Furia reveló su plan para sacar a Coty Romero de Gran Hermano

Tras la llegada de Coty Romero a Gran Hermano, la casa más famosa del país se vio revolucionada. Entre los gestos de sorpresa y emoción, algunos participantes también mostraron su enojo por el ingreso de la correntina. Una de ellas fue Furia, quien no ocultó su incomodidad y hasta ya contó su plan para sacar a la joven.

“Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó. ¿Por qué traen a estos exGran Hermano? ¿Para qué traen a esta chica que no entiende nada?. ¿Esa es la jugada? ¿Que me haga como un desprecio? Igual es hermosa, pensé que era más alta”, había dicho Juliana en un comienzo sobre Coty.

Con esa percepción en su mente, el clima entre ambas participantes siguió tenso. Por esa razón, en una charla íntima entre ella y Mauro –con quien tiene más confianza que con el resto– la doble de riesgo analizó: “Yo creo que encontraron a una casa que quedó medio debilitada, lo cual tenía ganas de que entre gente nueva. Pero ahora con este ingreso me transformo, si vos no estuvieras…me estoy calmando mucho”.

Coty Romero adelantó su estrategia en Gran Hermano

Con bronca acumulada, Furia incluso contó los primeros detalles de su plan para descolocar a Coty y sacarla de la casa: “Yo no le dejo que tome nada, ni que pase un buen momento. Ya le dijo ‘traicionera’, se la tiro, que la pase como el oj..¿Qué hace acá? ¿Con quién viene a jugar? Que juegue sola. Se ve todo cariño, por eso me encanta donde fue a parar. Al lado de Zoe”.

Con el juego en una de sus últimas etapas, Coty Romero buscará aprovechar el Golden Ticket y tomarse revancha en esta nueva edición. La correntina, que ingresó en lugar de Agostina Spinelli –quien abandonó el reality por decisión propia– es una de las participantes más destacadas, ya que el año pasado quedó eliminada después de 71 días.

A modo de presentación, en su ingreso Santiago del Moro apareció en la pantalla del televisor del living y le explicó al resto de los jugadores: “Participantes, acaba de ingresar el Golden ticket, es decir, el reemplazo de Agos. Y este comunicado es para ustedes. El tema es el siguiente, es cierto que Coty los vio jugar todo este tiempo pero ustedes ya la vieron también, la ubican, saben cómo juega. La conocen, si vieron el programa. Si le quieren preguntar algo, a medida que pase el tiempo se van a ir conociendo un poco más”.

Furia criticó el ingreso de Coty Romero

Al cabo de unos minutos, Romero contó sus sensaciones por volver al reality: “Yo estoy muy feliz, y un poco emocionada porque extraño a mis compañeros de antes. Siento que los chicos están un poco asustados con mi entrada. Vine a jugar y este es mi lugar. Siento que hay como una falsedad de parte de Emma, pero igual voy a tener buena onda con todos. Acabo de entrar a una casa complicada, pero yo tengo mi estrategia”.

Luego, de cara a su primera gala de nominación, la joven contó como arma su estrategia y qué elementos tiene en cuenta al momento de votar: “Quiero que mi votación sea dependiendo de quién es el líder de esta semana. Ojalá no esté fulminado porque mi votación iría en base a eso. No sé cómo van a reaccionar mis compañeros ante la situación que está sucediendo ahora. No sé si me van a votar a mí, ojalá que no. Yo siento que puedo llegar a caer en placa. Por eso, porque creo que el juego se daría bien así”, finalizó.