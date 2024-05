Jimena Barón mostró los chats con su novio y se comparó con la protagonista de la serie “Bebé Reno”

Jimena Barón y Matías Palleiro

Jimena Barón está fanatizada con la nueva serie suceso de Netflix, Bebé Reno. Y para demostrarlo compartió un mensaje íntimo con su pareja, Matías Palleiro, que fue muy festejada por todos sus seguidores. En las últimas horas, subió una historia a su cuenta de Instagram en la que se puede ver una conversación con su novio, con quien acaba de mudarse.

La serie, una de las más vistas de la plataforma, está basada en un hecho real y cuenta la historia de Donny, un aspirante a humorista que trabaja en un pub y es ahí donde conoce a una mujer que se encuentra en la barra llorando sola y le despierta su compasión, por lo que ofrece invitarle una taza de té. Esa acción inofensiva es el génesis de una larga y angustiante pesadilla, cuando descubra que Martha, en realidad, es una acosadora que le envía miles de mensajes por día y comienza a perseguirlo con una particularidad: cierra todos los correos con la frase automática “Enviado desde mi iPhone”.

Ese final fue el que tomó Jimena para hacer humor y mostró el screenshot con su novio en el que le escribió: “No me atendés, pensás que vas a librarte de mí. Tu pito es mío, nunca vas a poder dejarme bebé reno. Sos mío, espero que lo entiendas por la buena. Enviado desde mi iPhone”.

La conversación que compartió Jimena Barón en Instagram

Un segundo mensaje, en el mismo tono, dice: “Ah, no tenés señal, no te llega el mensaje. Estás culiando con otra. Qué asco, te voy a matar bebé reno, no sabes dónde te metiste. Enviado desde mi iPhone”.

En la conversación no se ve la respuesta de Matías, por lo que unas historias más adelante, la cantante subió un meme de un hombre que se muestra confundido y escribió: “Mi novio escuchando mis mensajes en medio de una reunión que tenía”.

La pareja suele mostrar el día a día de su relación en las redes y nunca falta el humor. Luego de tres años juntos, vacaciones y viajes, la pareja afianza su amor y pasa por su mejor momento. “Estoy enormemente feliz viviendo algo que pensé que ya no iba a vivir”, dijo la cantante cuando anunció la convivencia con el deportista y su hijo, Momo.

Jmena Baron y la broma a su novio

La historia real detrás de Bebé reno

Para Richard Gadd (autor y protagonista), la actuación resultó el mejor método para canalizar las dramáticas situaciones que le tocó vivir. Es catártico y a la vez, inevitable. En 2019, escribió Bebé reno (Baby Reindeer su nombre original) como un monólogo de teatro que revelaba la angustiante experiencia de acoso que sufría por parte de una mujer veinte años mayor que él.

Cuatro años más tarde, esta oscura historia de obsesiones y cicatrices emocionales conquista Netflix y hace varias semanas ocupa el TOP 10 de las series más vistas de la plataforma y, dada las recomendaciones boca a boca, podría quedarse en esa posición algún tiempo más.

La serie explora el acoso en profundidad con "Bebé reno" (Crédito: Netflix)

La serie detalla el impacto del hostigamiento en la vida de Gadd

¿Qué hace a esta miniserie británica tan cautivadora? En solo siete episodios, el propio Gadd se interpreta a sí mismo (aunque cambia su nombre a Donny Dunn) y la narrativa expone los hechos sin perder tiempo, convirtiendo cada capítulo en una dosis de suspenso que mantiene en vilo al espectador, haciéndolo pasar por diferentes estados: risas, miedo, bronca, tristeza.