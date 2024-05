El picante descargo de Rodrigo Lussich contra Nicolás Furtado: “¿A quién te comiste?”

Rodrigo Lussich criticó a Nicolás Furtado porque no le dio una nota (Video: Socios del espectáculo, El Trece)

El pasado 2 de mayo se realizó un entreno para la prensa de Felices los 6, una serie romántica que protagonizan Nicolás Furtado y Delfina Chaves, la cual ya está disponible para ver en una reconocida plataforma de streaming.

Los actores se dieron cita en el evento, organizado en un lujoso hotel céntrico, pero decidieron no dar entrevistas con los periodistas allí presentes. Esta actitud provocó la furia de Rodrigo Lussich, quien este lunes al aire de Socios del Espectáculo (El Trece) se despachó con dureza contra la pareja de actores, apuntando especialmente contra el uruguayo que tiempo atrás fue parte del elenco de El Marginal, entre otras producciones.

“¿A quién te comiste, Nico Furtado? Gran actor, hizo grandes trabajos. Pero, ¿a quién se comió? Porque la verdad, lo insoportable, lo agrandado, lo forro que estuvo en la presentación de una serie que vino a hacer a Buenos Aires y no dio una nota a nadie. No se explica que seas tan chot..., Furtado. Porque van los medios...”, comenzó el conductor uruguayo en su descargo. “Los protagonistas de la serie estuvieron muy mal”, insistió, punzante.

Rodrigo Lussich criticó con duras palabras a Nicolás Furtado porque no le dio una nota (Foto: Socios del espectáculo, El Trece)

“Poca cosa. Estuvieron en un escenario, hablaron un poco... Ellos aceptaron hacer la presentación en un hotel muy importante de la ciudad de Buenos Aires, pero no dar notas. Se proyectó el trailer, un capítulo y nada más”, describió Lussich luego de que en pantalla se viera parte de lo que fue el evento de la serie. “Pero convocan a la prensa, te hacen ir en un momento en que está todo carísimo. ¿Saben lo que es movilizar a un equipo para que vaya a cubrir su seriecita? Es mucha plata. Así que por lo menos decí algo”, intervino Adrián Pallares, el otro conductor del ciclo chimentero.

“¿A quién se comió Nico Furtado? (Ricardo) Darín te da notas. Norma Aleandro hoy no da notas porque está retirada, sino las daría. Todos los protagonistas lo hacen. ¿Te das cuenta como va la cosa?”, enfatizó Lussich, muy indignado. “La que hizo justicia fue la querida Laura Ubfal”, dijo después, y leyó parte de una nota que la periodista publicó en su sitio web, en donde también criticó la actitud de los actores.

“No se entiende. ¿Cuál es la política de prensa de las plataformas para invitar a los periodistas, que se trasladan, envían cronistas, cámaras y demás equipos y no se les permiten registrar las notas a las figuras de la serie que se presenta? Nadie lo sabe, pero después quieren que se hable del producto. (...) En solidaridad con los compañeros que fueron a cubrir y a los que no les dejaron hacer las notas no deberíamos ni hablar de la serie. Porque los otros protagonistas, incluidos Male Sánchez, Fede Salles y Juan Sorini y los invitados, lo hicieron. Pero Furtado y Chaves sólo caminaron la red carpet y posaron para las fotos. Sabemos que después hablaron sobre el escenario antes de la proyección. Y eso fue todo”, puntualizó Ubfal en la publicación.

Trailer de "Felices los 6" (Crédito: Max)

“Después van a un streaming o dan notas individuales a medios elegidos y no tienen problemas en hablar de su vida y su obra. Saben que la promoción es parte del negocio y de hecho lo firman por contrato. El tema es quién elige con quién hablan y con quién no”, se quejó la experimentada periodista.

En Socios del Espectáculo también se hicieron eco del fastidio de Santiago Sposato, notero de LAM (América), quien en sus redes sociales también expuso esta situación. “Actúan bien, pero son tan desagradables Nico Furtado y Delfina Chaves. Mear así a la prensa en la presentación de su serie. ¿Para qué nos invitan?”, dijo el cronista del programa que conduce Ángel de Brito.