos qué pasa con Juliana y el programa”; aunque aventuró que, conociéndola, “ella va a contar todo. No creo que tenga ningún problema. Lo que sí hay que respetar los tiempos para que lo cuente. Lo bueno es que hoy ya vamos a tener el diagnóstico”, contó.

Santiago de Moro habló de la salud de Furia en su ciclo radial (Audio: El club del Moro, La 100)

Santiago también habló de que en caso de detectarse alguna enfermedad, y siempre si los médicos lo aprobaban, podría continuar como participante dentro del ciclo. “Lo que pasa es que a lo mejor no tiene ni tratamiento, o tiene que ir a verse cada un mes o cada dos o cada tres”, señaló.

La salud de Juliana se convirtió en noticia cuando el conductor contó que Furia tendría que abandonar por unas horas la casa por un inconveniente relacionado con su salud. “Juli próximamente va a salir de la casa de GH, según han decidido los médicos para ampliar unos estudios clínicos”, había dicho.