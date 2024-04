Tras su ingreso a Gran Hermano, la nueva estrategia de Coty Romero para llegar a la final

Tras su ingreso, Coty hizo su primera nominación en la nueva edición de Gran Hermano (Video Telefe)

A tan solo horas de su ingreso a Gran Hermano, Coty Romero comenzó a tejer su estrategia en la casa más famosa del país. Información, alianzas y una táctica que promete causar conmoción en la casa. Con ese panorama, la correntina vivió su primera gala de nominación, la cual sufrió un sacudón que la obligó a cambiar sus votos de entrada.

Decidida a jugar, desde un primer momento la joven le consultó al Big si se había hecho la fulminante. Al conocer la respuesta, Constanza ideó distintos escenarios esperando saber quién sería el nuevo líder de Gran Hermano: “Tenía dos opciones completamente diferentes por si Emma había sido fulminado o no. Y me cagaron porque al final termina siendo Manzana el líder y yo lo quería votar a él. Yo entré para ver, no soy de ningún grupo, voy a jugar sola, pero estoy metiendo fichas en todos y estoy tratando de ganarme la confianza de algunos porque estoy queriendo hacer algo que espero que se dé”.

Las repercusiones del ingreso de Coty (Video Telefe)

Por esa razón, la reciente jugadora votó a Virginia y Nicolás: “Ojalá que mis compañeros entiendan y elijan ese lado. Yo traté de darles a entender que hay veces que no mandás a placa a un jugador simplemente porque querés que quede en placa, sino porque querés que el líder lo salve y ellos a veces no tienen en cuenta eso. La quiero mandar a Virginia porque creo que Manzana la va a salvar y van a quedar en placa Furia, Emmanuel y Mauro y una persona más”.

Luego, la joven analizó la situación y dio su perspectiva de cómo quedaría conformada la placa: “Va a ser difícil, para mí se va a ir una persona fuerte, así que mi otro voto se lo voy a dar a Nico, espero que no reciba ningún voto. Es para no sumar votos a otra persona y ojalá pueda quedar Virginia en placa”.

Coty contó sus primeras sensaciones en la casa (Video Telefe)

Antes de la nominación, Santiago del Moro le preguntó a la joven cómo la estaba pasando: “Me siento bien, muy feliz, muy divertido también, pensé que iba a ser más tenso todo. Pero la estoy pasando súper. igual mi cabeza no para de pensar, de calcular, porque es muy difícil entrar con una casa ya armada, pero estoy muy contenta porque me encantan los desafíos”.

El ingreso de la correntina causó conmoción en la casa, ya que los actuales participantes saben de qué es capaz Romero. En la edición anterior, la jugadora quedó eliminada después de 71 días, sin embargo fue recordada por sus estrategias.

Con esa información, una de las que más analizó el juego de Romero fue Furia. Las jóvenes tuvieron un pequeño cruce durante el ingreso de la correntina. “Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó. ¿Por qué traen a estos exGran Hermano? ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada?. ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio? Igual es hermosa, pensé que era más alta”, había dicho Juliana en un comienzo sobre Coty.

Otro de los que estudió el perfil de la joven fue Martín. Según explicó el Chino, la correntina buscaría aliados momentáneos en esta instancia del juego, aunque luego trataría de hacer su camino sola. La visión del participante parece no estar errada, ya que Romero intenta ganarse la confianza de algunas hermanitas y afianzarse en el grupo de las vizcacheras.