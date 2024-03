Así volvió al aire Luzu TV después del incendio: el divertido intercambio entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Así volvió al aire Luzu después del incendio

El reloj marcaba las 9.23 del miércoles cuando de repente Luzu TV dejó de transmitir. El canal de streaming tenía a Diego Leuco y el equipo de Antes que nadie, cuando desde la producción le informaron que debían evacuar el edificio por un principio de incendio.

Desde entonces, la señal mostró una cámara fija sobre el estudio con las luces apagadas y la difusión de música. Sí, como las viejas FM pero en tiempos del streaming, mientras los bomberos, la policía y el SAME trabajaban en el lugar. Según le contó el propio Leuco a Teleshow, “se incendió un equipo de aire acondicionado del estacionamiento, al ser justo el piso de abajo nuestro, al toque estábamos llenos de humo y nos pidieron que evacuemos”. Afortunadamente, el protocolo de evacuación funcionó de la mejor manera y no hubo que lamentar heridos

A las 11.07, Luzu TV estaba otra vez al aire, esta vez con Nadie dice nada, el programa que conduce Nico Occhiato, el dueño del emprendimiento, junto a su novia Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Nacho Elizalde y Santi Talledo. “Buenos días, buenas tardes, buenas noches”, bromeó el conductor marcando el pulso con el que iban a abordar el siniestro que preocupó a todos, y que por suerte se había convertido en una divertida anécdota para contar.

“Les quiero pedir perdón a todos, me junte con Yoyi a desahumar el edificio y capaz nos olvidamos algo”, dijo Flor, mencionando a Yoyi Francella, integrante del programa anterior. “Yo llegué temprano y presencié todo”, afirmó Talledo, y sus compañeros lo validaron. Es que fue el primer rostro conocido que vieron al llegar al lugar de los hechos y su semblante no era el mejor.

Evacuaron el edificio de Luzu mientras Diego Leuco estaba al aire

La conversación giró en torno a cómo se habían tomado cada uno la noticia. “Me fui a tomar un café y me saqué un turno para la peluquería para las 11.30, pensé que no íbamos a hacer el programa”, señaló con honestidad brutal Flor Jazmín. Claro que por entonces su novio tenía otros pensamientos. “Venía manejando para acá y me cuentan que se prendió fuego el estudio. ‘¿Qué se me vino a la cabeza?’ Me fundí”, reveló Occhiato, marcando una posición radicalmente distinta a la de su pareja.

“Me llegó que era el garage o un fueguito en el quinto. Yo tenía la templanza y la tranquilidad que iba a estar bien”, se defendió la bailarina, enfatizando que su estado de ánimo y su energía fue clave para que la cosa no pasara a mayores. Pero para el conductor no fue suficiente. “¿Entienden que yo pensé que me estaba fundiendo y ella sacaba un turno en la peluquería”.

La palabra de Diego Leuco a Teleshow luego del incendio en Luzu

Por su parte, Momi Giardina estaba en un plan similar a su compañera, dando por sentado que el programa no iba a salir al aire. Y antes, reveló cómo había pasado ella el momento del incendio. “Me pasó algo muy random: estaba bajando las escaleras tosiendo y me llamó Andrea Taboada”, contó, para sorpresa de sus compañeros.

Efectivamente, la directora de Teleshow se comunicó con la bailarina para ver qué había pasado en el estudio. Momi atendió sin darse cuenta y de fondo se la escucha toser. “André, perdón estaba bajando las escalera y no te puedo explicar el humo, atendí sin querer”, le escribió cuando ya había evacuado el edificio y había recobrado un poco la calma. Y al aire de Luzu, ella y sus compañeros le agradecieron la preocupación.