“Bondi” se sumó a la era del streaming con sorpresas, novedades y un equipo de figuras

El canal de streaming Bondi se lanzará a finales de abril

Sorpresas, novedades, un equipo de figuras y más es lo que promete el nuevo canal de streaming, Bondi. Producido por Mandarina Contenidos, la plataforma busca traer frescura e innovación con una programación propia y original.

Entre las figuras confirmadas se encuentran los nombres de Beto Casella, Ángel de Brito, Dalma Maradona, Diego y Yanina Latorre. Por su parte, el equipo liderado por el conductor de LAM (América) estará integrado por Dalma Maradona, Iván Ramirez y Mai Pistiner.

También anunció que una de sus colaboradoras vip durante los segmentos será Vanesa Pellizzeri. “Se van a divertir con Dalma, con todas las cosas que va a contar, su maternidad, la serie, va por otro, tiene vida. No solo es Maradona”, comenzó diciendo el comunicador en una charla para las redes sociales del programa.

Luego, de Brito continuó detallando la parte humorística del ciclo: “Iván Ramírez también, imita mucha gente. Algunos días va a venir montado, otros no, tiene cosas para contar. Y va a interactuar. Por ejemplo, Dalma se va a encontrar con Ventura. Yo me voy a encontrar con Ubfal. De repente con todos amigos, vamos a terminar peleados con todo el mundo. Van a venir los originales y va a estar haciéndolos también. Y tengo una chica nueva. No puedo decir nada todavía. Las angelitas no van a estar”.

Ángel de Brito contó detalles de su programa en Bondi (Video Instagram)

El lanzamiento oficial será el 29 de abril.Todo se desarrollará en vivo desde el estudio montado en la productora ubicada en el barrio de Palermo, construido en su totalidad para el desarrollo del canal. El lugar cuenta con la intervención artística del muralista Martín Ron.

El canal “Bondi” se emitirá por YouTube, así como también emitirá videos constantemente en sus redes sociales que abarcarán Twitter, Instagram y TikTok. Por el momento, uno de esos materiales es conducido por Beto Casella. Bajo el nombre de Entendiendo a Iorio, el conductor relata la vida y los secretos de una de las figuras de la música nacional.

Los programas saldrán en vivo desde el estudio montado. Con una programación propia y original que, en principio, contará con tres programas en su grilla de debut, Teleshow pudo confirmar los nombres de Ángel de Brito y Beto Casella para las conducciones de diferentes espacios.

Al mismo tiempo, Bondi comunicó que Yanina Latorre y Diego Latorre son las nuevas incorporaciones del canal que pronto se lanzará al aire. Ambos tendrán un programa en dicha pantalla, que se llamará No tiene solución a las 12 del mediodía.

El ciclo formará parte de los materiales producidos por Mandarina Contenidos, la cual hace 20 años viene recorriendo un camino ascendente en la industria audiovisual, produciendo programas de televisión, ficción, documentales, entretenimientos, reality, game show, magazines, shows para distintas plataformas y señales internacionales, además de productos, para todos los canales de aire y de cable.

El nuevo canal buscará captar la atención de un público que aún no tiene lugar en las plataformas, por un lado, para mayores de 30, con intereses diferentes, a la mayoría de los que ya existen.