Jimena Barón puso a prueba su talento en la cocina y reveló cuál es el principal reto en su convivencia

La cantante mostró el resultado final de su cena y encantó a sus seguidores

Instalada en su nuevo hogar, Jimena Barón decidió dedicarse de lleno a una de sus pasiones: la cocina. Si bien hace meses que la cantante viene desarrollando sus habilidades culinarias, sus aptitudes sorprendieron a sus seguidores. Un poco, por ver la calidad de la presentaciones. Y otro, por dar a conocer las repercusiones que esto tiene en su vida cotidiana.

La faceta culinaria de La Cobra continúa acaparando la atención de sus fanáticos. Sin dejar de lado su vida saludable, la morocha se las ingenia para realizar creaciones que no solo lucen apetitosas, sino que también conquistan el paladar de los integrantes de su familia. El miércoles por la noche, se decidió por hacer una cena sencilla y con productos económicos, la cual no pasó desapercibida para su hijo Momo y su novio, Matías Palleiro.

“Estoy bautizando, en este momento, la polenta noisette. Sí, señores. Lo voy a meter en la freidora de aire y le voy a tirar queso por arriba”, adelantó la artista mientras sacaba de la olla y armaba las bolitas de papa que cocinaría a continuación. Entre risas por su ocurrencia, no dudó en señalar: “Albert Einstein estaría muy orgulloso”.

Jimena Baron mostró sus habilidades en la cocina

Pero sus videos no se centran en su desempeño en la cocina, sino en darles consejos a los internautas. “Otra cosa, mientras vas cocinando, vas limpiando, Mabel. Si vas a dejar todo hecho un quilombo porque hiciste una tortilla, no cocinés porque es un disgusto”, expresó Jimena, entre risas, mientras terminaba de acomodar los restos de la preparación que realizó ante el lente de la cámara.

La plataforma de Instagram no es la única en la que comparte sus recetas, también lo hace en TikTok, con videos breves donde enseña sus fáciles creaciones. En esta oportunidad, una preparación dulce. “Dos bananas, las pisé sobre papel manteca, medio paquete de maní salado, cuatro barritas de chocolate amargo, al freezer y listo. Te amo, Mabel, chau”, explicó brevemente sobre las galletitas que fascinaron a quienes desean darse algún gusto, pero sin perder los hábitos saludables en el día a día.

Jimena Barón habló de los problemas de convivencia en su nuevo hogar

En una nueva etapa de su vida, la actriz se refiere continuamente a los problemas que tiene con su pareja e hijo, específicamente con el tema de la comida. Es que Jimena se encontró con dos personas con un gran apetito viviendo en su mismo techo, por lo que asegura que la comida desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Tal como lo ejemplificó mientras elaboraba unos ñoquis.

La intérprete se lució con unas sencillas recetas en la cocina de su hogar (Video: TikTok)

“Tal vez le agregue otro huevo porque es mucha papa”, expresó la mujer, antes de encarar las particulares situaciones que se fue encontrando con el pasar de los días “Igual mañana no va a haber más. Es desesperante lo que estoy viviendo con estos dos hombres. Te dicen ‘¿no te da miedo la convivencia?’ Yo les digo que no, lo que me da miedo es la yarará solitaria que habita en sus estómagos”, explicó la actriz.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se enfrenta al hambre de Matías y de Momo, quienes repiten continuamente los platos. Incluso cuando han comido afuera del hogar, ellos no dudan en atacar la cocina de Jimena. Si bien esta situación le divierte, no puede evitar tener cierta preocupación por lo que sucede en su hogar. “La cantidad de comida que consumen estos chabones. Tenemos dos heladeras, repiten plato, un budín por la tarde. No queda otra que ser millonarios, tengo miedo”, aseguró en una de las tantas anécdotas que subió al ciberespacio.