Sabrina Rojas comenzó el festejo de su cumpleaños con una reflexión y gratitud por el momento actual de su vida

Sabrina Rojas compartió un mensaje por su cumpleaños número 44

La actriz Sabrina Rojas celebró recientemente su 44 aniversario, ocasión que aprovechó para compartir un mensaje de reflexión y gratitud por el momento actual de su vida. A través de sus redes sociales, en un escrito destacó que se encuentra en una etapa de plenitud sorprendente, incluso estando sola, algo que describió como inimaginablemente satisfactorio.

A esta edad, la actriz afirmó sentirse más ella misma que nunca, dotada de una sensación de poder y orgullo personal por todo lo que logró y lo que tiene en su vida. Así, Rojas enfatizó que su vida mejoró significativamente en los últimos meses y que, en este nuevo año de vida, su único deseo es mantener el rumbo de bienestar y felicidad que ha estado experimentando.

“Shhhh... Hoy cumplo 44. Hola 44, me agarraste impensadamente sola e inimaginablemente plena”, comenzó el texto que acompaña la imagen de la actriz y conductora junto con una torta con un dibujo que refiere a su imagen. “Llegaste siendo más yo que nunca, sintiéndome toda poderosa y orgullosa de mi, tengo todo lo que soñé”, destacó sobre el momento en que se encuentra en la actualidad.

Según expresó para finalizar: “No necesito nada más. Soy muy feliz porque desde hace varios meses la vida se me fue poniendo más buena. Así que 44, no te pido más que seguir así... Feliz cumple y feliz todo para mí”, cerró en un mensaje que ya sumó el acompañamiento de casi 20.000 de sus seguidores y casi 600 comentarios, entre los que se destacan buenos augurios y deseos de una vida plena.

“Con razón me cae tan bien esta mujer, es de Tauro”, afirmó una de las seguidoras, en tanto que otra aseguró que “personalmente es más linda, la vi sin maquillaje, es pecosa y súper simpática, alta. Linda de las que no se la cree”, a la vez que otro refería a su condición familiar: “Feliz cumple, Sabri, bomba de madre, de mujer, de lo audaz, valiente y buen roble que sos. A celebrar la vida”.

Así, su mensaje de cumpleaños refleja un importante mensaje de autoaceptación y gratitud que resuena en su trayectoria personal y profesional. La actriz destacó la importancia de valorarse a sí misma y sentirse satisfecha con los logros y las circunstancias de la vida, independientemente de las expectativas sociales o las normas convencionales sobre la felicidad y el éxito.

Sabrina Rojas hablo de como es su relacion con Luciano Castro

En lo que respecta a su presente personal, después de muchos idas y vueltas, cruces y enojos, vive con Luciano Castro uno de los momentos más armoniosos de su relación. Luego de que cada uno volviera a estar soltero –el actor terminó su relación con Flor Vigna y la actriz atravesó la misma situación con el Tucu López – el trato entre ambos fluye mejor que nunca. Tal es así que constantemente la gente les pregunta por una posible reconciliación.

“¿Cómo está todo con Don Luciano Castro?”, comenzó preguntándole Fernando Dente al recibir a la actriz en su programa, Noche al Dente (América). “Estamos en un momento hermoso. Nos admiramos la buena comunicación que estamos teniendo”, respondió Rojas con total naturalidad.

Al ver la buena predisposición, el conductor fue más allá y comentó: “A mi me encantaría que vuelva, ¿te lo dicen mucho?”. Tras una leve risa, la actriz afirmó y expresó: “Es un deseo muy loco de la gente, me lo dice gente que me conoce y gente en la calle. Tenemos momentos en los que nos abrazamos, nos emocionamos, tenemos momentos de familia que decimos: ‘que buen momento que pasamos’”.

Pero para la tristeza de quienes los querían ver juntos, la exvedette fue contundente al decir: “Pero él y yo no queremos saber nada. Él no me aguanta a mí y yo no lo guanto a él”. Así las cosas, la actriz contó cómo se sintió al terminar una relación tan larga (tras varios años junto a Castro) y comenzar nuevos vínculos: “Me volví a poner en pareja, al separarme de Luciano, a los 4 meses, era como mi primer novio. Separada, después de 12 años con Luciano. Entonces hubo muchas cosas que fueron vivencias por primera vez. Hoy me pongo a pensar y digo: ‘fue muy reciente que me puse de novia, era muy nueva en eso, un papá de mis hijos, mis hijos que conocen al novio, y creo que si hoy vuelvo a estar en pareja hay muchas cosas que haría de otra manera”.