Tini Stoessel presentó “Posta”, nuevo adelanto de su inminente disco

Tini Stoessel estrenó su tema "Posta"

Tini Stoessel prometió y cumplió. La artista viene realizando distintas intervenciones para promocionar su quinto álbum, Un mechón de pelo, que verá la luz en forma definitiva el 11 de abril. En los días previos, había lanzado “Pa”, un homenaje a su padre, Alejandro Stoessel. Y ahora llegó el tiempo de “Posta”, el single del que había compartido apenas un fragmento y ahora ya puede escucharse en todas las plataformas digitales.

En la letra, la cantante argentina apunta contra las críticas y se dirige a quienes se metieron en su vida. En tanto, en el videoclip, se la ve atravesando un puente con la misma ropa que usó en el clip de “Pa”. Y luego de una transformación, aparece con el pelo largo y rubio.

Tini Stoessel y un look particular para el videoclip de "Posta"

Días atrás, Stoessel había cristalizado su regreso a la música con “Pa”, canción y videoclip que lanzó en la noche del lunes. Allí saca a relucir un costado más intimista al adentrarse en la internación que tuvo Alejandro Stoessel, su padre, en marzo de 2022 por una hemorragia estomacal que lo tuvo al borde de la muerte.

“Pa” había sido el primer corte de difusión del próximo álbum de Tini, el tercero en su recorrido solista, y en el que mostrará un tono algo más introspectivo y dramático de su vida. Las imágenes de su videoclip la muestran en la sala de espera de una clínica, como si estuviera poniendo en escena el momento en el que su padre estaba siendo operado.

“Sí, va a haber que posponer los shows. Gracias”, se la escucha decir a Tini, mientras la cámara la muestra derrumbada, entre lágrimas. De pronto, una médica aparece por una puerta pidiendo a los “familiares de Stoessel”. En ese contexto, un flashback la asalta y le muestra algunos de los momentos felices que vivió con su padre, justo en el momento en que el productor estaba luchando por su vida.

“Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía/ Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía/ Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías/ Juro por Dios que decirte adiós no me salía/ Y todo el mundo preguntando cómo estaba/ Y yo deseando estar en el lugar que estabas/ El mundo seguía girando pero no pa’ mí/ Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir”, canta Tini, de 27 años, en una letra donde no juega al misterio sobre los momentos oscuros que atravesó en el último tiempo.

Tini publicó "Pa", el emotivo tema que le dedicó a Alejandro Stoessel

El propio Alejandro Stoessel aparece actuando sus partes en un video donde se la representa a la cantante en el jardín de infantes, cantando y bailando. “Siempre fuiste tú/ Lo mejor de mí/ Me enseñaste a amar/ Amándome a mí/ No podía aceptar/ Despedirme así/ Por eso de rodillas pedí/ Por un ratito más/ Porque sigas aquí/ Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz/ Y si un día te vas/ Nunca te vas a ir/ Porque cada momento que me diste vive en mi/ Porque soy parte de ti”, sigue, a flor de piel.

“Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero/ Busqué palabras pa’ decirte, pero se escondieron/ Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero/ Y tú desde el 97 sabes que te quiero/ Entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme/ En otra vida tú fuiste mi ángel/ Y en esta sin ti ya no hay Buenos Aires/ Me enseñaste de todo, pero no a soltarte”, entona también en esta balada.

La letra completa de “Posta”

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien

Yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta

Que van 10 años

Que van 1000 daños

Que bien me engaño

Posta

Que soy perfecta

Y no me afecta lo que digan los extraños

Posta

Que estoy bien que estoy bien que estoy bien que estoy bien que yo puedo

Posta

Por que he nacido con dinero

En cuna de oro

Nada duele

¿Esa es la posta?

Solo soy yo la que vi llover

Nadie quiere ver

Nadie va a llamar

Preferí dormir

Preferí callar

Una princesa no llora en televisión

Pero

El acting mal no me salió

Hasta TINI se lo creyó

Pero Martina despertó y ahora le importa

Posta

La Posta es que siempre fui una rockstar

Posta

Y me encanta que no la conozcas

Posta

Soy la flaquita de la tele

Que de memoria se aprendió lo que le impostan

Flasheaste que tenés la posta pero

Puedo decírtelo porque ahora sí me importa

Podría seguir pero mejor te la hago corta

Posta

Suelto el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra

Yo estoy bien

Yo nunca siento

Total to’ viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta