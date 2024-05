Luciano Castro y sus hijos sorprendieron a Sabrina Rojas en su cumpleaños: “¿Más felicidad que despertar así?”

Luciano Castro sorprendió a Sabrina Rojas junto a sus hijos en su cumpleaños (Video: IG/rojassasi)

Este lunes 6 de mayo, Sabrina Rojas celebra su cumpleaños número 44 de una manera muy especial, según lo que compartió en sus redes sociales. Además de mostrar los saludos recibidos de varios amigos, reveló un video familiar donde Luciano Castro y sus hijos, Esmeralda y Fausto, le prepararon una sorpresa.

En el video, mientras Sabrina desciende las escaleras, se puede escuchar cómo le cantan el cumpleaños feliz. En la mesa del comedor la esperan sus regalos y una torta personalizada muy especial. Aunque en la filmación se pueden ver a sus dos hijos, la conductora evitó mostrar al actor, ya que solo se escucha su voz. “¿Más felicidad que despertar así?”, fue la frase de Rojas con la que compartió la publicación.

Después de algunas tensiones en su relación, tanto la conductora como el galán están experimentando uno de los momentos más armoniosos hasta la fecha. Recordemos que el actor terminó su relación con Flor Vigna y la actriz hizo lo mismo con el Tucu López, y a partir de eso el trato entre ellos fluye mejor que nunca. Mientras tanto, la gente en sus redes sociales se pregunta si puede o no haber una reconciliación.

“Estamos en un momento hermoso. Nos admiramos la buena comunicación que estamos teniendo”, respondió Rojas en una reciente entrevista con Fernando Dente. Sobre la posibilidad de reconciliarse con Castro, Rojas dejó entrever: “Es un deseo muy loco de la gente, me lo dicen personas que me conocen y también desconocidos en la calle. Tenemos momentos en los que nos abrazamos, nos emocionamos, tenemos momentos de familia que decimos: ‘qué buen momento que pasamos’. Pero él y yo no queremos saber nada. Él no me aguanta a mí y yo no lo aguanto a él”.

Sabrina Rojas y Luciano Castro

Sabrina Rojas y Luciano Castro eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Sin embargo, se separaron luego de 11 años de relación. La historia de amor entre ellos comenzó en 2009 cuando trabajaban en el elenco de Valientes, la tira que fue llevada al teatro luego del éxito logrado en la pantalla de El Trece.

A fines de marzo de 2010, blanquearon su relación cuando se dejaron ver a la salida de un hotel en Mendoza donde se alojaba el elenco de la obra. Como en toda relación, las crisis no le fueron ajenas a la pareja. Aunque con ellos se hicieron públicas con bastante regularidad. La última pelea fuerte ocurrió en enero de 2019, tras nueve años en pareja y dos de matrimonio.

En esa oportunidad, se filtraron unas fotos íntimas de Castro que, según explicó Rojas, el actor se las habría mandado a otra mujer durante el tiempo que estuvieron distanciados. Pero esto no afectó su relación sino todo lo contrario. Y, finalmente, la pareja decidió realizar un viaje a Brasil para poder reencontrarse, lo que terminó de afianzar el vínculo entre ambos.

Pero, en 2021 volvieron los roces en la relación, y ambos decidieron que lo mejor para la familiar era estar separados.

La reflexión de Sabrina Rojas en el día de su cumpleaños

En las primeras horas de este lunes. Sabrina Rojas sintió la necesidad de escribir una reflexión en sus redes con motivo de su cumpleaños. El posteo que hizo en sus redes comienza con estas palabras: “Shhhh... Hoy cumplo 44. Hola 44, me agarraste impensadamente sola e inimaginablemente plena”, comenzó el texto que acompaña la imagen de la actriz y conductora junto con una torta con un dibujo que refiere a su imagen. “Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mi, tengo todo lo que soñé”, destacó sobre el momento en que se encuentra en la actualidad.

Según expresó para finalizar: “No necesito nada más. Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo más buena. Así que 44, no te pido más que seguir así... Feliz cumple y feliz todo para mí”, cerró en un mensaje que ya sumó el acompañamiento de casi 20.000 de sus seguidores y casi 600 comentarios, entre los que se destacan buenos augurios y deseos de una vida plena.

Sabrina Rojas compartió un mensaje por su cumpleaños número 44 (Instagram)

