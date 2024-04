La Locomotora Olivera se volvió viral por su fuerza descomunal: el video que abrió el debate en redes sociales

La Locomotora arrasó en "Escape Perfecto" con su fuerza descomunal y se volvió viral (Video: Escape Perfecto - Telefe)

Como sucedió con varias figuras del mundo del espectáculo y el deporte, Alejandra “Locomotora” Oliveras se sumó al desafío de Escape Perfecto (Telefe). Tras su paso por el programa que conducen Iván de Pineda y la Josefina “La China” Ansa, la participación de la exboxeadora se hizo viral luego de que hizo gala de su fuerza para completar una de las pruebas.

En la secuencia, que encabeza esta nota, se ve cómo la deportista revoleó varios objetos (entre ellos, una canoa) para sacar el auto de la jaula, lo cual provocó que más de uno terminara dañado y, además, la sorpresa de los que estaban en el estudio. Tanto su compañero, Sergio “Maravilla” Martínez, como a los conductores se quedaron sin palabras.

“Dale, vamos nomás”, comentó De Pineda, con una pizca de humor, mientras observaba como Oliveras arrojaba por el aire todo aquello que le impedía llegar a su objetivo. “¡Nooooo!”, agregó “La China” que, al ver que le quedaban pocos segundos para salir de la jaula, la alentó a salir. “Dale que se cierra”.

A las corridas, la “Locomotora” intentó llegar a la salida del recinto antes de que se le acabara el tiempo, pero no lo logró y quedó encerrada. En ese momento, su reacción volvió a sorprender. Es que, al quedar descalificada, se lamentó y golpeó con fuerza las puertas de vidrio que segundos antes se le cerraron en la cara.

La actitud de la exboxeadora causó revuelo en las redes sociales, donde varios tomaron partido: algunos a favor y otros en contra, ya que no les gustó cómo se comportó en el certamen.

“Es impresentable”; “¿Cómo va a tirar todo eso?”; “Innecesario, vergüenza ajena”; “Que pida disculpas públicas, por favor”, fueron algunos de los comentarios negativos que circularon por la red social X, previamente conocida como Twitter.

Para otros, en cambio, la escena protagonizada por Oliveras, fue divertida y la tildaron de ser “el increíble Hulk”.

La escena recordó a otro momento televisivo de la deportista. Fue unos años atrás, cuando visitó el programa Bienvenidos a bordo (El Trece), que conducía Laurita Fernández, donde “Locomotora” irrumpió con un inodoro.

El particular entrenamiento de Locomotora Oliveras con un inodoro

Al verla ingresar al estudio, la modelo no pudo contenerse. “¡¿Con un inodoro?!”, expresó. La respuesta de Oliveras la descolocó aún más. “Esto es para los que tienen diarrea”, le respondió a la rubia mientras lo sostenía entre sus brazos ante el lente de las cámaras del programa.

A las carcajadas, la conductora del ciclo le preguntó si formaba parte de alguna rutina de ejercicio. Locomotora intentó excusarse, pero la conductora no la dejó: “¡Hablar seriamente, no puedo, trajiste un inodoro!”, le dijo y la animó a demostrar los ejercicios que podía realizar con el objeto de baño.

Locomotora con los seis títulos mundiales

Alejandra nació en Jujuy en el seno de una familia pobre que se esforzó incansablemente para tratar de salir adelante. Con seis títulos mundiales, que incluyen las de peso supergallo de la WBC, de peso pluma de la WBA y de peso ligero de la WBC, la exboxeadora posee dos récords Guinness.

“Salí campeona por primera vez en 2006 y mi último cinturón lo gané en 2019. Gané todas las peleas por nocaut”, recordó en una nota con Infobae.

Además del boxeo, brinda charlas motivacionales a jóvenes con foco en el deporte como estilo de vida. También creó un grupo solidario con el cual realiza trabajo social en barrios carenciados e incursionó en política.

“Me siento reconocida por la gente. Todo el tiempo porque por las charlas viajo por todo el país y la gente me quiere, me abraza porque yo le doy fuerza. Les digo que la vida es una pelea, los golpes de la vida duelen más que una piña arriba del ring. Y yo que arriba del ring recibí un montón de piñas, te puedo decir que los golpes de la vida me han dolido más. Pero tenés que levantarte y no tirar la toalla. Por eso me quiere la gente porque soy un ejemplo de verdad. Soy un ejemplo de superación”, sostuvo.