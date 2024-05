El gran momento sentimental de Ángela Torres por su romance con Rusherking: “Tenemos un compromiso con el otro”

Rusherking y Ángela Torres, juntos en la cena gala de Luis Miguel en La Rural (Foto: Chule Valerga)

A más de dos meses de que aparecieron las primeras imágenes de Ángela Torres y Rusherking juntos, hoy la pareja ya se no se oculta y se muestran felices en público. La actriz, que protagoniza el musical Rent con dirección de Fernando Dente, compartió su alegría por el momento que vive.

La artista fue entrevistada por el ciclo radial Agarrate Catalina donde contó cómo está hoy su relación. “Estamos bien, en pareja, de novios y estamos juntos. Tenemos un compromiso el uno con el otro. Es un gran compañero”, destacó, en el ciclo de Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Nos admiramos, cada uno está enfocado en sus trabajos, y tenemos puntos donde nos encontramos. Estamos en un muy buen momento”, señaló la artista que está enfocada en su carrera musical como en su trabajo en la obra.

Ángela Torres y Rusheking vienen mostrándose juntos en público desde febrero de este año (Foto: Instagram)

“Es un acto de amor gigante hacer esta obra, es un proyecto enorme. Más allá de un montón de temáticas reintensas, nos demuestra que estamos vivos. Es el proyecto que más me ha desafiado a lo largo de mi carrera, es donde más feliz soy”, se sinceró en la entrevista radial sobre el espectáculo que está presentando.

A principios de abril Teleshow compartió fotos de la pareja juntos: allí se pudo ver a la actriz y al cantante en una mesa redonda por cenar. Según pudo saber este medio, la cena se llevó a cabo en el hotel Faena de Buenos Aires y junto a ellos estuvo Tomi Raimon, que es fotógrafo y amigos de ambos. La fotografía en cuestión confirmaba que sigue en pie la relación y que está todo bien entre ambos.

Pero no fue todo. Unas semanas después Rusherking publicó el video en su canal de difusión de Instagram, que es la nueva herramienta que la aplicación le ofrece a los creadores de contenido de interactuar de una manera más directa con sus fanáticos. Allí se los puede ver a ambos acostados en la cama a la noche, ya tapados por dormir mientras cantaban juntos la romántica canción de Ed Sheeran, “Perfect”, él en español y ella en inglés.

Ángela Torres habló de cómo está hoy su romance con Rusherking (Foto: Instagram)

“Éramos niños buscando amor”, se lo escucha cantar a Rusherking a lo que ella le pregunta: “¿Por qué en español?”,. “Porque esta es mi versión”, le responde él, cantando. Ante este material los internautas analizaron las imágenes y se preguntaron si iban a dormir juntos. A raíz del audiovisual y de la cantidad de evidencias que vienen dejando los artistas en sus redes sociales, Teleshow quiso saber más sobre esta relación y fuentes muy cercanas de ambos hablaron al respecto. “Están re de novios”, confirmaron allegados a este medio.

En una visita que tuvo la actriz al programa de Mirtha Legrand, Ángela jugó al misterio sobre la relación. “¿Vos con quién estás saliendo? A mí me tenés que contar, a la Chiqui le tenés que contar”, le preguntó la conductora a su invitada en aquel momento poniéndola entre la espada y la pared. “Ay, Chiqui, juntémonos a tomar un tecito y te cuento. Qué pregunta, Mirtha”, lanzó, divertida.

La foto de Ángela Torres y Rusherking en un restaurante antes de confirmar su noviazgo

En ese momento, la cantante intentó evitar la pregunta y le dijo: “No bueno, con Tomi (por Rusherking) sacamos una canción muy linda, de amor, que grabamos el videoclip en Nueva York. Se llama Mitad. Es una balada. Nos queremos mucho, nos llevamos muy bien”, explicó la hija de Gloria Carrá, pero la conductora no se quedó conforme. repreguntó: “¿Pero no hay romance? Decime la verdad. Yo no puedo dormir con esta intriga”, se despachó.

“Ay sí me imagino que a la noche pensás en eso jajaj. Bueno, nos queremos mucho... Pero no la quememos, ¿no? Para mí no hay que decir las cosas antes de que... ¿No? Pero lo quiero mucho”, aseguró Ángela. “¿Por qué no me decís que estás enamorada?”, le insistió la Chiqui. “No bueno, es un montón, Mirtha, estar enamorada y decirlo públicamente así como así. Palabras tan imponentes como enamoramiento”, concluyó, dejando en claro que no quería ponerle título a su relación con el cantante.