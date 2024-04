Santiago del Moro reveló que se hizo la fulminante en Gran Hermano: la decisión que podría cambiar el juego

Santiago del Moro dio a conocer una nueva sorpresa en Gran Hermano

Gran Hermano vive una nueva semana, marcada por eliminaciones, peleas, salidas y liderazgos, en la previa de lo que será una nueva gala de nominación en la competencia. Luego de la eliminación de Joel en un mano a mano con Emmanuel, la casa se re arma de cara a lo que serán las votaciones entre los distintos hermanitos.

El programa emitido por Telefe vivió las estadías de Walter Alfa Santiago y de Ariel Ansaldo, quien abandonó la casa este lunes, antes de la eliminación concreta. Cuando salió del certamen, después de haber pasado varios días como jugador, tuvo una tierna reacción con Lucila La Tora Villar, cuando ella le detalló el amor que el público siente por él, mientras que Big Ari lloraba en un acto de emoción pura.

La emoción de Big Ari en el streaming de la Tora (Streaming, Telefe)

El canal emitió en la noche del martes una versión especial de “Espiando la casa”, en el que los jugadores se disputaban en duplas el liderazgo de la semana. Bautista y el Chino, quien ya está acostumbrado a quedarse con estos desafíos, obtuvieron nuevamente la competencia y tendrán la responsabilidad y el desafío de subir y bajar a alguien de la placa, además de tener el beneficio de permanecer por lo menos una semana más en la competencia más famosa del mundo.

En este panorama, en las últimas horas Santiago del Moro reveló todos los detalles de una nueva sorpresa en la edición del reality show, dando a conocer algo que podría cambiar el juego esta semana. Utilizando sus historias de Instagram, donde el conductor se suele expresar para dar a conocer las promociones del programa, reveló que se hizo una nueva fulminante hacia una jugadora.

Bajo este contexto, en “A la Barbarossa” profundizaron sobre el uso de esta herramienta, además de indagar y adelantar quién podría haber sido la participante fulminada y quién efectuó tal decisión. En una semana repleta de peleas, donde varios jugadores parecen estar en contra de Juliana Furia Scaglione, la principal víctima de esta jugada pareciera ser ella.

“La fulminada es Furia y la fulminó Cata”, sentenció Analía Franchín, y la conductora Georgina Barbarossa estuvo de acuerdo. Sin embargo, este análisis no podría ser del todo cierto, debido a que la pediatra ya la había efectuado contra Paloma.

Así anunciaba Santiago del Moro el uso de la fulminante (Redes sociales)

“A jugar se ha dicho”, sentenció Catalina en el confesionario. “Esto no es un juego de buenas personas porque creo que todos los somos. Creo que costó mucho sacar a muchos caracoles de la casa y ella es un gran caracol”, fueron las explicaciones que dio sobre el uso de su herramienta.

En una casa con muchos nervios, habrá que esperar a la gala de esta noche para ver quién es la persona fulminada, además de ver el participante que tomó la determinación de poner a esa jugadora en placa, que tendrá serias chances de abandonar la competencia.

El tremendo cruce entre dos jugadores del certamen

En los últimos días, el juego mostró tensiones crecientes, especialmente con la deteriorada amistad entre Catalina y Furia, y con la reciente eliminación de Joel, quien había vuelto a ingresar a la casa por el repechaje.

Todo comenzó cuando el cordobés estaba hablando con Virginia sobre algunas actitudes de Furia que no le cerraban. “Yo no lo hago de mala, ¿entendés?”, se defendió Emmanuel al hablar al respecto. Y ahí lo cruzó la pediatra. “Llorás todo el día porque sos un maricón lleva y trae...”, le espetó Catalina. “¿Eh?”, le preguntó él, haciéndose el que no escuchaba.

“Sos un maricón lleva y trae, ¿o no? Vivís llorando, vivís llorando”, repitió ella. “Ella dice que no desestabiliza, ella vive desestabilizando la casa. Y vos lo sabés también, Emma”, por lo que los dos cerraron el tema en un ambiente marcado con bastante tensión.