Escalada de violencia en Gran Hermano: Furia amenazó con un cuchillo a Darío y el video se hizo viral

Hace unas semanas, Juliana Scaglione, a quien todos conocen con el apodo de Furia en la casa de Gran Hermano, recibió una de las noticias más dolorosas: tiene leucemia. Si bien la enfermedad se encuentra en un estadío bajo, según comunicaron a través de un informe médico, y por el momento no requiere tratamiento, el diagnóstico fue determinante para la jugadora más polémica. Por unos días se mantuvo con los ánimos más aplacados e, incluso, llegó a decirle a sus compañeros que los consideraba “parte de su familia” por estar viviendo hacía cuatro meses en la casa más famosa del país. De ese modo, también recibió la contención y el afecto del resto de los integrantes del reality show, quienes con sus características y cada uno con mayor o menor afinidad, lograron acercarse a ella.

Sin embargo, cuando todo parecía más calmo, el clima volvió a caldearse y durante el domingo pasado se vivió uno de los momentos más tensos desde el comienzo del juego. En horas de la tarde se registró una pelea entre Furia y Mauro, que fue subiendo en intensidad y violencia. La doble de riesgo le pidió al joven que no se sentara a comer en el sector del living porque así lo haría ella y no quería estar cerca suyo. Cabe recordar que ambos mantuvieron una relación muy cercana, de intimidad, desde el mismo día en el que Mauro ingresó a la casa con otros jugadores. Pero dicho vínculo comenzó a romperse poco a poco hasta que llegó un momento en el que no pueden compartir nada.

Así las cosas, se inició una pelea descomunal entre los dos que dejó perplejos al resto de los integrantes del certamen. Entre gritos, amenazas e insultos, cada uno de los participantes tuvieron reacciones diferentes. Por ejemplo, el Chino fue el encargado de contener al perro Arturo, que enseguida se puso a llorar. Por otra parte, Zoe eligió intentar no escuchar lo que ocurría, y así muchos se fueron a una de las habitaciones para no seguir presenciando ese nivel de violencia. Por la noche, durante la gala de eliminación, Furia recibió una sanción de Gran Hermano: será nominada en cada una de las próximas galas hasta el final del concurso.

Este lunes se viralizó un video en el que se pudo observar otra actitud violenta de la doble de riesgo. Con un cuchillo en la mano, se la vio en una actitud desafiante adelante de Darío, uno de los jugadores más nuevos. “Te voy a estar observando”, se la escuchó a Furia decirle a su compañero. Frente a esta reacción, el hermanito se quedó mirándola y de inmediato: “¿Por qué me decís eso?”. En ese momento se alejó y no le dio respuesta, quien quedó confundido con la situación. Rápidamente, las imágenes se viralizaron en las redes sociales, desde donde los seguidores de Gran Hermano expresaron sus críticas ante esta situación reiterada.

Cómo fue el pedido de los rescatistas de Arturo para sacar al perro del certamen

Durante la tarde de este lunes, se conoció un comunicado que emitió el refugio en el que se encontraba el perro Arturo, no bien se divulgaron las imágenes violentas del día anterior. “Queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que están sucediendo en la casa de Gran Hermano respecto a Arturo, un perro rescatado del maltrato, que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito, los participantes le brinden los cuidados necesarios que un animal necesita y posteriormente sea dado en adopción”, manifestó Huellitas Perdidas a través de su cuenta de Instagram. En ese instante, la agrupación destacó que el objetivo de su colaboración con el programa siempre fue “generar un mensaje de concientización sobre la importancia de involucrarse, rescatar, transitar y dar en adopción”.

Y luego agregó: “Creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites, desde que lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. Nos equivocamos”, destacaron con preocupación en el mensaje.