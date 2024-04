Tini Stoessel presentó “Buenos Aires”, el tercer adelanto de su quinto disco

Tini presentó "Buenos Aires", nuevo adelanto de su próximo disco

Tal como había anunciado y viene ocurriendo hace varias semanas, este martes Tini Stoessel presentó su nuevo tema. Se trata de la tercera canción, llamada “Buenos Aires”, que pertenece a su quinto disco, Un mechón de pelo. En la previa de lo que será el lanzamiento oficial del disco, este jueves a las 21 hora Argentina, la artista compartió un nuevo adelanto de su producción.

Se trata de una balada melancólica en la que Tini canta con las emociones a flor de piel, en línea con la propuesta del álbum que se viene. En el videoclip, la cantante aparece disociada: por un lado, ella misma, vestida con un hoodie, una gorra y la mirada triste, mirando la ciudad desde una cúpula. Abajo se la ve a una Tini en actitud popstar, con otro look y caminando segura. “Pretender que todo se lo lleva el viento y entender que me he extrañado tanto tiempo / Ayer llovió en Buenos Aires, mis lágrimas por la calle, miré a través de la persiana y no está el sol / A veces no sale / Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida / de que el amor exista después del amor / aunque te lastima / Y hoy Buenos Aires lastima / Y hoy Buenos Aires lastima”, dice una parte de la canción.

Un día antes, la artista había dejado un extracto del videoclip de su nuevo tema y, en su feed de Instagram, escribió: “Buenos Aires, una de mis canciones preferidas de este álbum, pero de las que mas dolió verbalizar al mismo tiempo, tres días para que salga el álbum. Quiero agradecerles una vez más por el amor que le están dando a cada canción y vídeo que fui compartiendo. Los amo mucho”, cerró en su publicación que de inmediato se llenó de comentarios y likes de sus seguidores.

Tini publicó "Pa", el emotivo tema que le dedicó a Alejandro Stoessel

Todo comenzó con “Pa”, el tema que le dedicó a su padre, quien estuvo internado en 2022 por una hemorragia estomacal, lo que llevó a Tini a postergar los shows en el Hipódromo que finalmente realizó en el mes de mayo. “El mundo seguía girando pero no pa mí, pensando en todo lo que aun nos falta por vivir. Siempre fuiste tú, lo mejor de mí. Me enseñaste a amar, amándome a mí”, fueron algunas de las frases que le dedicó por el complejo momento que vivieron mientras el productor se encontraba internado en grave estado de salud.

Las conmovedoras imágenes que forman parte de ese videoclip, la muestran en la sala de espera de una clínica. Allí. se la pudo ver a la artista, a flor de piel, en una conversación que parecía ser una reproducción de las que hizo en aquel momento, cuando su padre estaba siendo operado. La canción, que ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones en YouTube, sigue siendo la primera tendencia musical en la plataforma.

El propio Alejandro Stoessel apareció actuando sus partes en un video donde se la representó a la cantante en el jardín de infantes, con pocos años cantando y bailando, como en otros momentos. Tini comenzando su carrera en los medios con la serie Violeta y ya el productor acompañándola en sus shows consolidada como una artista de rango internacional.

Tini Stoessel estrenó su tema "Posta"

Pero eso no fue todo, y tres días después sacó “Posta”, un tema que escribió para los haters y debido a las críticas que recibió a lo largo de los años. De manera agregada, en el videoclip, se la ve atravesando un puente con la misma ropa que usó en el clip de “Pa”. Y luego de una transformación, aparece con el pelo largo y rubio.

“Suelta el pelo contra el viento, para poder tapar mi sombra. No existe lo que no se nombra... Posta, y me encanta que no la conozcas. Posta, soy la flaquita de la tele que de memoria se aprendió lo que le impostan. Flasheaste que tenés la posta, pero puedo decírtelo porque ahora sí me importa... Podría seguir, pero mejor te la hago corta. Posta”.