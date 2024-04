Bondi presentó el trailer oficial del canal con Beto Casella y Ángel de Brito actuando

El trailer oficial de “Bondi” con Beto Casella y Ángel de Brito Actuando (Video: X)

Cada vez falta menos para que un nuevo medio de comunicación llegué al país. A cargo de Mandarina Contenidos la Argentina conocerá a Bondi el canal de streaming que propone algo diferente a lo que ya existe. La fecha de estreno está pautada para mediados de abril y se emitirá por YouTube así como también podrán verse los cortes de videos constantemente en sus redes sociales: X antes conocido como Twitter, Instagram y TikTok.

Además, los programas saldrán en vivo desde un nuevo estudio montado en el barrio de Palermo, el cual fue construido en su totalidad para el desarrollo del canal. Entre las figuras confirmadas se encuentran los nombres de Beto Casella, Ángel de Brito, Dalma Maradona, Diego y Yanina Latorre. Por su parte, el equipo liderado por el conductor de LAM (América) estará integrado por Dalma Maradona, Iván Ramirez y Mai Pistiner.

Bondi lanzará su programación con Beto Casella, Ángel de Brito y Yanina Latorre (Prensa Bondi)

En ese sentido, este martes presentaron un trailer oficial del canal y no tuvieron mejor idea para promocionarlo que con Beto y Ángel actuando. El audiovisual recrea una escena en la que cada uno conduce el clásico ciclo del otro. De Brito aparece presentando Bendita TV y Casella LAM, mientras sus respectivas panelistas les proponen ideas de contenido.

Edith Hermida, Alejandra Maglietti, Nazarena Vélez y Marixa Balli se sumaron a la idea y actuaron en el corto el cual llevó el lema: “No te duermas, subite a Bondi”, donde ambos conductores estarán con sus respectivos ciclos y mostrando facetas diferentes a lo que ya se conoce.

Ángel de Brito y Beto Casella adelantan en exclusiva cómo será el nuevo streaming

“Hace más de un año que estamos trabajando con Mandarina en este proyecto. La productora construyó un estudio de cero con la mejor tecnología y me van a ver en una faceta totalmente distinta”, adelantó de Brito en diálogo con Teleshow: “Van a conocer a otro Ángel y voy a tener contacto directo con todos en vivo, cómo me gusta a mí”, agregó.

Además, el periodista habló de cómo fue la llegada de Casella al equipo: “Beto se sumó hace unos cuantos meses y estuvimos trabajando en los equipos y el contenido. Pronto van a empezar a ver cositas que armamos. Vamos a hacer pase picante todos los días en el que vamos a hablar sobre todos los temas”.

“Son todos bienvenidos pero tenemos otro tono, otra experiencia, otros intereses a lo que ya está al aire”, remarcó el conductor de LAM, en comparación a los diferentes streamings que hoy se consumen y que plantean un nuevo escenario en los medios de comunicación. En tanto, Casella también consultado por Teleshow, dio su testimonio sobre el nuevo proyecto: “En el programa que voy a conducir vamos a ser tres personas en principio: un compañero y una compañera que todavía lo estamos definiendo,independientemente de que puede haber invitados rotativos y de que hagamos entrevistas”, expresó el conductor de Bendita.

Respecto al tipo de contenido que se podrá ver y escuchar, destacó la importancia de la palabra: “Vamos a hablar mucho, lo nuestro es hablar y en mi caso el público que yo tengo es muy claro: es de 20 a 60, hombre y mujer por igual, por lo cual cada vez que pienso un tema tiene que ser para ellos y en un formato popular”.

En este sentido, agregó que “en un programa mío es raro que se hable 20 minutos de fútbol o de una temática que no sea para todos. Los temas serán los que a mí me desvelan y que me parece que son de interés en general de la gente como la vida, las nuevas formas de relacionarnos, las nuevas formas de pareja”, sostuvo el conductor, dando detalles exclusivos de su nuevo proyecto.